ΤτΕ: Aμετάβλητη η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το δ’ τρίμηνο του 2025

Τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε ως έναν βαθμό.

Αντίστοιχα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε ως έναν βαθμό, λόγω χρηματοδοτικών αναγκών τους και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων.

Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά το δ΄ τρίμηνο 2025, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο διεύρυνσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη.