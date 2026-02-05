Lamda Development: Στην TEN Brinke έναντι 41,5 εκατ. ευρώ δύο οικόπεδα στο Ελληνικό

Δεσμευτική προσφορά από την NELLENCO S.M.S.A., θυγατρική της TEN Brinke Hellas, αποδέχθηκε στις 2 Φεβρουαρίου η LAMDA Development για την πώληση δύο οικοπέδων συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 15,7 χιλ. τ.μ. στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2» του Ελληνικού για οικιστικές αναπτύξεις.

Το συνολικό ποσό της πώλησης των δύο οικοπέδων ανέρχεται σε περίπου 41,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και υπογραφής των σχετικών συμβατικών κειμένων.