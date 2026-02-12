Εφοδος της βελγικής αστυνομίας στην Κομισιόν για υπόθεση πώλησης ακινήτων

Eφοδο σε γραφεία της Κομισιόν στις Βρυξέλλες πραγματοποίησε η βελγική αστυνομία. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αστυνομική έρευνα σχετίζεται με υπόθεση πώλησης ακινήτων.

Το δημοσίευμα επικαλείται δύο άτομα, με γνώση της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οποία οι έρευνες έγιναν το πρωί της Πέμπτης σε διάφορα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανάμεσά τους και το τμήμα προϋπολογισμού.

Η υπόθεση, σχετίζεται με ακίνητα που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τα οποία αποκτήθηκαν την περίοδο που ο Γιοχάνες Χαν ήταν επίτροπος προϋπολογισμού.

Πρόκειται για 23 κτίρια που αποκτήθηκαν από το βελγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, SFPIM, το 2024, για 900 εκατομμύρια ευρώ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) επιβεβαίωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι η EPPO «συγκεντρώνει στοιχεία στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει έρευνας». «Δεν μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο, προκειμένου να μην θέσουμε σε κίνδυνο τις εν εξελίξει διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της Επιτροπής επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

