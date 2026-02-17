Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποχώρησε σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 22 Ιανουαρίου, με τους πωλητές να συνεχίζουν το profit taking και να διατηρούν το προβάδισμα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, από τις 21 Ιανουαρίου, όταν το ΧΑ είχε κλείσει στις 2.228,17 μονάδες. Παρά τη σημερινή διόρθωση, η απόδοση του Χρηματιστηρίου μέσα στο 2026 παραμένει θετική, στο +6,24%.

Οι τράπεζες ηγούνται της φετινής ανόδου, με συνολική άνοδο περίπου +11%, παρόλο που δέχονται τις ισχυρότερες πιέσεις τις τελευταίες συνεδριάσεις, στο πλαίσιο της κατοχύρωσης κερδών. Η παρατεταμένη διόρθωση του τραπεζικού κλάδου, χωρίς εμφανή σημάδια ανάσας, επιβαρύνει τη συνολική εικόνα της αγοράς, γεγονός που επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς ολοένα και περισσότεροι τίτλοι δίνουν το σήμα της διόρθωσης, με λίγες πλέον στηρίξεις να ενεργοποιούνται.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν ξανά οι τράπεζες και ορισμένα blue chips, που διορθώνουν από τα πολυετή ή ιστορικά υψηλά τους. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση -1,16% στις 5.732,84 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στο -1,15% και τις 2.768,98 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες -1,71% στις 2.565,66 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε πτώση -1,14% στις 2.253 μονάδες, με υψηλό τις 2.288,88 μονάδες και χαμηλό τις 2.248,41 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338 εκατ. ευρώ, με όγκο 46,8 εκατ. τεμάχια.

Στον τραπεζικό τομέα, οι απώλειες συνοδεύτηκαν από ικανοποιητικές συναλλαγές. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,00 ευρώ (-2,78%), η Alpha Bank στα 3,72 ευρώ (-2,41%), η Πειραιώς στα 8,07 ευρώ (-1,54%) και η Eurobank στα 3,9070 ευρώ (-0,76%). Η Τράπεζα Κύπρου οπισθοχώρησε στο 9,36 ευρώ (-0,21%), η Crediabank στα 1,29 ευρώ (-0,92%), η Optima στα 9,24 ευρώ (-0,65%) και η Τράπεζα της Ελλάδος στα 16,10 ευρώ (-0,62%).

Στα blue chips, η Coca-Cola HBC ξεχώρισε με άνοδο +1,32% και 53,80 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ ενισχύθηκε οριακά στο +0,35% και 16,98 ευρώ. Αντίθετα, η ΔΕΗ υποχώρησε στο 18,51 ευρώ (-0,70%), ο ΟΠΑΠ στο 15,90 ευρώ (-1,18%), η Metlen στο 35,78 ευρώ (-2,24%) και ο Titan Cement International στο 52,60 ευρώ (-3,66%). Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Motor Oil στα 34,80 ευρώ (-1,14%), η ΓΕΚ Τέρνα στα 34,04 ευρώ (-2,46%), η Jumbo στα 24,80 ευρώ (-1,59%), η Viohalco στα 12,46 ευρώ (-1,42%), οι ΕΛΠΕ στα 8,89 ευρώ (-1,82%) και η Aktor στα 10,74 ευρώ (-2,19%). Η ΕΥΔΑΠ ξεχώρισε με άνοδο +4,47% στα 7,94 ευρώ, διατηρώντας τη δυναμική της ενίσχυσης.

Η σημερινή συνεδρίαση επιβεβαιώνει ότι, παρά τη γενικευμένη διόρθωση και τις πιέσεις στους περισσότερους τίτλους, υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες σε επιλεγμένα blue chips που συνεχίζουν να παρουσιάζουν αντοχές και θετικά θεμελιώδη στοιχεία, διατηρώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών ζωντανό.

