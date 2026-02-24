S&P για Metlen: Δεν επηρεάζεται η αξιολόγηση από την ασθενέστερη επίδοση το 2025 – Ισχυρό το μεσοπρόθεσμο growth outlook

Η S&P Global Ratings ανακοίνωσε ότι η χαμηλότερη του αναμενόμενου επίδοση της Metlen Energy & Metals στον τομέα ενέργειας για το σύνολο του 2025 δεν επηρεάζει άμεσα, σε αυτό το στάδιο, την πιστοληπτική αξιολόγηση «BB+» ούτε το stable outlook (σταθερές προοπτικές).

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία του report της S&P:

Τα ζητήματα του 2025 είναι temporary και ήδη αποτυπωμένα – Τα cost overruns θεωρούνται one-off – όχι δομικό πρόβλημα

Το medium-term growth outlook είναι πολύ ισχυρό

Η στρατηγική asset rotation και το project pipeline παραμένουν ισχυρά – Καθυστερήσεις σε asset sales θεωρούνται credit neutral. Ισχυρός έλεγχος έργων και χαμηλότερο execution risk στο μέλλον

Η S&P επισημαίνει ότι το execution track record της Metlen τα τελευταία χρόνια ήταν ισχυρό. Αυτό στηρίζει την εκτίμηση ότι οι πρόσφατες αποκλίσεις είναι προσωρινές.

Ειδικότερα, η S&P εκτιμά πλέον ότι το προσαρμοσμένο EBITDA θα διαμορφωθεί σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, που μεταφράζεται σε δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA κοντά στο 4,0x για το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το 2,0x που θεωρεί συμβατό με την τρέχουσα αξιολόγηση. Προηγουμένως, ο οίκος έκανε πρόβλεψη ότι ο δείκτης θα ανέλθει σε επίπεδα 2,0x–2,5x.

Ωστόσο, θεωρεί ότι η αύξηση της μόχλευσης είναι προσωρινή και αναμένει επιστροφή κοντά στο 2,0x ήδη το 2026 και άνετα κάτω από το 2,0x την περίοδο 2027–2028.

Η S&P επισημαίνει ότι ο εκτελεστικός κίνδυνος αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου EPC (Engineering, Procurement, Construction – Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή). Το ιστορικό της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια κρίνεται ισχυρό, γι’ αυτό και οι πρόσφατες υπερβάσεις κόστους — μεταξύ άλλων στο έργο ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων Protos στο Ηνωμένο Βασίλειο — αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένα περιστατικά και πλήρως ενσωματωμένα στο EBITDA του 2025.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της S&P, δεν αναμένονται περαιτέρω αποκλίσεις βραχυπρόθεσμα, καθώς:

όλα τα έργα έχουν επανεξεταστεί και τελούν υπό αυστηρό έλεγχο , με περιορισμένο αριθμό επηρεαζόμενων projects,

, με περιορισμένο αριθμό επηρεαζόμενων projects, η εταιρεία έχει επικεντρωθεί σε φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και έργα δικτύου , τα οποία θεωρούνται λιγότερο σύνθετα από τεχνολογικά απαιτητικά έργα όπως το Protos,

, τα οποία θεωρούνται λιγότερο σύνθετα από τεχνολογικά απαιτητικά έργα όπως το Protos, τα περισσότερα συμβατικά έργα ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Protos, αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026 και ορισμένα το 2027, περιορίζοντας τον κίνδυνο νέων υπερβάσεων.

Η S&P επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος των έργων του asset rotation plan είναι προσυμφωνημένο, με «κλειδωμένες» τιμές και αγοραστές, γεγονός που περιορίζει τον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης συναλλαγών.

Η πιθανή εξαγορά του εργοστασίου αλουμινίου Aluminium Dunkerque στη Γαλλία θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το τίμημα θα μπορούσε να φθάσει το 1 δισ. ευρώ, με EBITDA 300–350 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν και οι Glencore, Rio Tinto, Sumitomo, Emirates Global Aluminium και Aluminium Bahrain, ενώ δεν υπάρχει ορατότητα ούτε ως προς την επιτυχία της Metlen ούτε ως προς τη χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση υλοποίησης, το χαρτοφυλάκιο αλουμινίου της Metlen θα ενισχυθεί σημαντικά και, σε συνδυασμό με οργανική αύξηση EBITDA προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο, θα μπορούσε να οδηγήσει σε EBITDA 1,8–2,0 δισ. ευρώ, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για επαναξιολόγηση της επιχειρηματικής θέσης της εταιρείας. Παρά τις θετικές προοπτικές, η S&P τονίζει ότι το περιθώριο ασφαλείας της αξιολόγησης είναι περιορισμένο.

Σημαντική αύξηση του δανεισμού — από μεγάλες εξαγορές ή υψηλότερες επενδύσεις — θα μπορούσε να επιβραδύνει την απομόχλευση και να οδηγήσει σε αρνητική πιστοληπτική ενέργεια.

Καθοριστικής σημασίας παραμένει η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για διατηρήσιμο EBITDA 1,0–1,5 δισ. ευρώ, καθώς και η δημιουργία θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών. Ο οίκος δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά τη λειτουργική επίδοση και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου «Big Three» της εταιρείας.