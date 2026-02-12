JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

Την αναβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς το 2026 από τους περισσότερους μεγάλους παρόχους δεικτών «βλέπει» η JP Morgan, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η καθαρή επίδραση στις παθητικές ροές κεφαλαίων αναμένεται να είναι ελαφρώς αρνητική. Παρά τη συγκρατημένη στάση της απέναντι στη συγκεκριμένη εξέλιξη, η αμερικανική τράπεζα συνεχίζει να διατηρεί overweight σύσταση για την ελληνική αγορά, εκτιμώντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν ελκυστικά.

Όπως επισημαίνει, ο FTSE έχει ήδη επιβεβαιώσει την αναβάθμιση για τον Σεπτέμβριο του 2026, η MSCI βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης για εφαρμογή τον Αύγουστο του 2026, ενώ και ο STOXX εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει την ίδια πορεία. Παρότι η Ελλάδα πληροί πλέον τα περισσότερα κριτήρια των ανεπτυγμένων αγορών, η μετακίνηση από τους δείκτες Αναδυόμενων στους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών αναμένεται να οδηγήσει σε καθαρή εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων από τους δείκτες FTSE, με αντίστοιχη τάση και στον MSCI, καθώς τα funds των Αναδυόμενων θα προχωρήσουν σε πωλήσεις και τα funds των Ανεπτυγμένων σε αγορές.

FTSE: «Κλειδωμένη» η αναβάθμιση και αλλαγή στάθμισης

Σε ό,τι αφορά τον FTSE, η JP Morgan υπενθυμίζει ότι τον Οκτώβριο του 2025 επιβεβαιώθηκε η προαγωγή της Ελλάδας σε Ανεπτυγμένη Αγορά κατά την αναθεώρηση του Σεπτεμβρίου 2026. Η χώρα πληροί και τα 22 ποιοτικά κριτήρια, τις απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης, τα κριτήρια εισοδήματος και την προϋπόθεση επενδυτικής βαθμίδας.

Σήμερα, 33 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στον FTSE Emerging Markets All Cap, ενώ εκτιμάται ότι 29 θα ενταχθούν στους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Η JP Morgan προβλέπει εκροή 1,84 δισ. δολαρίων από τους δείκτες EM και εισροή 1,7 δισ. δολαρίων από τους δείκτες DM, οδηγώντας σε καθαρή εκροή περίπου 80 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η στάθμιση της Ελλάδας στον FTSE DM All Cap ex-US αναμένεται να μειωθεί στο 0,29% από 0,78%.

Στον βασικό δείκτη του FTSE αναμένεται να συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Titan, Τράπεζα Κύπρου και Cenergy.

MSCI: Κρίσιμες αποφάσεις την άνοιξη του 2026

Στις 26 Ιανουαρίου 2026, η MSCI ξεκίνησε επίσημα τη διαβούλευση για πιθανή αναβάθμιση της Ελλάδας σε ένα στάδιο, με στόχο την εφαρμογή τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Η MSCI αναγνωρίζει τη βελτίωση της ελληνικής αγοράς, ενώ οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν την άρση του κανόνα διατηρησιμότητας μεγέθους και ρευστότητας.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 16 Μαρτίου 2026, με την τελική απόφαση να αναμένεται έως τις 31 Μαρτίου. Σήμερα, η Ελλάδα έχει στάθμιση 0,60% στον MSCI EM, ενώ σε περίπτωση αναβάθμισης οι στάθμισεις θα διαμορφωθούν στο 0,07% στον MSCI World, στο 0,39% στον MSCI Europe και στο 0,26% στον MSCI EAFE.

Οι παθητικές ροές εκτιμάται ότι θα παραμείνουν ελαφρώς αρνητικές, καθώς τα funds Ανεπτυγμένων Αγορών θα αγοράσουν περίπου 4,9 δισ. δολάρια, ενώ τα funds Αναδυόμενων θα πουλήσουν περίπου 5,3 δισ. δολάρια. Πέντε από τις οκτώ ελληνικές μετοχές του βασικού δείκτη EM αναμένεται να μετακινηθούν στον MSCI World.

STOXX: Προοπτική ένταξης στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες

Παράλληλα, ο STOXX έχει εντάξει την Ελλάδα στη λίστα παρακολούθησης από το 2025, με την JP Morgan να αναμένει ότι η αναβάθμιση θα ανακοινωθεί το 2026 και θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο.

Η αναβάθμιση θα επιτρέψει τη συμμετοχή ελληνικών μετοχών στους STOXX Europe 600 και Eurostoxx, με τις συνολικές παθητικές εισροές να εκτιμώνται σε περίπου 1,1 δισ. δολάρια. Στον βασικό δείκτη αναμένεται να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, οι Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, Metlen και Jumbo.

Στρατηγικό ορόσημο με μικτό αποτύπωμα στις ροές

Συνολικά, η JP Morgan χαρακτηρίζει το 2026 ως καθοριστικό έτος για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της στις Ανεπτυγμένες Αγορές μετά από περισσότερο από μία δεκαετία. Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές παθητικές ροές αναμένεται να είναι οριακά αρνητικές, η αναβάθμιση θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη διεθνή εικόνα, τη θεσμική αναβάθμιση και τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.