Υπερκάλυψη κατά 2,2 φορές για τα εξάμηνα έντοκα – Διολίσθησε στο 1,84% η απόδοση

Προσφορές 881 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Με τις προσφορές να υπερκαλύπτουν το ζητούμενο ποσό κατά 2,20 φορές, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 1,84%, έναντι 1,85% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, στις 21 Ιανουαρίου.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.