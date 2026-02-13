FT: Προς ανάκληση δασμών σε χάλυβα και αλουμίνιο ο Trump

Προς μείωση ορισμένων δασμών σε προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου φέρεται να δρομολογείται ο Donald Trump. Σύμφωνα πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εμπορίου και του γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ εκτιμούν ότι οι δασμοί επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές σε προϊόντα όπως τα ταψιά αλουμινίου και τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών. Οι Αμερικανοί εκφράζουν ανησυχίες για τις τιμές και το κόστος ζωής, παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Πρόσφατη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι το 30% των Αμερικανών εγκρίνει τον χειρισμό του Trump ως προς την άνοδο του κόστους ζωής, ενώ το 59% τον αποδοκιμάζει, συμπεριλαμβανομένων εννέα στους δέκα Δημοκρατικούς και ενός στους πέντε Ρεπουμπλικανούς.

Ο Trump επέβαλε πέρυσι δασμούς έως και 50% στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου και έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει τα μέτρα αυτά ως διαπραγματευτικό εργαλείο έναντι εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Trump επανεξετάζει πλέον τη λίστα των προϊόντων που επηρεάζονται από τους δασμούς και σχεδιάζει να εξαιρέσει ορισμένα, να αναστείλει την επέκταση των καταλόγων και αντ’ αυτού να ξεκινήσει πιο στοχευμένες έρευνες εθνικής ασφάλειας για συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα πάντοτε με το δημοσίευμα των FT.

Σε πρόσφατη ομιλία του στο Ντιτρόιτ, ο Trump προέβαλε τις οικονομικές επιδόσεις της κυβέρνησής του, επιδιώκοντας να στρέψει εκ νέου την προσοχή στην αμερικανική μεταποίηση και στις προσπάθειες αντιμετώπισης του υψηλού κόστους για τους καταναλωτές, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να δείξει ότι ανταποκρίνεται στις οικονομικές ανησυχίες των αμερικανικών νοικοκυριών.

Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αύξησε πέρυσι τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο για τουλάχιστον 400 προϊόντα, μεταξύ των οποίων ανεμογεννήτριες, κινητοί γερανοί, οικιακές συσκευές, μπουλντόζες και άλλος βαρύς εξοπλισμός, καθώς και βαγόνια τρένων, μοτοσικλέτες, συγκεκριμένοι κινητήρες, έπιπλα και εκατοντάδες ακόμη προϊόντα.