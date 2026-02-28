Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

Το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση με το φως της ημέρας σήμερα Σάββατο 28/2 κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με σύννεφα καπνού να υψώνονται από το κέντρο της πόλης. Το πρώτο εμφανές πλήγμα σημειώθηκε κοντά στα γραφεία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Με εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ απαντά το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε μέσω βίντεο που ανάρτησε στη σελίδα του στο Truth Social ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την επίθεση κηρύσσοντας τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σημαίνοντας σειρήνες συναγερμού.

Προς το παρόν παραμένει επίσης αδιευκρίνιστο εάν ο 86χρονος Χαμενεΐ βρισκόταν στα γραφεία του την ώρα της επίθεσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία. Ο Ανώτατος Ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως εδώ και ημέρες, καθώς η ένταση με τις ΗΠΑ κλιμακώνεται. Η επίθεση σημειώνεται την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει ισχυρή δύναμη μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή, επιδιώκοντας να πιέσουν την Τεχεράνη για συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ – Σχεδιαζόταν επί μήνες

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη, ενώ δύο στήλες πυκνού καπνού υψώθηκαν από το κέντρο και τις ανατολικές συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας. “Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους”, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS.

Όπως μετέδωσαν άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, εκρήξεις έχουν ακουστεί στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, ενώ στόχος επίθεσης φέρεται να ήταν και το αεροδρόμιο Μέραμπαντ.

Το πρακτορείο TASNIM ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει κλείσει, ενώ, με βάση ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έχει πέσει το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της ανατολικής και δυτικής Τεχεράνης και καταγράφονται προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο συγκρότημα του Χαμενεΐ στο κέντρο της Τεχεράνης αποκλείστηκαν από τις αρχές, ενώ και άλλες εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, όπως και σε άλλες ιρανικές πόλεις.

ΗΠΑ: Η χώρα διεξάγει “ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις” στο Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ και κάλεσε τους Ιρανούς “να καταλάβουν την κυβέρνηση” Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει «ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις» στο Ιράν. «Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον αμερικανικό λαό εξαλείφοντας τις άμεσες απειλές από το ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους του Ιράν και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων του», διαβεβαίωσε, «θα εξαλείψουμε το πολεμικό ναυτικό τους», πρόσθεσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», εξηγώντας ότι η Τεχεράνη «προσπάθησε να ανοικοδομήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα». Παράλληλα τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να περιορίσουν τους κινδύνους στο αμερικανικό προσωπικό που βρίσκεται στην περιοχή, όμως προειδοποίησε ότι «ενδέχεται να χαθούν οι ζωές γενναίων Αμερικανών ηρώων και ενδέχεται να υποστούμε απώλειες, όπως συμβαίνει συχνά στον πόλεμο. Αλλά το κάνουμε όχι για το παρόν. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή». Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι στόχος των πληγμάτων εναντίον του Ιράν είναι η ανατροπή του καθεστώτος, λέγοντας στον ιρανικό λαό «η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά». «Προς τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, των ενόπλων δυνάμεων και όλης της αστυνομίας: σας λέω σήμερα το βράδυ ότι πρέπει να παραδώσετε τα όπλα σας ώστε να έχετε πλήρη αμνηστία. Η εναλλακτική είναι να αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», προειδοποίησε. «Παραδώστε τα όπλα σας. Θα αντιμετωπιστείτε δίκαια και με πλήρη ανθρωπιά, διαφορετικά θα αντιμετωπίσετε τον βέβαιο θάνατο», είπε. «Προς τον μεγάλο, περήφανο λαό του Ιράν λέω σήμερα το βράδυ ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά. Παραμείνετε σε ασφαλή μέρη. Μην βγείτε από τα σπίτια σας. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού», συνέχισε ο Τραμπ. «Όταν τελειώσουμε, να καταλάβετε την κυβέρνησή σας. Θα είναι δική σας για να την αναλάβετε. Αυτή πιθανόν να είναι η μοναδική ευκαιρία που θα έχετε για γενιές», τόνισε. «Επί πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής αλλά δεν τη λάβατε ποτέ (…) οπότε ας δούμε πώς θα απαντήσετε. Η Αμερική σας στηρίζει με εντυπωσιακή ισχύ και καταστροφική δύναμη», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Τώρα είναι η ώρα να πάρετε στα χέρια σας το πεπρωμένο σας (…) Αυτή είναι η ώρα της δράσης, μην την αφήσετε να περάσει», κατέληξε. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ λίγη ώρα αφού ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης στην πόλη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP. Οι σειρήνες ήχησαν δύο φορές στην Ιερουσαλήμ, με μερικά λεπτά διαφορά. Ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εντόπισε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν να κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύθηκε το πρώτο κύμα πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για την επίθεσή του εναντίον του Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο TASNIM.

Δείτε Live εικόνα από το Τελ Αβιβ, όπως μεταδίδεται από το Associated Press