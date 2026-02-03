ΤτΕ: Aμετάβλητη η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια το δ’ τρίμηνο του 2025

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link
Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025,σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια αυξήθηκε ως έναν βαθμό.

Αντίστοιχα, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025. Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια, ενώ παρέμειναν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025.

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε ως έναν βαθμό, λόγω χρηματοδοτικών αναγκών τους και του γενικού επιπέδου των επιτοκίων.

Για το α΄ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Κατά το δ΄ τρίμηνο 2025, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο διεύρυνσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

03.02.20261 λεπτ.
Jefferies: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στον τραπεζικό δανεισμό της Ευρωζώνης
Jefferies: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στον τραπεζικό δανεισμό της Ευρωζώνης

Jefferies: Η Ελλάδα ξεχωρίζει στον τραπεζικό δανεισμό της Ευρωζώνης

29.01.20261 λεπτ.
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Θεαματική άνοδος με 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Θεαματική άνοδος με 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Θεαματική άνοδος με 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025

15.01.20261 λεπτ.
Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)

Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)

14.01.20261 λεπτ.
Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)
Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)

Ξεκλειδώνει ο εξωδικαστικός για χρέη στους δήμους – Τι αλλάζει στην πράξη (Παραδείγματα)

14.01.20261 λεπτ.
Πόσο στεγαστικό δάνειο μπορώ να πάρω από την τράπεζα με βάση το εισόδημά μου;
Πόσο στεγαστικό δάνειο μπορώ να πάρω από την τράπεζα με βάση το εισόδημά μου;

Πόσο στεγαστικό δάνειο μπορώ να πάρω από την τράπεζα με βάση το εισόδημά μου;

04.01.20261 λεπτ.
Εκτινάχθηκαν τα χρέη: 4 στους 10 οφειλέτες κινδυνεύουν με κατάσχεση - Τι πρέπει να κάνουν
Εκτινάχθηκαν τα χρέη: 4 στους 10 οφειλέτες κινδυνεύουν με κατάσχεση – Τι πρέπει να κάνουν

Εκτινάχθηκαν τα χρέη: 4 στους 10 οφειλέτες κινδυνεύουν με κατάσχεση – Τι πρέπει να κάνουν

04.12.20251 λεπτ.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2.450 νέες ρυθμίσεις
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2.450 νέες ρυθμίσεις, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2.450 νέες ρυθμίσεις, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο

03.12.20251 λεπτ.
Τώρα voucher και για τη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και τράπεζες – Οι δικαιούχοι
Τώρα voucher και για τη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και τράπεζες – Οι δικαιούχοι, πότε θα δοθούν

Τώρα voucher και για τη ρύθμιση των χρεών σε εφορία και τράπεζες – Οι δικαιούχοι, πότε θα δοθούν

19.11.20251 λεπτ.
Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες
Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες

Φιλικότερος ο εξωδικαστικός μηχανισμός – Πώς διασώζονται με 5 κινήσεις οι οφειλέτες

15.11.20251 λεπτ.
Eξωδικαστικός μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό με 2.440 ρυθμίσεις τον Οκτώβριο ύψους 581
Eξωδικαστικός μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό με 2.440 ρυθμίσεις τον Οκτώβριο ύψους 581,5 εκ. ευρώ

Eξωδικαστικός μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό με 2.440 ρυθμίσεις τον Οκτώβριο ύψους 581,5 εκ. ευρώ

05.11.20251 λεπτ.
Σε ανοδική τροχιά ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο - Νέο ιστορικό χαμηλό κόκκινων δανείων
Σε ανοδική τροχιά ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο – Νέο ιστορικό χαμηλό κόκκινων δανείων

Σε ανοδική τροχιά ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον Σεπτέμβριο – Νέο ιστορικό χαμηλό κόκκινων δανείων

08.10.20251 λεπτ.
Αυξημένες κατά 18
Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

Αυξημένες κατά 18,5% οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού τον Αύγουστο

11.09.20251 λεπτ.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεπέρασαν τις 40.500 οι ρυθμίσεις για οφειλές αξίας 13
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεπέρασαν τις 40.500 οι ρυθμίσεις για οφειλές αξίας 13,25 δισ. ευρώ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ξεπέρασαν τις 40.500 οι ρυθμίσεις για οφειλές αξίας 13,25 δισ. ευρώ

05.08.20251 λεπτ.
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο - Στα 670 εκατ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών
Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο – Στα 670 εκατ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο – Στα 670 εκατ. ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών

09.07.20251 λεπτ.
Share