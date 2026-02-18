Κράτος οφειλέτης με 3,22 δισ. ληξιπρόθεσμα – Αναλυτικά ο «χάρτης» των χρεών

Με 3,221 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες και προμηθευτές έκλεισε το 2025 το Δημόσιο, αφήνοντας πίσω του μεγαλύτερο λογαριασμό σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Παρά την σημαντική αποκλιμάκωση που καταγράφηκε τον Δεκέμβριο, η χρονιά ολοκληρώθηκε με 170 εκατ. ευρώ περισσότερα χρέη σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, όταν το σύνολο ήταν 3,051 δισ. ευρώ.

Η μείωση ωστόσο μέσα σε έναν μόλις μήνα ήταν εντυπωσιακή: από τα 3,782 δισ. ευρώ του Νοεμβρίου, οι οφειλές περιορίστηκαν στα 3,221 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, δηλαδή κατά 561 εκατ. ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 3,221 δισ. ευρώ, τα 2,499 δισ. αφορούν χρέη προς προμηθευτές και τα 722 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Στην κορυφή των οφειλετών παραμένουν τα νοσοκομεία, με 1,397 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, αυξημένα κατά 233 εκατ. ευρώ μέσα στο 2025, δηλαδή περίπου 20%, παρά τον συμψηφισμό rebate και clawback που πραγματοποιείται στο τέλος κάθε χρονιάς. Σε μηνιαία βάση πάντως οι οφειλές τους μειώθηκαν κατά 286 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται με την επιτάχυνση των συμψηφισμών.

Τα ασφαλιστικά ταμεία ακολουθούν με 587 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με τον Νοέμβριο (582 εκατ. ευρώ) και σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον Δεκέμβριο του 2024 (585 εκατ. ευρώ). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 231 εκατ. ευρώ οφειλές του ΕΟΠΥΥ.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιόρισαν τις οφειλές τους στα 180 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση και είναι αισθητά χαμηλότερες από τα 231 εκατ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2024. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα 209 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Νοέμβριο, αλλά αυξημένα κατά 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ από 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο. Από τα 336 εκατ. ευρώ που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, τα 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους δικαιούχους, ενώ 386 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία, ιδίως για ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και επιστροφές προς ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσον αφορά την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι συνολικές εκκρεμείς επιστροφές ανέρχονται στα 722 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 173 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους, 424 εκατ. ευρώ έμμεσους, 15 εκατ. ευρώ λοιπούς και 111 εκατ. ευρώ μη φορολογικά έσοδα.

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να λειτουργήσει πιο ενεργά η ειδική επιτροπή του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο τη στενή παρακολούθηση των καθυστερήσεων, τον εντοπισμό των φορέων με οφειλές άνω των 90 ημερών και τη δημοσιοποίηση στοιχείων για όσους εμφανίζουν συστηματική ασυνέπεια.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση στο τέλος της χρονιάς, το 2025 κλείνει με το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων να παραμένει ανοιχτό και το Δημόσιο να μεταφέρει στο 2026 έναν λογαριασμό άνω των 3 δισ. ευρώ προς την αγορά.