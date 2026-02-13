Στο σχήμα ΤΕΡΝΑ – ΜΕΤΚΑ η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου

Την ένωση εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ-ΗΛΙΟΧΩΡΑ Α.Ε.-ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.» ανέδειξε η Περιφέρεια Αττικής ως προσωρινό ανάδοχο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου στο πλαίσιο του   έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», το οποίο αντιμετωπίζει χρόνιες καθυστερήσεις.

Το σχήμα των τεσσάρων οικονομικών φορέων κατέθεσε προσφορά ύψους 241.553.798,30 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) με ποσοστό έκπτωσης 5,50%.

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου έχει εκτιμώμενη αξία 258.064.516,13 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής την Τετάρτη 11/2.

