ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ: Πράσινο φως από τη Γενική Συνέλευση στην ΑΜΚ του 1 δισ. ευρώ

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1 δισ. ευρώ, με καταβολή μετρητών, αποφάσισε σήμερα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα έτος.

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034.

Η ανακοίνωση της ΑΔΜΗΕ

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 (άρθρο 3 παρ. 1 στοιχείο ιστ (ββ) και άρθρο 21), του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α., όπως ισχύουν, σε συνέχεια της από 6/2/2026 ανακοίνωσης της, ότι η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην οποία η Εταιρεία κατέχει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, αποφάσισε κατά την 13/2/2026 Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το ποσό του €1.000.000.000,00 με καταβολή μετρητών («ΑΜΚ»).

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω έκδοσης 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό της κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4548/2018, για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης ένα (1) έτος.

Η ανωτέρω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΠΑ) 2025-2034. Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη αναφορικά με την υλοποίηση της ανωτέρω ΑΜΚ και τον τρόπο συμμετοχής της.

H παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 («Κανονισμός MAR») και περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού MAR.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

ΕΚΤΕΡ: Placement από τον Αθανάσιο Σίψα – Διέθεσε 1,7 εκατομμύρια μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές

13.02.20261 λεπτ.
Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

Βιομηχανία: Μείωση 5,4% των τιμών εισαγωγών τον Δεκέμβριο

13.02.20261 λεπτ.
Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

13.02.20261 λεπτ.
Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

Impact Monitor 2025: Τι ζητούν σήμερα οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις

13.02.20261 λεπτ.
Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

13.02.20261 λεπτ.
Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

Κωνσταντίνος Μιτζάλης (AVAX): Ραντεβού στο τέλος του 2026 για την ολοκλήρωση όλης της σήραγγας της Γραμμής 4

12.02.20261 λεπτ.
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στον τζίρο των επιχειρήσεων το 2025

12.02.20261 λεπτ.
Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

Λάμψα: Πράσινο φως στην ΑΜΚ της Regency – Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά για Selene και Harmona

12.02.20261 λεπτ.
Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

Μυτιληναίος: Υποφέρει η βιομηχανία – Χρειαζόμαστε ανακούφιση από το υψηλό κόστος ενέργειας

12.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

Τράπεζα Κύπρου: Στα 10,90 ευρώ η τιμή στόχος από Alpha Finance – AXIA Research

12.02.20261 λεπτ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

11.02.20261 λεπτ.
Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

11.02.20261 λεπτ.
Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

Citi για ΤΙΤΑΝ: Ανεβάζει την τιμή στόχο στα 70 ευρώ – H νέα στρατηγική που δίνει αξία

11.02.20261 λεπτ.
METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

METLEN: Υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0

11.02.20261 λεπτ.
Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

Ομίλος AKTOR: Στρατηγική συμφωνία με την SUEZ INTERNATIONAL για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων

11.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com