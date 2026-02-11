Τράπεζα Ηπείρου: Πράσινο φως στην ΑΜΚ των 30 εκατ. ευρώ και την είσοδο του Π. Νομικού

Η Τράπεζα Ηπείρου Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 10 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο ξενοδοχείο Du Lac στα Ιωάννινα, με πλήρη απαρτία και ουσιαστική συμμετοχή των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά 30.000.000 ευρώ, μέσω έκδοσης 50.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,50 € και τιμής διάθεσης 0,60 € η καθεμία.

<title>ad</title><base href="https://s1.adform.net/banners/scripts/video/outstream/inview/" /><script>try{parent.AdformWinao5iq1sy8(window)}catch(ex){new Image().src='https://track.adform.net/serving/jslog/?src=htmlcb&msg='+encodeURIComponent(''+(ex.stack||ex))}</script><script src='https://s1.adform.net/banners/scripts/video/outstream/inview/inview.js?1762955396737' charset='UTF-8'></script><script>if (!window.dhtml&&window.mraid) document.write('<script src=\''+ window.API_URL+'\'><\/script>');</script>" data-onload="(function G(a,c){function e(){c?r.open():r.open("text/html","replace");n?m.call(r,b):r.write(b);k.__rendered__=!0}var b=a.getAttribute("data-contents"),k=a.contentWindow,f=k.parent,r=k.document,d=k.setTimeout;try{var m=f.parent&&f.parent.HTMLDocument&&f.parent.HTMLDocument.prototype.write}catch(p){}var n=m&&f.HTMLDocument&&f.HTMLDocument.prototype.write!==<br /> m;-1==a.offsetHeight||k.__rendered__||(k.__rendered__=!0,c?e():d(e,0))})(this,false)">

Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την εταιρεία CAPSTONE CAPITAL ΑΕ, σύμφωνα με τη σύμβαση εγγραφής και απόκτησης μετοχών της 11.4.2025, η οποία έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Η συγκεκριμένη απόφαση ενισχύει σημαντικά τη χρηματοοικονομική βάση της Τράπεζας, υποστηρίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξή της και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πελάτες και την τοπική οικονομία.

Η απόφαση ολοκληρώνει την οριστική μετάβαση από το συνεταιριστικό σχήμα στη νέα μετοχική δομή της Τράπεζας Ηπείρου Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Βασίλης Κολιός δήλωσε:

«Η απόφαση των μετόχων αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στη διοίκηση, το σχέδιο και το μέλλον της Τράπεζας Ηπείρου. Η κεφαλαιακή ενίσχυση δημιουργεί ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών μας στόχων, ενώ η συμμετοχή της Capstone Capital επιβεβαιώνει την αξία και τις προοπτικές της Τράπεζας. Προχωράμε με ενότητα, διαφάνεια και προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Γιάννης Βουγιούκας, στην ομιλία του προς τη Γενική Συνέλευση, τόνισε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα για την Τράπεζα Ηπείρου. Προχωρούμε σε μια ουσιαστική ενίσχυση της κεφαλαιακής μας βάσης, που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε με συνέπεια ένα σύγχρονο και δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης. Με ευθύνη, σταθερότητα και προσανατολισμό στον πελάτη, χτίζουμε την επόμενη ημέρα της Τράπεζας».

Ο εκπρόσωπος της Capstone Capital κ. Edouard Etienvre ανέφερε:

«Πιστεύουμε στις προοπτικές της Τράπεζας Ηπείρου και της τοπικής οικονομίας. Με τη συμμετοχή μας, ενισχύουμε την κεφαλαιακή βάση και στηρίζουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που προωθεί την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σταθερή πορεία της Τράπεζας. Η συνεργασία μας αποτελεί αφετηρία για μια μακροπρόθεσμη, παραγωγική και αμοιβαία επωφελή σχέση».

Ο Εντεταλμένος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Βασίλης Τσουκανέλης αφού ευχαρίστησε τους 22000 μετόχους της καθώς και το ΤΕΑΕΑΠΑΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δήλωσε:

«Με την είσοδο στο κεφάλαιο του κου ΠΕΤΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ μέσω της Capstone Capital η Τράπεζα Ηπείρου θα έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που θα υπερβαίνει σημαντικά το 30%.Είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος για τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση της Capstone Capital να επενδύσει σε τιμή που διασφαλίζει και αυξάνει την αξία της περιουσίας των υφιστάμενων μέτοχων.»

Η Τράπεζα Ηπείρου Α.Ε., με έδρα τα Ιωάννινα, αποτελεί διαχρονικό πυλώνα στήριξης της τοπικής οικονομίας. Με σύγχρονες τραπεζικές υπηρεσίες και σταθερό αναπτυξιακό όραμα, συνεχίζει τη μετάβασή της στη νέα εποχή, ενισχυμένη κεφαλαιακά και οργανωτικά.