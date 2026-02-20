Τραμπ: Ανακοίνωσε παγκόσμιο δασμό 10% – Τι είπε για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τη δέσμευση ότι θα προχωρήσει σε εναλλακτικές λύσεις για να αντικασταστήσει τους δασμούς που απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο, έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μετά τη δικαστική απόφαση.

Ερωτηθείς αν θα ζητήσει από το Κογκρέσο να αναλάβει πρόσθετη δράση, ο πρόεδρος απάντησε: «Δεν χρειάζεται. Έχει ήδη εγκριθεί». Δήλωσε ότι θα επιβάλει παγκόσμιο δασμό 10% βάσει του Άρθρου 122, επιπλέον των δασμών που ήδη επιβάλλονται. Διακήρυξε ότι όλοι οι δασμοί για λόγους εθνικής ασφάλειας βάσει του Άρθρου 232, καθώς και οι υφιστάμενοι δασμοί βάσει του Άρθρου 301, παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Ο νέος δασμός θα ισχύσει για περίπου πέντε μήνες και θα ακολουθήσουν έρευνες για επιβολή δίκαιων δασμών σε άλλες χώρες.

Διευκρίνισε δε, ότι ορισμένες εμπορικές συμφωνίες που υπογράφησαν βάσει του ΙΕΕΡΑ (του νόμου για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης) δεν ισχύουν, ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την Ινδία, απάντησε ότι δεν αλλάζει η εμπορική συμφωνία. Μάλιστα, είπε ότι συναντήθηκε σήμερα με τον κορυφαίο ηγέτη του Βιετνάμ, Το Λαμ, ο οποίος του μετέφερε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν ακόμη περισσότερους δασμούς μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τι είπε για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Χαρακτήρισε «βαθιά απογοητευτική» την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, η οποία ακύρωσε τους εκτεταμένους δασμούς του και είπε ότι αισθάνθηκε «απόλυτη ντροπή» για τους δικαστές που αποφάσισαν εναντίον του με πλειοψηφία 6-3.

«Δεν είναι πατριώτες και καθόλου αφοσιωμένοι στο Σύνταγμά μας», είπε ο Τραμπ για την πλειοψηφία του Ανώτατου Δικαστηρίου που ακύρωσε τους δασμούς του. «Είναι η άποψή μου ότι το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα που είναι πολύ μικρότερο απ’ ό,τι θα φανταζόταν κανείς», πρόσθεσε.

Υπογράμμισε ότι υπάρχουν μέθοδοι ακόμη πιο ισχυρές στη διάθεσή του και ως εκ τούτου θα χρησιμοποιηθούν άλλες εναλλακτικές λύσεις για τους δασμούς που μπορούν να φέρουν ακόμη περισσότερα χρήματα.

Στη συνέχεια διάβασε μέρος της διαφωνούσας γνώμης του δικαστή Κάβανο, στην οποία αναφερόταν ότι «η απόφαση ενδέχεται να μην περιορίζει ουσιαστικά την ικανότητα ενός προέδρου να διατάσσει δασμούς στο μέλλον». Ο Τραμπ υπέδειξε ότι αυτό σημαίνει «μπορώ να επιβάλω πολύ υψηλότερους δασμούς από αυτούς που επέβαλλα».

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τη διατύπωση της διαφωνούσας γνώμης του Δικαστή Κάβανο, λέγοντας ότι είναι «γελοίο» να έχει την εξουσία βάσει του IEEPA να επιβάλλει εμπάργκο στο εμπόριο μιας χώρας και να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με μία χώρα, αλλά να μην μπορεί να επιβάλει ούτε «ένα δολάριο» σε δασμούς.

Επίσης, ο πρόεδρος απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν μετανιώνει που υπέδειξε τους δικαστές Μπάρετ και Γκόρσατς, οι οποίοι συμμετείχαν στην πλειοψηφία που ακύρωσε την πολιτική δασμών του. «Δεν θέλω να πω ότι μετανιώνω που τους υπέδειξα, αλλά η απόφασή τους είναι τρομερή. Νομίζω ότι αποτελεί ντροπή για τις οικογένειές τους».

Υπάρχουν ισχυρές εναλλακτικές

«Τώρα θα κινηθώ σε διαφορετική κατεύθυνση. Πιθανότατα προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να είχα ακολουθήσει από την πρώτη φορά».

«Έχουμε εναλλακτικές», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με το τι σχεδιάζει να κάνει για να αντικαταστήσει την πολιτική δασμών του. «Οι μεγάλες εναλλακτικές θα μπορούσαν να σημαίνουν περισσότερα χρήματα. Θα εισπράξουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ ισχυρότεροι γι’ αυτό», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει νόμους και εξουσίες που είναι «ακόμη ισχυρότερες από το IEEPA», επικαλούμενος το νόμο του 1974 για την επέκταση του εμπορίου.

«Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι, πρακτικές, νόμοι και εξουσίες, όπως αναγνωρίστηκαν από ολόκληρο το δικαστήριο σε αυτή την τρομερή απόφαση και επίσης όπως αναγνωρίστηκαν από το Κογκρέσο, που είναι ακόμη ισχυρότερες από τους δασμούς βάσει του IEEPA», δήλωσε.

Ο Τραμπ επαίνεσε την οικονομική του επιτυχία, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του «έσπασε κάθε ρεκόρ που υπάρχει», και ότι οι δασμοί του χρησιμοποιήθηκαν για να σταματήσουν οκτώ πολέμους «είτε σας αρέσει είτε όχι». Προσέθεσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε πιο ισχυρή την ικανότητά του να επιβάλει δασμούς.