Δάνεια έως τρεις μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους από 9 Μαρτίου – Οι βασικές προϋποθέσεις

Από τις 9 Μαρτίου τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) για τη χορήγηση δανείων σε δημοσίους υπαλλήλους, με συνολικό διαθέσιμο κονδύλι 12 εκατ. ευρώ.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του ποσού. Μόλις καλυφθεί το όριο των 12 εκατ. ευρώ, η διαδικασία θα διακοπεί αυτόματα, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Τα δάνεια προορίζονται για την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας των υπαλλήλων.

Δικαιούχοι είναι:

Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι μέτοχοι του ΜΤΠΥ

Το πολιτικό και ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος

Το πολιτικό προσωπικό της Ελληνική Αστυνομία

Αστυνομικοί που υπάγονται στα Ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων

Προαιρετικά, υπάλληλοι δήμων που έχουν την ιδιότητα του μετόχου

Για όσους υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ. ισχύει και η σχετική υπηρεσιακή διαταγή της 29ης Οκτωβρίου 2024.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση του δανείου απαιτείται:

Να είναι ο αιτών μέτοχος του Ταμείου για τουλάχιστον δύο έτη. Να υπάρχουν συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ. Να μην έχει συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας (άνω των 64 ετών, 11 μηνών και 29 ημερών δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση). Να διαθέτει φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου (εκτός κεντρικής διοίκησης).

Εκτός διαδικασίας μένουν:

Όσοι δεν είναι μέτοχοι ή δεν έχουν συμπληρώσει διετία

Όσοι δεν έχουν συνεχείς κρατήσεις

Όσοι οφείλουν προηγούμενο δάνειο στο Ταμείο

Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση παραίτησης

Όσοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών

Όσοι δεν είναι φορολογικά ενήμεροι

Πόσα χρήματα μπορεί να λάβει ο υπάλληλος

Το ύψος του δανείου συνδέεται άμεσα με τον βασικό ακαθάριστο μισθό.

Ο δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ποσό ίσο με:

Έναν βασικό μισθό

Δύο βασικούς μισθούς

Τρεις βασικούς μισθούς

Παράδειγμα:

Αν ο βασικός μισθός είναι 1.100 ευρώ, το δάνειο μπορεί να ανέλθει σε 1.100, 2.200 ή 3.300 ευρώ.

Το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό ενδέχεται να είναι χαμηλότερο λόγω νόμιμων κρατήσεων και ψηφιακού τέλους συναλλαγών.

Επιτόκιο και αποπληρωμή

Το επιτόκιο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχει οριστεί στο 7% .

Παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου για όσους το λάβουν μέσα στο συγκεκριμένο διάστημα.

Η αποπληρωμή γίνεται σε 36 ίσες μηνιαίες δόσεις.

Οι δόσεις παρακρατούνται απευθείας από τον μισθό. Για όσους πληρώνονται μέσω της Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ), η παρακράτηση γίνεται αυτόματα μέσω μισθοδοσίας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης:

Επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας.

Αν δεν καταβληθούν τρεις συνεχόμενες δόσεις, το Ταμείο δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει άμεσα το σύνολο του υπολοίπου.

Η διαδικασία αίτησης – Βήμα προς βήμα

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΜΤΠΥ:

Είσοδος στην ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» Επιλογή «Αίτηση Δανείου» Σύνδεση με κωδικούς Taxis

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις με άλλον τρόπο.

Ο ενδιαφερόμενος:

Δηλώνει κινητό τηλέφωνο και προσωπικό e-mail

Οφείλει να ελέγξει προσεκτικά την ορθότητα του e-mail, καθώς εκεί αποστέλλονται όλες οι ειδοποιήσεις

Την επόμενη ημέρα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποστέλλεται μήνυμα από το myportal@mtpy.gr με προθεσμία για αίτηση προέγκρισης. Αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός της προθεσμίας, η αίτηση ακυρώνεται.

Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι

Δεδομένου ότι το διαθέσιμο ποσό είναι συγκεκριμένο και η πλατφόρμα θα κλείσει μόλις εξαντληθούν τα 12 εκατ. ευρώ, οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να ελέγξουν εγκαίρως αν πληρούν τις προϋποθέσεις

Να έχουν έτοιμα τα απαιτούμενα στοιχεία

Να προχωρήσουν άμεσα στην ηλεκτρονική αίτηση

Το ενδιαφέρον αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς αφορά χιλιάδες εργαζομένους του Δημοσίου που αναζητούν ρευστότητα για κάλυψη έκτακτων αναγκών.