Με 250.000 ευρώ αγοράζεις πλέον λιγότερα τετραγωνικά – Πού «χάνονται» τα σπίτια στην αγορά ακινήτων

Σημαντικά περιορισμένη εμφανίζεται την τελευταία διετία η αγοραστική δύναμη των 250.000 ευρώ στην αγορά κατοικίας, καθώς η άνοδος των τιμών μειώνει σταθερά τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με στοιχεία της ReDAtaset, οι αγοραστές οδηγούνται πλέον σε μικρότερα και συχνά παλαιότερα ακίνητα, με τις απώλειες να διαφοροποιούνται ανά περιοχή.

Υποχώρηση της αγοραστικής δύναμης σε πανελλαδικό επίπεδο

Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση επιφάνεια κατοικίας που αντιστοιχεί σε 250.000 ευρώ μειώθηκε από 109,7 τ.μ. το 2023 σε 102,8 τ.μ. το 2025, καταγράφοντας απώλεια σχεδόν 7 τετραγωνικών μέτρων μέσα σε δύο χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην Περιφέρεια.

Αττική: Μικρότερα σπίτια με το ίδιο κεφάλαιο

Στην Αττική, το αντίστοιχο ακίνητο του 2025 είναι κατά μέσο όρο 6,5 τ.μ. μικρότερο σε σχέση με το 2023.

Κέντρο Αθήνας

Έτος Επιφάνεια Ηλικία 2023 94,6 τ.μ. 40 ετών 2025 87,8 τ.μ. 40 ετών Μεταβολή -6,8 τ.μ. —

Στο κέντρο της Αθήνας, τα 250.000 ευρώ εξασφαλίζουν πλέον μικρότερη κατοικία, με παρόμοια παλαιότητα.

Νότια Προάστια και Καλλιθέα

Περιοχή 2023 2025 Διαφορά Νότια Προάστια (μ.ο.) 87,5 τ.μ. 84,2 τ.μ. -3,3 Καλλιθέα 93,1 τ.μ. 85,9 τ.μ. -7,2

Στην Καλλιθέα καταγράφονται από τις μεγαλύτερες απώλειες επιφάνειας στα νότια προάστια.

Βόρεια και Ανατολικά Προάστια

Περιοχή Απώλεια 2023–2025 Καισαριανή -13,1 τ.μ. Πεντέλη -19 τ.μ. Κορυδαλλός -15,7 τ.μ. Βριλήσσια Σημαντική Παπάγου-Χολαργός Σημαντική Αγία Παρασκευή Σημαντική

Η Πεντέλη καταγράφει τη μεγαλύτερη συρρίκνωση επιφάνειας, με απώλειες σχεδόν 19 τ.μ.

Πειραιάς: Μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα

Έτος Επιφάνεια Έτος Κατασκευής 2023 99,4 τ.μ. 1996 2025 91,9 τ.μ. 1997 Μεταβολή -7,5 τ.μ. +1 έτος

Στον Πειραιά, οι αγοραστές καταλήγουν πλέον σε μικρότερα και ελαφρώς παλαιότερα ακίνητα.

Θεσσαλονίκη: Απώλειες άνω των 40 τ.μ.

Έτος Επιφάνεια Έτος Κατασκευής 2023 176,2 τ.μ. 1999 2025 135,8 τ.μ. 2003 Μεταβολή -40,4 τ.μ. +4 έτη

Η συμπρωτεύουσα εμφανίζει μία από τις μεγαλύτερες μειώσεις πανελλαδικά, αντανακλώντας την έντονη ζήτηση και τις ανατιμήσεις.

Περιφέρεια: Πίεση σε τουριστικές και αναπτυσσόμενες περιοχές

Πόλη Απώλεια Επιφάνειας Βόλος -35,7 τ.μ. Χαλκίδα -23 τ.μ. Καλαμάτα -22,9 τ.μ. Πάτρα -17,9 τ.μ. Ηράκλειο -12,5 τ.μ.

Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται σε περιοχές με αυξημένη επενδυτική και τουριστική δραστηριότητα.

Τι σημαίνει για τον αγοραστή το 2025

Η σημερινή εικόνα της αγοράς συνεπάγεται ότι:

Τα διαθέσιμα ακίνητα είναι μικρότερα.

Η μέση ηλικία των κατοικιών αυξάνεται.

Οι επιλογές σε κεντρικές περιοχές περιορίζονται.

Το κόστος ανακαίνισης αποκτά αυξημένη σημασία.

Η αγορά κατοικίας απαιτεί πλέον αυξημένη προετοιμασία και ρεαλιστικές προσδοκίες.

Πριν την τελική απόφαση αγοράς

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές καλούνται να εξετάσουν:

τη διεύρυνση της γεωγραφικής αναζήτησης,

την τεχνική κατάσταση του ακινήτου,

το συνολικό κόστος αναβάθμισης,

τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές λύσεις,

τη μελλοντική μεταπωλητική αξία.

Η ελληνική αγορά κατοικίας εισέρχεται σε περίοδο αυξημένων πιέσεων για τα νοικοκυριά. Τα 250.000 ευρώ, που μέχρι πρόσφατα εξασφάλιζαν άνετα διαμερίσματα σε πολλές περιοχές, σήμερα αντιστοιχούν σε μικρότερες και παλαιότερες κατοικίες.

Σε περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, η σωστή πληροφόρηση και ο προσεκτικός οικονομικός σχεδιασμός αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια ασφαλή επενδυτική επιλογή.