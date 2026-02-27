Bank of America: Διατηρεί σύσταση buy για την Alpha Bank, τιμή-στόχος στα 4,41 ευρώ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ήταν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε για το δ’ τρίμηνο η Alpha Bank, όπως σχολιάζουν οι αναλυτές της Bank of America, οι οποίοι διατηρούν σύσταση «buy» για τη μετοχή και τιμή-στόχο 4,41 ευρώ, που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 17,7%.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα ήταν 10% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της BofA και 3% πάνω από το consensus.

Μεταξύ άλλων, οι αναλυτές της BofA επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να βλέπουν αξία στη μετοχή, με P/TBV στο 1και P/E στο 8x, έναντι εκτιμώμενου RoTE 13,5% το 2027, με μερισματική απόδοση 8% και σωρευτικό ετήσιο ρυθμό αύξησης EPS άνω του 15% στην τριετία.

Σημειώνουν επίσης, ότι στα επιμέρους στοιχεία του NII, παρατηρείται αύξηση των εξόδων τόκων για καταθέσεις κατά 1 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, στα 64 εκατ. ευρώ. Αν και αυτό περιλαμβάνει και τη συνεισφορά της Astro Bank, σημειώνεται επίσης ότι άνοδος του κόστους εταιρικών καταθέσεων παρατηρήθηκε συνολικά στον κλάδο κατά το δ’ τρίμηνο.

Σε ό,τι αφορά το Investor Day της Alpha Bank, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το β’ τρίμηνο, οι αναλυτές της Bank of America αναμένει ότι βασικά θέματα θα αποτελέσουν:

  1. Η εξέλιξη του NII και η διαχείριση της ευαισθησίας του
  2. Η πορεία της πιστωτικής επέκτασης καθώς σταδιακά θα εξαντλούνται τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων
  3. Η περαιτέρω ενίσχυση των προμηθειών — πιθανώς με μεγαλύτερη έμφαση στο wealth management και το investment banking
  4. Η συνεργασία με τη UniCredit και
  5. Η ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών.
Share