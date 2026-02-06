Παραιτήθηκε η Αννα Στρατινάκη από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, υπέβαλε η κυρία Aννα Στρατινάκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

«Η κυρία Aννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της κ. Στρατινάκη φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Στρατινάκη είχε αναλάβει το 2024 χρέη Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ο Συνήγορος φέτος αναβαθμίζεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και θα συνέχιζε ως υποδιοικήτρια.

Tags:

