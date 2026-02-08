Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας εφαρμόζεται ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ;

Θέλετε να μάθετε αν θα απαλλαγείτε το 2027 από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σας; Θέλετε να αγοράσετε σπίτι στην περιφέρεια και ο μηδενικός φόρος κατοχής μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για την τελική επιλογή; Παρουσιάζουμε ένα εύχρηστο εργαλείο που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ταχύτατα τους περισσότερους από 12.700 οικισμούς σε όλη την Ελλάδα που εξασφαλίζουν “ΕΝΦΙΑ μηδέν”. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε την περιφέρεια, την περιφερειακή ενότητα και τον δήμο που σας ενδιαφέρει. Προς αποφυγή… παρεξηγήσεων, το 2026 θα ισχύσει μείωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ και η πλήρης απαλλαγή θα γίνει από το 2027 για να φανεί στα εκκαθαριστικά της επόμενης χρονιάς.

