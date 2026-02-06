Φυλακή και βαριές «καμπάνες» για παράνομο τζόγο – Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ

Μπλόκο στον παράνομο τζόγο επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δρομολογώντας νέο νομοσχέδιο που φέρνει «λουκέτα», πρόστιμα-φωτιά και ποινές φυλάκισης έως 10 χρόνια για τους παραβάτες. Στόχος είναι να μπει «φρένο» σε μια «μαύρη αγορά» η οποία εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση καθώς και η προστασία ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα ενσωματώνει μέτρα που μεταξύ άλλων θα προβλέπουν:

Άμεσο και μακροχρόνιο σφράγισμα και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τους δήμους σε καταστήματα στα οποία διεξάγεται ο παράνομος τζόγος.

Αυστηροποίηση του πλαισίου χορήγησης άδειας σε ίντερνετ καφέ.

Αυστηρές ποινές για τους παραβάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούµενη άδεια, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή το μέσο διεξαγωγής των παιγνίων, τιμωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και µε χρηματική ποινή.

Αν τα παίγνια είναι τυχερά, τιμωρείται µε κάθειρξη μέχρι 10 ετών και µε χρηματική ποινή από 50.000 έως 100.000 ευρώ.

Όποιος μετέχει σε τυχερό παίγνιο το οποίο διοργανώνεται χωρίς άδεια τιμωρείται µε ποινή φυλάκισης έως 2 ετών και µε χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 5.000-20.000 ευρώ.

Ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Όποιος καθυστερεί, αποφεύγει, παρεμποδίζει ή ματαιώνει τον έλεγχο αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων θα τιμωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 ετών και µε χρηματική ποινή.

Όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης «στόχος μας είναι να φτιάξουμε ένα ολιστικό πλαίσιο, που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του, είτε μιλάμε για μη αδειοδοτημένα site, είτε για χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών.

Το νέο πλαίσιο θέλουμε να λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν κατατεθεί από φορείς που εμπλέκονται στην αγορά».

Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη μία «μαύρη λίστα» παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστότοπους και συνδράμει τις διωκτικές αρχές σε επιχειρήσεις εντοπισμού παράνομων καταστημάτων. Επίσης διαβιβάζει καταγγελίες για παράνομα παίγνια και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research το μέγεθος του παράνομου τζόγου ανήλθε στα 1,67 δισ. ευρώ το 2023 με τις απώλειες στα κρατικά έσοδα να φτάνουν στα 500 εκατ. ευρώ. Το 2024, περίπου 900.000 Ελληνες έπαιξαν στον παράνομο τζόγο το ποσό των 1,7 δισ. ευρώ.

Οι παίκτες ξόδεψαν περίπου 1.930 ευρώ ο καθένας. Το 10% των παικτών είναι ηλικίας από 17-21 ετών. Στα παράνομα διαδικτυακά παίγνια διατέθηκαν 1 δισ. ευρώ, ενώ σε επίγεια παίγνια 700 εκατ. ευρώ.