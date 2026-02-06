Aegean: Σύσταση «Αγορά» και τιμή στόχο τα 17,50 από Alpha Finance και AXIA Research

Σε νέα έκθεση τους οι αναλυτές των Alpha Finance και AXIA Research εκτιμούν ότι η μετοχή της Aegean Airlines έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου, δίνοντας τιμή στόχο στα €17,5 ανά μετοχή για το 2026, γεγονός που υποδηλώνει αναμενόμενη απόδοση 17% από τα τρέχοντα επίπεδα ή 22% συμπεριλαμβανομένου του μερίσματος από τα κέρδη του 2025.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η κερδοφορία της Aegean θα συνεχίσει να βελτιώνεται τα επόμενα χρόνια, με πενταετή ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,2% στο EBITDA και 6,5% στα καθαρά κέρδη. Οι εκτιμήσεις της σκιαγραφούν ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο προφίλ σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις: το 2026 ενσωματώνουν ηπιότερη επίδοση, ενώ από το 2027 και εφεξής υποδηλώνουν ενισχυμένη δυναμική, με αναβάθμιση των καθαρών κερδών κατά 6,1% το 2027 σε σύγκριση με τις προγενέστερες εκτιμήσεις.

Οι Alpha Finance-ΑΧΙΑ Research διατηρούν τη σύσταση για «Αγορά», σημειώνοντας ότι παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τα δύο τελευταία χρόνια με τον αυξημένο αριθμό ακινητοποιημένων αεροσκαφών λόγω των υποχρεωτικών επιθεωρήσεων στους κινητήρες GTF των A320neo, οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και η μακροπρόθεσμη τοποθέτηση της Aegean δεν αποτυπώνονται ακόμη πλήρως στην αποτίμησή της, ιδιαίτερα σε σχέση με τις θετικές προοπτικές που αναμένονται από το 2027 και μετά, με την εν λόγω κατάσταση να εκτιμάται ότι θα έχει βετιώθει αισθητά.

Η Aegean εκτιμάται ότι θα διατηρήσει ισχυρή ανταγωνιστική θέση, με σταθερά περιθώρια EBITDA στο 23% τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, το προβλεπόμενο ROE για το 2026, στο 25%, παραμένει ελκυστικό και υψηλότερο από αρκετές ομοειδείς εταιρείες.

Η ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών του ομίλου αναμένεται να στηρίξει σημαντικά τις αποδόσεις προς τους μετόχους, με τις μερισματικές αποδόσεις (6% τιμή ανά μετοχή το 2026) να εκτιμάται ότι θα παραμείνουν από τις πιο ελκυστικές στον κλάδο των αερομεταφορών και ένα από τα συγκριτικά πλεονέκτηματα του ομίλου, σύμφωνα με τους αναλυτές των δύο εταιρειών.

Η ζήτηση για τον Ελληνικό τουρισμό παραμένει σημαντικά ισχυρή και βαρόμετρο για την καλή πορεία της εταιρείας, με την επιβατική κίνηση στα Ελληνικά αεροδρόμια να αυξάνεται κατά 4,9% το 2025 σε 83,3 εκατ. επιβάτες ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2024 από τον Νοέμβριο. Παρά τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές διαταραχές, η Aegean συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της μέσω στοχευμένων προσαρμογών δικτύου και νέων δρομολογίων.

Με βάση τις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών, ο αριθμός επιβατών της Aegean αναμένεται να αυξηθεί κατά 6,0% το 2025 και κατά 7,0% το 2026, διαμορφούμενος σε 17,3 εκατ. και 18,5 εκατ. αντίστοιχα. Παράλληλα, ο συντελεστής πληρότητας (load factor) εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, περίπου στο 82,9% το 2025 και στο 83,2% το 2026.

Με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών για το 2026, η μετοχή της Aegean Airlines διαπραγματεύεται σε αποτίμηση 4,1x EV/EBITDA και 9,0x P/E. Σε σύγκριση με τον δείκτη MSCI Europe Airlines Index για το 2026, η μετοχή εμφανίζεται σε discount σε όρους P/E και EV/EBITDA γεγονός που αντανακλά και την ελκυστικότητα της μετοχής και σε σχέση με τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών.