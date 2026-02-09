UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

Η UniCredit σχεδιάζει να επιστρέψει περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ στους επενδυτές έως το 2030, καθώς o διευθύνων σύμβουλος Andrea Orcel υπόσχεται περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και της δημιουργίας κεφαλαίου τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ιταλικά τράπεζα θα καταβάλλει το 80% των κερδών της σε ένα μείγμα μερισμάτων σε μετρητά και επαναγοράς μετοχών, ενώ θα αξιολογεί και πρόσθετες επιστροφές στους μετόχους σε ετήσια βάση, ανάλογα με τα πλεονάζοντα κεφάλαια.

Η UniCredit προβλέπει ότι τα καθαρά έσοδα θα αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό 5%, ωθώντας τα κέρδη περίπου στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2028.

Από τότε που ανέλαβε τα ηνία το 2021, ο Orcel έχει περικόψει θέσεις εργασίας, έχει αποχωρήσει από δραστηριότητες χαμηλών αποδόσεων και έχει ανακατανείμει πόρους σε πιο κερδοφόρους τομείς. Ποντάρει ότι τα υψηλότερα έσοδα από προμήθειες θα ενισχύσουν τα μεγέθη της τράπεζας καθώς αυξάνονται οι πιέσεις στα περιθώρια των δανείων, ενώ παράλληλα μεταφέρει πόρους στο εμπορικό δίκτυο της τράπεζας για να κερδίσει μερίδια αγοράς.

Η UniCredit ανακοίνωσε τους νέους οικονομικούς στόχους μαζί με αύξηση 10% στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, η οποία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα κεφάλαια της τράπεζας παρέμειναν σταθερά, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 14,7% στα τέλη Δεκεμβρίου, από 14,8% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Υπό την ηγεσία του Orcel, η κερδοφορία και οι αποδόσεις της UniCredit έχουν εκτοξευθεί. Η μετοχή της τράπεζας έχει επταπλασιάσει την αξία της από τότε που ανέλαβε CEO, επιτρέποντάς του να κάνει εξαγορές καθώς οι συμφωνίες σε όλη την Ευρώπη εντείνονται.

Σε αντίθεση με την είσοδό της στην Alpha Bank, οι βλέψεις της UniCredit για την Banco BPM στην Ιταλία και την Commerzbank στη Γερμανία συνάντησαν τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων.

