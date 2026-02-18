Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές για τα εξάμηνα έντοκα – Διολίσθησε στο 1,84% η απόδοση

Προσφορές 881 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά 2,20 φορές, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,84%, έναντι 1,85% στην προηγούμενη  αντίστοιχη δημοπρασία, στις 21 Ιανουαρίου.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Share
