METLEN: Συμφωνία με τη Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Η Schroders Greencoat, ένας εξειδικευμένος διαχειριστής υποδομών ενεργειακής μετάβασης της Schroders Capital, συνήψε συμφωνία με τη METLEN Energy & Metals, μία διεθνή βιομηχανική και ενεργειακή εταιρεία, για την απόκτηση χαρτοφυλακίου επτά (7) φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, για λογαριασμό πελατών της.

Τα 7 έργα, που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αγγλίας και της Σκωτίας, έχουν αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και δομηθεί εμπορικά από τη METLEN. Από το συνολικό χαρτοφυλάκιο των 283 MWp, τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και είναι ολοκληρωμένα, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW βρίσκονται υπό κατασκευή, με αναμενόμενη έναρξη εμπορικής λειτουργίας (COD) εντός του Β’ τριμήνου του 2026. Τα έργα καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες που ανταποκρίνονται σε 89.333 νοικοκυριά[1]. Επιπλέον, διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ενέργειας (offtake agreements) με τις Vodafone και Engie, οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ορατότητα εσόδων και σταθερές ταμειακές ροές.

Η METLEN, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, με μακρόχρονη και ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικεντρώνεται στην υλοποίηση της ατζέντας ενεργειακής μετάβασης της χώρας, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τα φωτοβολταϊκά, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS), την ευέλικτη παραγωγή και τις υποδομές δικτύων. Η εκτεταμένη τεχνογνωσία, οι απαράμιλλες δυνατότητες υλοποίησης έργων και η πρόσβαση στην αγορά συνθέτουν μια μοναδική πλατφόρμα που επιτρέπει στη METLEN να αξιοποιεί τις αναπτυσσόμενες τάσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ της Schroders Greencoat και της METLEN, μετά την εξαγορά, για λογαριασμό πελατών της, χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών περίπου 110 MWp στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024. Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία και εδραιώνει τη Schroders Greencoat ως έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές λειτουργούντων επίγειων φωτοβολταϊκών πάρκων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director Renewables & Energy Transition Platform, της METLEN σχολίασε: «Η συναλλαγή αυτή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην επιτυχημένη υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής Asset Rotation της METLEN. Αποδεικνύει πως τα σωστά δομημένα έργα, σε συνδυασμό με τις μοναδικές δυνατότητες κατασκευής και εκτέλεσης της METLEN, συνεχίζουν να προσελκύουν υψηλής ποιότητας θεσμικούς επενδυτές, επιτρέποντάς μας να κεφαλαιοποιούμε αξία. Διαχρονικά έχουμε αναπτύξει μια ισχυρή σχέση με τη Schroders Greencoat, έναν από τους πλέον σημαντικούς επενδυτές στον τομέα των ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και η παρούσα συναλλαγή αναδεικνύει πώς η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η σύγκλιση μακροπρόθεσμων στόχων οδηγούν στη δημιουργία συνεργασιών με διαρκή προστιθέμενη αξία.»

Ο Duncan HalePortfolio Manager της Schroders Greencoat, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο τόσο για τη Schroders Greencoat, όσο και για τους αποταμιευτές συνταξιοδοτικών ταμείων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά τη γνώμη μας, με την προσθήκη αυτών των υψηλής ποιότητας, εισοδηματικών φωτοβολταϊκών έργων στο χαρτοφυλάκιό μας, στοχεύουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους επενδυτές να στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση της χώρας προς ένα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέλλον, αποκομίζοντας παράλληλα σταθερές αποδόσεις σε έναν στρατηγικά κρίσιμο τομέα. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε εκ νέου με τη METLEN και προσβλέπουμε στη συνέχιση αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας.»

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη συνεπή υλοποίηση του Asset Rotation Plan της METLEN, επιτρέποντας την κεφαλαιοποίηση αξίας και την ανακατεύθυνση κεφαλαίων σε ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της Εταιρείας.

H Akereos Capital ενήργησε ως Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της METLEN, η Pinsent Masons LLP ως Νομικός Σύμβουλος της METLEN, η Walker Morris LLP ως νομικός σύμβουλος για θέματα ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Harper Macleod LLP ως νομικός σύμβουλος για θέματα ακινήτων στη Σκωτία.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

Reuters: Ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας στις προμήθειες φυσικού αερίου της Ευρώπης

04.02.20261 λεπτ.
Αlpha Bank: Προσφορές από 130 επενδυτές για το ομόλογο – Στο 6% το κουπόνι
Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το 7ετές senior preferred ομόλογο – Προσφορές άνω των 3,5 δισ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

Jumbo: Προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% για το 2026 και καθαρά κέρδη 310–320 εκατ. ευρώ

03.02.20261 λεπτ.
ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

ΕΤΕπ: Ιστορικά υψηλή χρηματοδότηση 3,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα το 2025

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

Alpha Bank: Στο 1,21% το ποσοστό της JP Morgan – «Βλέπει» έως το 6,04%

03.02.20261 λεπτ.
Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

Εθνική Τράπεζα: Aλώβητο από τις προκλήσεις του 2025 το ελληνικό επιχειρείν

03.02.20261 λεπτ.
Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

03.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

Alpha Bank: Εκδίδει senior preferred ομόλογο για άντληση 450 εκατ.

03.02.20261 λεπτ.
Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

Τι αλλάζει το 2026 για τις επιχειρήσεις – Οι κρίσιμες έξι προκλήσεις

03.02.20261 λεπτ.
Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

02.02.20261 λεπτ.
Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

Θεοδωρικάκος: Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας αποτελούν ένα πραγματικό success story

02.02.20261 λεπτ.
METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

METLEN: Επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI – Παρέδωσε με επιτυχία δύο σύνθετα συστήματα πλατφόρμας

02.02.20261 λεπτ.
ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% – Πρώτη θέση και για το 2025

ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% – Πρώτη θέση και για το 2025

02.02.20261 λεπτ.
Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

Titan: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Vracs de L’Estuaire στη Βόρεια Γαλλία

02.02.20261 λεπτ.
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία

02.02.20261 λεπτ.
Share