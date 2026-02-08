Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εφαρμόζεται ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ;

Θέλετε να μάθετε αν θα απαλλαγείτε το 2027 από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σας; Θέλετε να αγοράσετε σπίτι στην περιφέρεια και ο μηδενικός φόρος κατοχής μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την τελική επιλογή; Παρουσιάζουμε ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ταχύτατα τους περισσότερους από 12.700 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα που εξασφαλίζουν “ΕΝΦΙΑ μηδέν”. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε την περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα και τον δήμο που σας ενδιαφέρει. Προς αποφυγή… παρεξηγήσεων, το 2026 θα ισχύσει μείωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ και η πλήρης απαλλαγή θα γίνει από το 2027 για να φανεί στα εκκαθαριστικά της επόμενης χρονιάς.

Πόσο γλιτώνουν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου;

Βρείτε το τρέχον επιτόκιο στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων

Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα: οι πάνω και οι κάτω από τα 1000 € τον μήνα

Πόσα θα πληρώνω κάθε μήνα με τα μπλε τιμολόγια ρεύματος;

Ηλεκτρικό ρεύμα: Η πραγματική τιμή της πράσινης κιλοβατώρας

Πώς λειτουργεί το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ από την 1η Φεβρουαρίου

Αγορά ή Ενοίκιο; Το εργαλείο που σου δείχνει τι σε συμφέρει ανά περιοχή – Δες αναλυτικά παραδείγματα

Πόσο αυξάνεται η σύνταξή σας αν συνεχίσετε να εργάζεστε μετά τη συνταξιοδότηση

Πόσο νοικιάζονται τα σπίτια στην ελληνική επικράτεια; Όλες οι τιμές

Πόσο κοστίζει η αγορά ακινήτου σε όλες τις περιοχές της χώρας

Δικαιούστε επίδομα παιδιού με βάση το εισόδημά σας;

Επαγγελματίες: Η καθαρή σύνταξη για τις έξι κατηγορίες εισφορών

Πόσα θα πληρώνω κάθε μήνα για τη δόση του δανείου μου;

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Οι μεταβολές τιμών για 630 προϊόντα

Πόσα μπορώ να δανειστώ από την τράπεζα για να αγοράσω σπίτι;

