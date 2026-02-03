Barclays: Υποβαθμίζει τον ΔΑΑ σε underweight – Περιορισμένο περιθώριο ανόδου με τιμή-στόχο τα 10,10 ευρώ

Η Barclays προχώρησε σε υποβάθμιση της σύστασης για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), μετακινώντας τη μετοχή σε underweight από equal weight. Παρά τη μεταβολή της σύστασης, η αποτίμηση παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη, με την τιμή-στόχο να ενισχύεται οριακά στα €10,10 από €10,00.

Σύμφωνα με τον οίκο, η απόφαση δεν απορρέει από επιδείνωση των λειτουργικών μεγεθών, αλλά εστιάζει στην αποτίμηση και στους περιορισμούς του ρυθμιστικού πλαισίου, οι οποίοι δυσχεραίνουν τη μετατροπή της ισχυρής επιβατικής ζήτησης σε υψηλότερη κερδοφορία. Η Barclays επισημαίνει ότι ο ΔΑΑ παραμένει ιδιαίτερα ποιοτικό περιουσιακό στοιχείο, με ισχυρή δυναμική στην επιβατική κίνηση και θετικές προοπτικές έως και το 2026, ωστόσο εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν ενσωματώνει επαρκώς τους δομικούς αυτούς περιορισμούς.

Κομβικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί το ανώτατο όριο απόδοσης ιδίων κεφαλαίων στο 15%, το οποίο δημιουργεί, κατά την Barclays, μια ιδιότυπη ασυμμετρία. Η ενίσχυση της επιβατικής κίνησης οδηγεί σε αυξημένες πιέσεις στις μέσες χρεώσεις, μέσω μηχανισμών εξομάλυνσης όπως οι χειμερινές εκπτώσεις, με αποτέλεσμα η αύξηση των όγκων να μην αποτυπώνεται αναλογικά στην κερδοφορία της αεροπορικής δραστηριότητας.

Αντίστοιχα, παρότι η υψηλή επιβατική ροή ενισχύει τη μη αεροπορική δραστηριότητα, ο οίκος διακρίνει ενδείξεις κορεσμού. Η αυξημένη συμφόρηση περιορίζει τις δαπάνες ανά επιβάτη, ενώ οι παρεμβάσεις στους χώρους στάθμευσης επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις, περιορίζοντας τον αντίκτυπο της ισχυρής βραχυπρόθεσμης ανόδου της κίνησης στη συνολική αποτίμηση.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις, η Barclays προχώρησε σε ήπια καθοδική αναθεώρηση για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, εκτιμώντας έσοδα €134 εκατ., EBITDA €54,6 εκατ. με περιθώριο 40,8% και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €17,1 εκατ.. Σε ετήσια βάση, οι επικαιροποιήσεις οδηγούν σε μικρές μειώσεις των εκτιμήσεων για EBITDA και κέρδη ανά μετοχή, με τον οίκο να προβλέπει χαμηλή μονοψήφια ανάπτυξη τόσο στην αεροπορική όσο και στη μη αεροπορική δραστηριότητα τα επόμενα χρόνια.

Η τιμή-στόχος των €10,10, η οποία προκύπτει από ανάλυση προεξοφλημένων ταμειακών ροών, αντανακλά, κατά τη Barclays, περιορισμένο περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. Όπως σημειώνεται, η πρόσφατη πορεία της μετοχής φαίνεται να στηρίζεται κυρίως στη δυναμική της επιβατικής κίνησης, χωρίς να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι υποχρεωτικές προσαρμογές τιμολογίων και οι περιορισμένες δυνατότητες άμεσης ενίσχυσης της μη αεροπορικής κερδοφορίας.

Τέλος, η Barclays τονίζει ότι πιθανοί παράγοντες που θα μπορούσαν να ανατρέψουν τη σύσταση underweight περιλαμβάνουν απρόβλεπτες αλλαγές στο ρυθμιστικό καθεστώς, ενδεχόμενες εταιρικές κινήσεις ή σημαντικά ισχυρότερη από την αναμενόμενη απόδοση της μη αεροπορικής δραστηριότητας στο προσεχές διάστημα.

