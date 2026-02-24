Χρηματιστήριο Αθηνών: Πιέσεις στις τράπεζες, ισχυρά κέρδη σε επιλεγμένα blue chips

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο και σε επιλεγμένα blue chips δεν επέτρεψαν στην αγορά να διατηρήσει τη δυναμική των προηγούμενων συνεδριάσεων. Παρά τις ισχυρές στηρίξεις από δεικτοβαρείς τίτλους της βιομηχανίας και της ενέργειας, το τελικό ισοζύγιο έγειρε υπέρ των πωλητών, επιβεβαιώνοντας τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το τρέχον περιβάλλον.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,64% στις 2.259 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ 2.281,25 μονάδων (υψηλό ημέρας) και 2.259,13 μονάδων (χαμηλό ημέρας). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά -0,80% στις 5.745,47 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ολοκλήρωσε στο -0,28% και τις 2.746,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σημαντικές απώλειες -3,32% στις 2.511,28 μονάδες, αποτυπώνοντας το βάρος του κλάδου στη συνολική εικόνα.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 411,4 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ανέρχεται σε 67,7 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που καταδεικνύει αυξημένη δραστηριότητα και έντονη εναλλαγή θέσεων. Συνολικά, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από ισχυρή πίεση στον τραπεζικό κλάδο και επιλεκτικές τοποθετήσεις σε βιομηχανικούς και ενεργειακούς τίτλους, με τη μεταβλητότητα να παραμένει το βασικό γνώρισμα της τρέχουσας χρηματιστηριακής συγκυρίας.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική Τράπεζα να καταγράφει απώλειες -4,16% και να κλείνει στα 13,70 ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αρνητική συνεισφορά της ημέρας. Πιέσεις άνω του -3% δέχθηκαν επίσης η Alpha Bank (-3,61% στα 3,6070 ευρώ) και η Τράπεζα Πειραιώς (-3,53% στα 7,8120 ευρώ), ενώ η Eurobank υποχώρησε κατά -2,94% στα 3,8250 ευρώ. Η διόρθωση επεκτάθηκε και σε άλλους τίτλους του κλάδου, με την Τράπεζα Κύπρου (-1,69% στα 9,30 ευρώ), τη Crediabank (-3,55% στα 1,2480 ευρώ), την Optima Bank (-0,72% στα 9,60 ευρώ) και την Τράπεζα της Ελλάδος (-1,24% στα 15,90 ευρώ) να κινούνται χαμηλότερα, επιβεβαιώνοντας τις ισχυρές πιέσεις με αυξημένες συναλλαγές.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος έκλεισε με πτώση -4,36% στα 15,59 ευρώ, σε χαμηλό άνω του ενός έτους, επιστρέφοντας σε επίπεδα Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, η Metlen διολίσθησε κατά -1,41% στα 35,06 ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε -0,75% στα 7,94 ευρώ, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα.

Στον αντίποδα, η Viohalco ξεχώρισε με άνοδο +6,3% και κλείσιμο στα 14,84 ευρώ, ανανεώνοντας το ιστορικό υψηλό της, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και αυξημένους όγκους συναλλαγών. Θετική ήταν και η εικόνα για τη Motor Oil, η οποία ενισχύθηκε κατά +4% στα 36,40 ευρώ, επιστρέφοντας σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς και για τον ΟΤΕ που κατέγραψε άνοδο +3,61% στα 17,60 ευρώ, σε υψηλό επτά μηνών.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 55,35 ευρώ με άνοδο +1,84%, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της τάση. Κέρδη κατέγραψαν επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+3,05% στα 35,78 ευρώ) και η Jumbo (+2,39% στα 25,70 ευρώ), ενώ θετικά κινήθηκαν η ΔΕΗ (+0,59% στα 18,63 ευρώ), η Titan Cement International (+1,32% στα 53,90 ευρώ) και τα ΕΛΠΕ (+0,55% στα 9,10 ευρώ). Ο Aktor παρέμεινε αμετάβλητος στα 10,66 ευρώ.