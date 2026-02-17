Παπαθανάσης: 20 εκατ. για ΜμΕ στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση προκηρύσσεται η Δράση «Ευκαιρία Ενδυνάμωσης Υφιστάμενων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των Ηπειρωτικών Περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης», συνολικής δημόσιας δαπάνης 20 εκατ. ευρώ.

Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας και Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες υπόκεινται στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση βασικών επενδυτικών αναγκών εκσυγχρονισμού και λειτουργικής αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων, μέσω επενδύσεων σε σύγχρονες τεχνολογίες, ψηφιακά συστήματα, αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών και ενεργειακή εξοικονόμηση. Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στη διαφοροποίηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύ φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι επιλέξιμες δαπάνες εντάσσονται στις κάτωθι κατηγορίες:

  • Δαπάνες εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και οργάνων
  • Δαπάνες για κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών
  • Δαπάνες λογισμικού
  • Έμμεσες δαπάνες

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ και το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων από την 19η Μαρτίου 2026 και ώρα 13:00 και έως την 30η Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00

