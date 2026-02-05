Eurobank Equities για ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Σύσταση buy και τιμή στόχος 3,66 ευρώ

Σύσταση «αγοράς» και τιμή στόχο 3,66 ευρώ για τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών δίνει σε report της η Eurobank Equities, από τα 3,08 ευρώ, που ήταν το χθεσινό (4/2) κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως σημειώνει η Eurobank Equities, τα πρότερα δεδομένα έως τα τέλη του 2025, έδειχναν ως πιθανότερη μια απλούστερη λύση για τον ΑΔΜΗΕ: αύξηση κεφαλαίου σε επίπεδο λειτουργικής εταιρείας (OpCo) ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με τη μεταφορά της εισηγμένης από την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον ΑΔΜΗΕ. Ένα τέτοιο σχήμα θα εξασφάλιζε καθαρότερη εταιρική διακυβέρνηση, βελτιωμένη ρευστότητα και πιο άμεσο σημείο αναφοράς για την αποτίμηση.

Ωστόσο, τα τελευταία δημοσιεύματα στον Τύπο δείχνουν στροφή προς ένα σενάριο αύξησης κεφαλαίου σε δύο στάδια: αρχικά, δικαιώματα ύψους περίπου 510 εκατ. ευρώ στην ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και στη συνέχεια άντληση 1 δισ. ευρώ στον ΑΔΜΗΕ, με τη δομή Συμμετοχών (Holding) να παραμένει η εισηγμένη οντότητα. Αν και αυτή η επιλογή φαίνεται να υπαγορεύεται από πρακτικούς λόγους χρηματοδότησης και απαιτήσεις δανειστών, η Eurobank Equities τη θεωρεί λιγότερο ελκυστική από πλευράς αποτίμησης, καθώς διατηρεί τη δομική πολυπλοκότητα και το λεγόμενο holding-company discount. Παρ’ όλα αυτά, η ανάλυσή μας δείχνει ότι ακόμη και με αύξηση κεφαλαίου δύο σταδίων και διατήρηση της holding δομής, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανόδου για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν, ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές.

Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης της Eurobank Equities είναι τα εξής:

-Αύξηση κεφαλαίου 1 δισ. ευρώ επαρκεί για να στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, διατηρώντας τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA κάτω από το όριο του 5x και σε ευθυγράμμιση με τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

-Για να διατηρήσει το Δημόσιο ποσοστό άνω του 50% σε επίπεδο λειτουργικής εταιρείας, θα πρέπει να καλύψει περίπου το 92% των δικαιωμάτων του στο επίπεδο της Holding.

-Για τους μετόχους που θα συμμετάσχουν πλήρως στην αύξηση, το ανοδικό περιθώριο είναι ουσιαστικό (κοντά στο 30%), ακόμη και αν υποτεθεί ότι μετά την αύξηση η αποτίμηση θα παραμείνει με έκπτωση έναντι της Ρυθμιζόμενης Βάσης Περιουσιακών Στοιχείων (RAB), αν και μικρότερη από τη σημερινή – περίπου 5%.

-Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι η σημερινή έκπτωση άνω του 15% έναντι της RAB οφείλεται εν μέρει στον ισολογισμό και εν μέρει σε δομικούς λόγους που σχετίζονται με τη holding δομή.

Aπό τα υψηλότερα προφίλ ανάπτυξης RAB στην Ευρώπη

Ο ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει ένα από τα ισχυρότερα προφίλ ανάπτυξης RAB στην Ευρώπη, στηριζόμενο σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο άνω των 6 δισ. ευρώ, που οδηγεί σε ρυθμούς αύξησης της RAB σε επίπεδα υψηλών δεκαετιών (high-teens CAGR) την επόμενη πενταετία.

Αυτό τοποθετεί τον Διαχειριστή στον πυρήνα της διαρθρωτικής αναβάθμισης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η Ευρώπη επιταχύνει την ηλεκτροδότηση, την ενσωμάτωση ΑΠΕ, τις διασυνδέσεις και την ανθεκτικότητα των συστημάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι διαχειριστές μεταφοράς αναδεικνύονται σε κρίσιμους πυλώνες της ενεργειακής μετάβασης. Παρά τις ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης και τα ρυθμιζόμενα έσοδα, o ΑΔΜΗΕ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι της RAB, σε πλήρη αντίθεση με άλλους ευρωπαϊκούς διαχειριστές που αποτιμώνται με ουσιαστικά premiums, παρότι – στις περισσότερες περιπτώσεις – διαθέτουν ασθενέστερα προφίλ ανάπτυξης.