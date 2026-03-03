Ανεργία: Επεσε στο 7,7% τον Ιανουάριο

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθε σε 7,7% έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,8% τον Ιανουάριο του 2025, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 7,9% τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.401.737 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 128.154 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (3,0%) και αύξηση κατά 23.997 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (0,5%).

Ανεργία: Επεσε στο 7,7% τον Ιανουάριο-1

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 369.146 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 92.711 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-20,1%) και μείωση κατά 3.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-1,0%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.962.943, σημειώνοντας μείωση κατά 63.799 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 (-2,1%) και μείωση κατά 23.108 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025 (-0,8%).

Ανεργία: Επεσε στο 7,7% τον Ιανουάριο-2

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Συνάντηση Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα – Στο επίκεντρο το Ιράν

Συνάντηση Πιερρακάκη με φον ντερ Λάιεν, Λαγκάρντ και Κόστα – Στο επίκεντρο το Ιράν

03.03.20261 λεπτ.
Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη – Τι ζητά η ΠΝΟ

Απεργία σε όλα τα πλοία την Πέμπτη – Τι ζητά η ΠΝΟ

03.03.20261 λεπτ.
Στο 2
Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 3% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Ανέβηκε στο 3% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο – Στο 1,9% στην ευρωζώνη

03.03.20261 λεπτ.
Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι ευέλικτη – Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος

Στουρνάρας: Η ΕΚΤ πρέπει να είναι ευέλικτη – Θα υπάρξει άνοδος πληθωρισμού αν συνεχιστεί ο πόλεμος

03.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: Σε χαμηλό 10 μηνών ο δείκτης οικονομικού κλίματος
ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

ΙΟΒΕ: Βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο

03.03.20261 λεπτ.
Φυσικό αέριο: Σχέδιο καθολικής απαγόρευσης ρωσικών εισαγωγών από την Ε.Ε.
Νέα άνοδος 15% στις τιμές του φυσικού αερίου – Τα βλέμματα σε Κατάρ και Ορμούζ

Νέα άνοδος 15% στις τιμές του φυσικού αερίου – Τα βλέμματα σε Κατάρ και Ορμούζ

03.03.20261 λεπτ.
Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

Ιρανός στρατηγός: Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους προς την Κύπρο ώστε να φύγουν οι Αμερικανοί

02.03.20261 λεπτ.
Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

Στην Κύπρο η φρεγάτα «Κίμων» και ελληνικά F-16 με εντολή ΚΥΣΕΑ

02.03.20261 λεπτ.
ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

ΙΟΒΕ: 2,1 δισ. ευρώ συνεισφέρει ο κλάδος των αποσταγμάτων στο ΑΕΠ – Στηρίζει 73,4 χιλ. θέσεις εργασίας

02.03.20261 λεπτ.
Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

Κύπρος: Ηχησαν ξανά σειρήνες στο Ακρωτήρι – Εκκενώνεται το αεροδρόμιο Πάφου

02.03.20261 λεπτ.
Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

Διυλιστήριο της Saudi Aramco χτυπήθηκε από ιρανικό drone

02.03.20261 λεπτ.
Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

Απογειώνονται oι τιμές του πετρελαίου – Ξεπέρασε τα 80 δολάρια το Βrent

02.03.20261 λεπτ.
Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Νεκρός ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – Με την «πιο άγρια επίθεση στην ιστορία» απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης

01.03.20261 λεπτ.
Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

Οι αεροπορικές εταιρείες σταματούν τις πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

28.02.20261 λεπτ.
Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

Χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ κατά του Ιράν – Απαντά με εκτόξευση πυραύλων προς το Τελ Αβίβ η Τεχεράνη

28.02.20261 λεπτ.
Share