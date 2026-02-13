Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Οι επίμονες πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο, σε συνδυασμό με τη βίαιη διόρθωση τίτλων που είχαν προηγουμένως καταγράψει υψηλές αποδόσεις, οδήγησαν στην απώλεια των κρίσιμων στηρίξεων των 2.300 μονάδων, σηματοδοτώντας την είσοδο της αγοράς σε τροχιά έντονης διόρθωσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε σε όλους τους κλάδους, με τράπεζες, βιομηχανία και ενέργεια να βρίσκονται στο επίκεντρο των πιέσεων. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι απώλειες σε επιλεγμένα blue chips, τα οποία διόρθωσαν από πολυετή ή ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στον τραπεζικό κλάδο, οι μετοχές της Εθνική Τράπεζα έκλεισαν στα 14,56 ευρώ με πτώση -2,80%, της Alpha Bank στα 3,87 ευρώ με απώλειες -3,23%, της Τράπεζα Πειραιώς στα 8,286 ευρώ με πτώση -4,76%, ενώ η Eurobank υποχώρησε στα 3,959 ευρώ με απώλειες -5,51%. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε στα 9,26 ευρώ με πτώση -3,94%, η Crediabank στα 1,32 ευρώ με άνοδο +0,76%, η Optima Bank στα 9,46 ευρώ με απώλειες -3,37%, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε στα 16,05 ευρώ με πτώση -1,53%.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και τα μη τραπεζικά blue chips, με την Titan Cement να καταγράφει βουτιά -9,19%, κλείνοντας στα 52,40 ευρώ, επηρεάζοντας καθοριστικά το κλίμα. Η ΔΕΗ υποχώρησε στα 19,04 ευρώ με πτώση -4,27%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 35,16 ευρώ με απώλειες -3,51% και ο ΟΠΑΠ στα 16,61 ευρώ με πτώση -3,37%.

Η Metlen έκλεισε στα 35,88 ευρώ με απώλειες -0,66%, η Motor Oil στα 35,36 ευρώ με πτώση -2,91%, η Jumbo στα 25,00 ευρώ με απώλειες -1,65%, η Viohalco στα 12,74 ευρώ με πτώση -1,39%, τα ΕΛΠΕ στα 9,025 ευρώ με απώλειες -2,96%, ο Aktor στα 11,18 ευρώ με οριακή πτώση -0,18% και η ΕΥΔΑΠ στα 7,65 ευρώ με απώλειες -2,05%.

Στον αντίποδα, μόνο ο ΟΤΕ κατάφερε να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος, κλείνοντας στα 16,99 ευρώ με άνοδο +0,83%, ενώ η Coca-Cola HBC παρέμεινε αμετάβλητη στα 53,50 ευρώ, διατηρώντας την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση μεταξύ των μη τραπεζικών τίτλων.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,82% στις 2.288,83 μονάδες, κινούμενος ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.287,90 μονάδων (-2,86%) και 2.334,60 μονάδων (-0,88%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 3% στις 5.830,18 μονάδες, ο Mid Cap κατά 1,02% στις 2.783,27 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 4,02% στις 2.633,13 μονάδες.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 387,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος συναλλαγών στα 55,3 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,2 εκατ. τεμάχια αξίας 18,1 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις ικανοποιητικές συναλλαγές παρά το αρνητικό κλίμα.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε απώλειες 3,11%, ο FTSE 25 υποχώρησε κατά 3,55%, ενώ οι τράπεζες κατέγραψαν πτώση 6,40%, αποτυπώνοντας τη γενικευμένη επιδείνωση της επενδυτικής ψυχολογίας.

Συνολικά, η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μαζικές ρευστοποιήσεις, απώλεια κρίσιμων τεχνικών επιπέδων και αυξημένη επιφυλακτικότητα των επενδυτών, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον έντονης διόρθωσης και αυξημένης μεταβλητότητας για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

12.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

12.02.20261 λεπτ.
JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

12.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

12.02.20261 λεπτ.
EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

12.02.20261 λεπτ.
BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

11.02.20261 λεπτ.
Χωρίς αλλαγές ο MSCI Greece Standard – Αμετάβλητες οι 8 μετοχές του δείκτη

Χωρίς αλλαγές ο MSCI Greece Standard – Αμετάβλητες οι 8 μετοχές του δείκτη

11.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Ανοδική ανάκαμψη με οδηγούς Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο: Ανοδική ανάκαμψη με οδηγούς Coca-Cola HBC και ΟΠΑΠ

10.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη πτώση με βαρίδι τις τράπεζες και τη Metlen

Χρηματιστήριο: Τρίτη συνεχόμενη πτώση με βαρίδι τις τράπεζες και τη Metlen

09.02.20261 λεπτ.
Ιστορικό ρεκόρ ξένων επενδυτών στο Xρηματιστήριο Αθηνών το 2025

Ιστορικό ρεκόρ ξένων επενδυτών στο Xρηματιστήριο Αθηνών το 2025

08.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: «Σοκ» από τη Metlen, αλλά κράτησε τις 2.360 μονάδες – Πάνω από 2% τα εβδομαδιαία κέρδη

Χρηματιστήριο: «Σοκ» από τη Metlen, αλλά κράτησε τις 2.360 μονάδες – Πάνω από 2% τα εβδομαδιαία κέρδη

06.02.20261 λεπτ.
Jefferies: Ισχυρό το ελληνικό story, αλλά παγίδες από την αναβάθμιση

Jefferies: Ισχυρό το ελληνικό story, αλλά παγίδες από την αναβάθμιση

06.02.20261 λεπτ.
Deutsche Bank: Buy για ΟΤΕ με τιμή-στόχο 21 ευρώ – Οι λόγοι που ποντάρει σε άνοδο 30%

Deutsche Bank: Buy για ΟΤΕ με τιμή-στόχο 21 ευρώ – Οι λόγοι που ποντάρει σε άνοδο 30%

06.02.20261 λεπτ.
Aegean: Σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 17,50 από Alpha Finance και AXIA Research

Aegean: Σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 17,50 από Alpha Finance και AXIA Research

06.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Διόρθωσε μετά την τριήμερη άνοδο – Τράπεζες και blue chips στο κόκκινο

Χρηματιστήριο: Διόρθωσε μετά την τριήμερη άνοδο – Τράπεζες και blue chips στο κόκκινο

05.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com