Aktor: Με γοργούς ρυθμούς έργα αποκατάστασης οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Θεσσαλίας

Ο Όμιλος Aktor ανακοίνωσε ότι υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς και κατά προτεραιότητα τα έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές της θεομηνίας Daniel στη Θεσσαλία που έχει αναλάβει, με στόχο την επαναφορά, αλλά και τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια ανάθεσης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί δύο μεγάλα έργα για την αποκατάσταση των βλαβών από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» στη Θεσσαλία: Την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, προϋπολογισμού 181,6 εκατ. ευρώ και τα κατεπείγοντα οδικά έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε 11 Δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στο έργο της αποκατάστασης της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, από την έναρξη εγκατάστασης του εργοταξίου στο Αρμένιο Λάρισας και μέχρι και σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του έργου. Παράλληλα, οι παραγγελίες των σιδηροδρομικών υλικών που θα ενσωματωθούν σε αυτό έχουν ολοκληρωθεί και έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση όλων των υλικών. Ενώ, η εκπόνηση του συνόλου των μελετών έχει ολοκληρωθεί και μέρος αυτών βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από το Υπουργείο Υποδομών.

Πρόκειται, όπως τονίζεται, για ένα σημαντικό έργο που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών σε τρία τμήματα (από την έξοδο του Σ.Σ. Λάρισας έως την Στάση Λατομείου, από τον Σ.Σ. Λατομείου έως την είσοδο στον Σ.Σ. Βόλου – με νέα όδευση  – και στον Σ.Σ. Βόλου) για την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής και τη θωράκισή της, προκειμένου να γίνει ανθεκτικότερη έναντι πλημμυρικών φαινομένων με τη χρήση υλικών και τεχνολογιών νέας γενιάς, αλλά και τεχνικών καινοτομιών.

Παράλληλα, ικανοποιητικά εξελίσσεται το έργο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας», το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα της υλοποίησης παρεμβάσεων για την αποκατάσταση του περιφερειακού οδικού δικτύου, με την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε 293 θέσεις επέμβασης της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί περίπου οι μισές μελέτες του έργου και υλοποιείται σταδιακά το φυσικό αντικείμενο, το οποίο έχει την πολυπλοκότητα της ανάγκης εγκατάστασης εργοταξίων σε δεκάδες διάσπαρτα σημεία της Θεσσαλίας. Ήδη, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές πρόδρομες εργασίες, όπως γεωτρήσεις για τις ανάγκες των γεωτεχνικών ερευνών, χωματουργικές εργασίες και διάνοιξη οδών πρόσβασης, γενικές εκσκαφές και διαμόρφωση πρανών, καθαιρέσεις, προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, κατασκευές τεχνικών έργων, διαμορφώσεις κοιτών ρεμάτων, επενδύσεις με λιθορριπή, κατασκευές νέων οδοστρωσιών, ασφαλτικά κ.α.

Η σύμβαση περιλαμβάνει πλήθος εργασιών διαφορετικής κλίμακας, όπως γέφυρες με άνοιγμα μεγαλύτερο των επτά μέτρων, που χρήζουν αντικατάστασης ή επισκευής και προστασίας τους, μικρότερα τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης) που χρήζουν αντικατάστασης, αλλά και αποκατάσταση αστοχιών του οδικού δικτύου σε διάφορες θέσεις που χρήζουν προστασίας έναντι πιθανής μελλοντικής διάβρωσης.

