Γιώργος Κώτσηρας: Επιστρέφουμε στον πολίτη σημαντικό μέρισμα της καλής πορείας της οικονομίας

Τη σημασία της οικονομικής σταθερότητας και τη συνεχή προσπάθεια που γίνεται για ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, τόνισε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας χθες Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Πολιτική Κουζίνα» του τηλεοπτικού σταθμού ERTNEWS και στις δημοσιογράφους Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά.

«Ο μεγάλος μας στόχος είναι ακριβώς την καλή εικόνα της οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο να την μεταφράσουμε σε όφελος για τον πολίτη», ανέφερε ο κ. Κώτσηρας και επισήμανε, στο πλαίσιο αυτό, τα οφέλη από τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές της φετινής χρονιάς, συνιστώντας  «τη μεγαλύτερη μείωση άμεσης φορολογίας που έχει γίνει τα πολλά τελευταία χρόνια στην Ελλάδα».

Ειδικότερα, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις αυξήσεις των μηνιαίων αποδοχών των μισθωτών χάρη στη μείωση της παρακράτησης φόρου, τονίζοντας ότι προτεραιοποιήθηκαν οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι. Στην περίπτωση για παράδειγμα ενός μισθωτού με δύο παιδιά, «έχουμε σημαντική αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματός του μέσω της μείωσης της φορολογίας», ενώ «ένας νέος έως 25 ετών έχει πρακτικά μηδενική φορολόγηση» και «ένας νέος έως 30 ετών έχει φορολόγηση της τάξης του 9%».

Μεγάλη έμφαση δόθηκε επίσης, όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, στην ελληνική περιφέρεια. Φέτος οι κάτοικοι σε οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους θα έχουν 50% μείωση στον ΕΝΦΙΑ και τον επόμενο χρόνο κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Παράλληλα, μειώθηκε ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου κατά 30%.

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε ότι από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για τις κατοικίες και τα αυτοκίνητα θα ωφεληθούν περίπου 500.000 πολίτες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς στην περιφέρεια θα έχουν μείωση του  τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ οι γυναίκες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και απέκτησαν παιδί απαλλάσσονται από το τεκμαρτό εισόδημα.

«Μας ενδιαφέρει την καλή πορεία της οικονομίας να τη γυρίζουμε πίσω στους πολίτες με μόνιμα, όχι αποσπασματικά μέτρα», «με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε», είπε ο κ. Κώτσηρας και υπογράμμισε ότι «είναι ένα σημαντικό αξιακό, πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα να μην φορτώσουμε βάρη στην επόμενη γενιά».

Σε ερώτηση για τη σημασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας για την οικονομία, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε τα οφέλη των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών για την ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων και υπογράμμισε τη σημασία της σχετικής συμφωνίας που επετεύχθη παρουσία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι «η οικονομική σταθερότητα είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τη διεθνή εικόνα της χώρας» και επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια, με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει ενισχύσει την εικόνα της, την αξιοπιστία της και την οικονομία της και αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

