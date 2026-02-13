Metlen: Στα 56,20 ευρώ η τιμή στόχος από την Eurobank Equities – Ανέγγιχτη η βασική δυναμική των κερδών

Στα 56,20 ευρώ αναθεωρεί η Eurobank Equities την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Metlen έπειτα από το profit warning. Σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμα ουσιαστικά περιθώρια ανόδου καθώς η εμπιστοσύνη θα αποκαθίσταται και επιβεβαιώνει τη σύσταση αγοράς.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η Metlen εξέδωσε προειδοποίηση για τα κέρδη της, μειώνοντας τις προβλέψεις για τα EBITDA του 2025 κατά περίπου 25% (στα 750 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα των υπερβάσεων κόστους στον τομέα M Power Projects (MPP) καθώς και χρονικών αποκλίσεων στο κλείσιμο 3 συναλλαγών εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η Eurobank Equities προβλέπει ότι η κερδοφορία του 2025 θα μειωθεί σημαντικά και εκείνη του 2026 θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω (αναμένεται μια αναθεώρηση κατά μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό σε επίπεδο EBITDA).

Επιπλέον, οι επενδυτές να αποδώσουν μικρή έως καθόλου αξία στον τομέα MPP, μέχρι να βελτιωθεί η ορατότητα εκτέλεσης των projects.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, το επεισόδιο δημιουργεί ένα ζήτημα αξιοπιστίας, καθώς οι επενδυτές αναμένεται να θελήσουν να δουν στοιχεία ότι ο έλεγχος του κόστους και η διακυβέρνηση των projects έχουν σταθεροποιηθεί, πριν να προχωρήσουν σε re-rating της μετοχής.

Σε κάθε περίπτωση, η Eurobank Equities χαρακτηρίζει τον κίνδυνο ενός ακόμα σημαντικού σοκ σε ό,τι αφορά την κερδοφορία του τομέα MPP περιορισμένο, εκτιμώντας ότι τα βασικά προβληματικά projects έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 75-80%.

Κατόπιν τούτων, η χρηματιστηριακή αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για το 2025 στο επίπεδο του νέου guidance, ενώ μειώνει επίσης τις εκτιμήσεις της για τα EBITDA του 2026-27 κατά 7%-3%, αφαιρώντας οποιαδήποτε συνεισφορά από τον τομέα MPP.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη μονάδα αντιπροσώπευε λιγότερο από το 5% των EBITDA του ομίλου, επομένως το ευρύτερο story της Metlen εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόδοση της βασικής κερδοφορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η προσοχή της αγοράς αναμένεται να μετατοπιστεί στην εκτέλεση της στρατηγικής εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα ήταν η πιο αξιόπιστη οδός για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την υποστήριξη μιας σταδιακής επαναξιολόγησης τους επόμενους μήνες, καταλήγουν οι αναλυτές. «Η εκτίμησή μας για την υποκείμενη κερδοφορία των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη μεσοπρόθεσμα», σημειώνουν.