ΑΔΜΗΕ: Η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης κάλυψε πλήρως τη ζήτηση – Μείωση κόστους και ρύπων

Με ηλεκτρική ισχύ έως 500 MW από το ηπειρωτικό σύστημα τροφοδοτεί ανελλιπώς την Κρήτη, η διασύνδεση του νησιού με την Αττική, μέγεθος που αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο της τοπικής ζήτησης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το έργο έχει αναβαθμίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης σε απαιτητικές συνθήκες, όπως τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Ιανουαρίου, που κατά το παρελθόν ήταν σύνηθες να προκαλούν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο το σύνολο των φορτίων του νησιού καλύφθηκε από τον συνδυασμό της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, η οποία είναι σε εμπορική λειτουργία από τις 17 Δεκεμβρίου 2025, της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου και τη συνδρομή των τοπικών σταθμών ΑΠΕ.

Η επιτυχής μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων αυτής της κλίμακας από μία διασύνδεση -ακόμη και από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας της- στην οποία μάλιστα έχουν χρησιμοποιηθεί σύγχρονες και ιδιαίτερα πολύπλοκες τεχνολογίες, συνιστά πρωτοφανή επίδοση για τα διεθνή δεδομένα, κατατάσσοντάς τη στην παγκόσμια πρωτοπορία ανάλογων έργων.  Εξίσου σημαντικό επίτευγμα για τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, αποτελεί επίσης η απρόσκοπτη ηλέκτριση της διασύνδεσης και η ασφαλής ενσωμάτωση της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα χωρίς την παραμικρή διαταραχή για τους καταναλωτές του νησιού.

Πέρα από την αναβάθμιση της ενεργειακής τροφοδοσίας της Κρήτης,  η νέα ηλεκτρική διασύνδεση προσφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Μέχρι το 2035, η παύση λειτουργίας των ρυπογόνων και κοστοβόρων τοπικών μονάδων που χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο, θα εξασφαλίσει συνολική εξοικονόμηση της τάξης των 5 δισ. ευρώ στους καταναλωτές όλης της χώρας, λόγω της μείωσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στους λογαριασμούς ρεύματος. Ο μηδενισμός των ρύπων που σχετίζονται με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή, λόγω της λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, οδηγεί σε περιορισμό των εκπομπών CO2 κατά 1.500.000 τόνους κάθε χρόνο, βελτιώνοντας άμεσα το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, ειδικά σε περιοχές οι οποίες γειτνιάζουν με τις συμβατικές μονάδες, που μέχρι πρότινος στήριζαν την ηλεκτροδότηση του νησιού.

