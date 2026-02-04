Metlen: Διπλή στήριξη από Morgan Stanley και Citi – Πώς η στρατηγική asset rotation και τα μέταλλα αναδιαμορφώνουν το επενδυτικό προφίλ

Η Metlen επιβεβαιώνει τη στρατηγική της στόχευση στη δημιουργία αξίας μέσω της συστηματικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας ισχυρή στήριξη από κορυφαίους διεθνείς επενδυτικούς οίκους. Οι πρόσφατες εκθέσεις των Morgan Stanley και Citi, με αφορμή τη συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών ισχύος 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναδεικνύουν τη Metlen ως μία από τις πλέον δυναμικές και διαφοροποιημένες ενεργειακές και μεταλλουργικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Η συμφωνία με τη Schroders Greencoat αφορά επτά φωτοβολταϊκά έργα, εκ των οποίων τα 143 MW βρίσκονται ήδη σε εμπορική λειτουργία, ενώ τα υπόλοιπα 140 MW αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Τα έργα διαθέτουν μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τη Vodafone και την Engie, στοιχείο που εξασφαλίζει σταθερότητα εσόδων και περιορίζει σημαντικά την έκθεση σε διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας. Πρόκειται για τη δεύτερη συναλλαγή μεταξύ Metlen και Schroders Greencoat, μετά την πώληση χαρτοφυλακίου 110 MW το 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια της διοίκησης στην εφαρμογή της στρατηγικής αξιοποίησης ώριμων ενεργειακών assets.

Παρότι το τίμημα της συναλλαγής δεν έχει ανακοινωθεί, η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα έσοδα θα κινηθούν μεταξύ 200 και 270 εκατ. ευρώ, επίπεδα που μεταφράζονται σε αποτίμηση άνω των 700 χιλ. ευρώ ανά MW. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να εισρεύσουν σταδιακά έως το 2026, ενισχύοντας ουσιαστικά την ελεύθερη ταμειακή ροή και βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική ευελιξία του ομίλου. Σε συνδυασμό με την πώληση έργων 588 MW στη Χιλή, διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πρόγραμμα ρευστοποιήσεων που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ σε διάστημα περίπου ενάμιση έτους.

Η περίοδος επιθετικής ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά τα έτη 2023–2025 οδήγησε σε σημαντική αύξηση του καθαρού δανεισμού, ο οποίος προσέγγισε τα 3 δισ. ευρώ. Η Citi εκτιμά ότι οι πρόσφατες και επικείμενες συναλλαγές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική απομόχλευση από το 2026 και μετά, μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης και ενισχύοντας την πιστοληπτική εικόνα της εταιρείας.

Κομβικό ρόλο στο επόμενο στάδιο της στρατηγικής της Metlen διαδραματίζει το χαρτοφυλάκιο έργων στην Αυστραλία, το οποίο περιλαμβάνει περίπου 530 MW ώριμης ισχύος και pipeline 2,9 GW. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, ενδεχόμενη αξιοποίηση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας νέο κύμα ρευστότητας και ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα επανεπένδυσης σε δραστηριότητες υψηλότερης απόδοσης.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η μετοχή της Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,4 φορές για το 2026 και 5,2 φορές για το 2028, σημαντικά χαμηλότερα από τον μέσο όρο των συγκρίσιμων ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων. Η Morgan Stanley θεωρεί ότι η συγκεκριμένη έκπτωση δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τη δυναμική του ομίλου, ιδίως υπό το πρίσμα της γεωγραφικής διαφοροποίησης, της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της προβλεψιμότητας των ταμειακών ροών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τομέα των μετάλλων, τον οποίο η Citi θεωρεί βασικό καταλύτη κερδοφορίας για το 2026 και τα επόμενα έτη. Η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, η ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου και η δημιουργία πιλοτικής μονάδας ανάκτησης κρίσιμων μετάλλων εντάσσουν τη Metlen στον ευρωπαϊκό στρατηγικό σχεδιασμό για την αυτάρκεια σε πρώτες ύλες. Η διατήρηση ισχυρών τιμών αλουμινίου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες λειτουργικής μόχλευσης, ενώ η αναμενόμενη παραγωγική αναβάθμιση μπορεί να οδηγήσει σε EBITDA που προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές των δύο οίκων διατηρούν θετική στάση για τη μετοχή, με τη Morgan Stanley να επαναλαμβάνει σύσταση Overweight και τιμή-στόχο τα 64 ευρώ και τη Citi να διατηρεί σύσταση buy με στόχο τα 52 ευρώ. Τα μοντέλα αποτίμησης βασίζονται σε ανάλυση sum-of-the-parts και προεξοφλημένες ταμειακές ροές, με διαφοροποιημένο κόστος κεφαλαίου ανά δραστηριότητα, αναγνωρίζοντας τη σύνθετη αλλά ανθεκτική δομή του ομίλου.

Παρά τις θετικές προοπτικές, παραμένουν ορισμένοι παράγοντες αβεβαιότητας, όπως ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση έργων, μεταβολές στις τιμές ενέργειας και μετάλλων και ρυθμιστικές παρεμβάσεις στις αγορές ανανεώσιμων. Ωστόσο, η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβολαίων, η διεθνής παρουσία και η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων λειτουργούν ως μηχανισμοί εξισορρόπησης των κινδύνων.

Συνολικά, η Metlen φαίνεται να μεταβαίνει από μια φάση έντονης επενδυτικής επέκτασης σε μια περίοδο κεφαλαιακής ωρίμανσης και συστηματικής δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Η συνδυασμένη στρατηγική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετάλλων και απομόχλευσης διαμορφώνει ένα ισχυρό επενδυτικό αφήγημα για την περίοδο 2026–2028, με τους διεθνείς οίκους να εκτιμούν ότι η μετοχή διαθέτει σημαντικά περιθώρια επαναξιολόγησης.