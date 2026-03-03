Συνάντηση Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα – Στο επίκεντρο το Ιράν

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Σε τετραμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, είχε σήμερα στις Βρυξέλλες ο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι εξελίξεις στο Ιράν φέρνουν στο προσκήνιο ζητήματα και οικονομικής φύσης, με τα οποία ασχολήθηκαν οι προαναφερόμενοι. Οι επαφές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του του Ευρωπαικού Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου και λαμβάνουν νέα διάσταση λόγω της κρισιμότητος της κατάστασης διεθνώς.

Η ατζέντα των θεμάτων

Σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν :

-Η οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της σύνθετης γεωπολιτικής συγκυρίας. Συμφωνήθηκε η στενή παρακολούθηση των οικονομικών επιπτώσεων των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδίως όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας.

-Ο διεθνής ρόλος του ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της θέσης του στο διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα.

-Η πρόοδος προς την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία είναι καθοριστική για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε καινοτόμες επιχειρήσεις και στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Οι συνέπειες για την Ελλάδα

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2022, η εκτίναξη των τιμών ενέργειας συνέβαλε αποφασιστικά στο κύμα πληθωρισμού που έπληξε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες, ενώ ανάλογες μελέτες διεθνών οργανισμών δείχνουν ότι οι αυξημένες τιμές πετρελαίου έχουν και δευτερογενείς επιπτώσεις σε μισθούς και άλλες τιμές. Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράστηκε σε ανάγκη για μέτρα στήριξης σε ρεύμα και καύσιμα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκή για να στηρίξουν τους πολίτες.

Εκτός του ακανθώδους ζητήματος του ενεργειακού κόστους, στο οικονομικό επιτελείο εξετάζουν και τις δευτερογενείς επιπτώσεις σε κλάδους που έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «βλέπουν» ως πλέον κρίσιμο και ανησυχητικό παράγοντα, τυχόν παρατεταμένο και οριστικό κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

 

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη – Τι ζητά η ΠΝΟ

Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη – Τι ζητά η ΠΝΟ

03.03.20261 λεπτ.
Στο 2
Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 3% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 3% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

03.03.20261 λεπτ.
Ανεργία: Επεσε στο 7,7% τον Ιανουάριο

Ανεργία: Επεσε στο 7,7% τον Ιανουάριο

03.03.20261 λεπτ.
Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι ευέλικτη – Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι ευέλικτη – Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος

03.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: Σε χαμηλό 10 μηνών ο δείκτης οικονομικού κλίματος
ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

03.03.20261 λεπτ.
Φυσικό αέριο: Σχέδιο καθολικής απαγόρευσης ρωσικών εισαγωγών από την Ε.Ε.
Νέα άνοδος 15% στις τιμές του φυσικού αερίου – Τα βλέμματα σε Κατάρ και Ορμούζ

Νέα άνοδος 15% στις τιμές του φυσικού αερίου – Τα βλέμματα σε Κατάρ και Ορμούζ

03.03.20261 λεπτ.
Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

02.03.20261 λεπτ.
Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

02.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

02.03.20261 λεπτ.
Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

02.03.20261 λεπτ.
Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

02.03.20261 λεπτ.
Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

02.03.20261 λεπτ.
Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

01.03.20261 λεπτ.
Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

28.02.20261 λεπτ.
Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

28.02.20261 λεπτ.
Share