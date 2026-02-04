Bank of America: Βελτιωμένη η ελκυστικότητα του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά εμφανίζει βελτιωμένη ελκυστικότητα, σύμφωνα με ανάλυση της Bank of America (BofA), εν μέσω σημαντικών εισροών κεφαλαίων στις αγορές EEMEA (αναδυόμενη Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η τάση αυτή παρατηρείται από τις αρχές του 2026, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και εμπορικές ανησυχίες στην περιοχή. Η Ελλάδα παραμένει στις αναδυόμενες αγορές, με την αναβάθμιση να εκτιμάται ότι απέχει πλέον λίγους μήνες, γεγονός που ενισχύει την προσέλκυση διεθνών επενδυτών.

Οι αναλυτές της BofA υπογραμμίζουν ότι οι ισχυρές εισροές κεφαλαίων στις αγορές EEMEA μπορούν να δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμο κίνδυνο διόρθωσης, αλλά το μακροπρόθεσμο outlook παραμένει θετικό. Ο οίκος εμφανίζεται bullish για τις αγορές EEMEA το 2026, εκτιμώντας ότι είναι καλά τοποθετημένες να επωφεληθούν από την περαιτέρω αποδυνάμωση του δολαρίου, που προβλέπεται να κινηθεί γύρω στο 1,22 δολάρια ανά ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Η Ελλάδα κατατάσσεται τέταρτη μεταξύ των αγορών EEMEA σε ελκυστικότητα, πίσω από την Ουγγαρία, τη Νότια Αφρική και την Τουρκία. Η Τουρκία αναβαθμίστηκε στην τρίτη θέση λόγω της βελτίωσης των επενδυτικών τοποθετήσεων, των προοπτικών κερδοφορίας και της δυναμικής των τιμών. Οι τοποθετήσεις των funds παραμένουν κατά βάση ουδέτερες στις αγορές EEMEA, με την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ουγγαρία να είναι οι μόνες αγορές overweight.

Το risk premium παραμένει υψηλότερο στην Τουρκία, με την Ουγγαρία και την Ελλάδα να ακολουθούν. Η Τουρκία εμφανίζεται πλέον η φθηνότερη αγορά σε όρους τιμής προς λογιστική αξία, ενώ η Αίγυπτος ξεχωρίζει σε όρους P/E. Το Κατάρ είναι η φθηνότερη αγορά σε EV/Sales και η Ουγγαρία σε EV/EBITDA. Αντίθετα, η Πολωνία καταγράφει τις υψηλότερες αποτιμήσεις σε EV/Sales, ενώ η Τσεχία θεωρείται ακριβή σχεδόν σε όλους τους δείκτες.

Σημαντική θέση στη λίστα της BofA με τις 20 κορυφαίες μετοχές EEMEA καταλαμβάνει η ΔΕΗ, ενώ η λίστα παραμένει επικεντρωμένη κυρίως στη Νότια Αφρική, με 12 μετοχές, και στην Τουρκία σε απόσταση. Σε αντίθεση με το παρελθόν, δεν υπάρχει έντονη κλαδική συγκέντρωση, καθώς μόνο έξι χρηματοοικονομικές εταιρείες περιλαμβάνονται στη λίστα, εκπροσωπώντας ισάριθμους διαφορετικούς κλάδους.