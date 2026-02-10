Αύξηση 3

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,3% στη βιομηχανική παραγωγή το 2025

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Άνοδο της τάξης του 3,9% παρουσίασε η βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ αυξήθηκε κατά 2,3% για το σύνολο του 2025.

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,9% έναντι αύξησης 7,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Δεκέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Δεκεμβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Δεκεμβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο λοιπών ορυχείων και λατομείων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.

Ι. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2025 με Δεκέμβριο 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,9% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

– Κατά 68,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

– Κατά 3,8% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής επίπλων, παραγωγής χημικών ουσιών και προϊόντων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

– Κατά 1,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

– Κατά 1,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

– Κατά 8,8% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

– Κατά 3,3% του Δείκτη Μεταποίησης.

Από τη μείωση:

– Κατά 1,4% του Δείκτη Παροχής Νερού

– Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

IIΙ. Σύγκριση Δεκεμβρίου 2025 με Νοέμβριο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,4% τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

– Κατά 71,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

– Κατά 2,5% του Δείκτη Μεταποίησης.

– Κατά 1,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

– Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Τα γραφήματα που ακολουθούν εμφανίζουν τις ετήσιες μεταβολές του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και του Δείκτη Μεταποίησης, την εξέλιξη του εποχικά και μη εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τις μηνιαίες μεταβολές του εποχικά διορθωμένου δείκτη.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου – Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος

ΕΛΤΑ: Τα 11 υποκαταστήματα που κλείνουν οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου – Θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος

10.02.20261 λεπτ.
Σταύρος Παπασταύρου: «Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron»

Σταύρος Παπασταύρου: «Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron»

10.02.20261 λεπτ.
Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Βεϊνόγλου από την HIG
Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στον κλάδο των εμβασμάτων

Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για πρακτικές στον κλάδο των εμβασμάτων

10.02.20261 λεπτ.
Bloomberg: Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

Bloomberg: Ελλάδα και Μάλτα εκφράζουν επιφυλάξεις για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

10.02.20261 λεπτ.
Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν

09.02.20261 λεπτ.
Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

Παναγόπουλος (ΓΣΕΕ): Δεν μου έχει κοινοποιηθεί η Διάταξη Δέσμευσης προσωπικού λογαριασμού

09.02.20261 λεπτ.
Γ. Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

Γ. Στουρνάρας: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την απόφαση του Αρείου Πάγου για το Νόμο Κατσέλη

09.02.20261 λεπτ.
Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση της Οικονομικής Εισαγγελίας για την υπόθεση Παναγόπουλου

09.02.20261 λεπτ.
Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

Το νομοσχέδιο κατά της γραφειοκρατίας: Τι αλλάζει με τα πιστοποιητικά και άλλες 11 ερωταπαντήσεις

09.02.20261 λεπτ.
UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

UniCredit: Σχεδιάζει επιστροφές 50 δισ. ευρώ στους μετόχους έως το 2030

09.02.20261 λεπτ.
Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα και γιατί

08.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

Τι αλλάζει στους καθαρισμούς των οικοπέδων με το νομοσχέδιο «Ενεργή Μάχη»

08.02.20261 λεπτ.
Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

Στο 2,45% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο 2026

07.02.20261 λεπτ.
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες

07.02.20261 λεπτ.
Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

Φιλόδοξο πρόγραμμα από το ΥΠΕΘΟ: 6 ιδιωτικοποιήσεις και 5 τομές στη φορολογία το 2026

07.02.20261 λεπτ.
Share