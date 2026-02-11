ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 42,4 ευρώ ανεβάζει η Pantelakis Securities την τιμή στόχο

Στα 42,4 ευρώ ανέβασε η Pantelakis Securities την τιμή στόχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διατηρώντας θετική στάση παρά το εντυπωσιακό ράλι 40% της μετοχής από την αρχή του έτους.

Ισχυρή δυναμική ταμειακών ροών και μερισμάτων

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εταιρεία εισέρχεται σε φάση έντονης και ορατής παραγωγής ταμειακών ροών. Η Pantelakis προβλέπει σημαντική αύξηση των μερισμάτων από τις λειτουργικές θυγατρικές (OpCos) προς τη μητρική, τα οποία εκτιμάται ότι θα σχεδόν τριπλασιαστούν από 177 εκατ. ευρώ το 2025 σε 458 εκατ. ευρώ έως το 2031. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ελκυστική απόδοση 13% με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση.

Παρότι οι επενδυτικές εκροές ιδίων κεφαλαίων θα είναι αυξημένες το 2025 (430 εκατ. ευρώ), οι ανάγκες περιορίζονται σημαντικά τα επόμενα χρόνια — στα 108 εκατ. ευρώ το 2026 και μόλις 29 εκατ. ευρώ έως το 2029. Σε συνδυασμό με τον σχεδόν μηδενικό δανεισμό στη μητρική και τη διαθέσιμη δανειακή δυνατότητα 1 δισ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ένα «ισχυρό ταμείο» ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ικανό να χρηματοδοτήσει νέα έργα και να στηρίξει περαιτέρω ανάπτυξη και απομόχλευση.

Ενίσχυση χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η ολοκλήρωση, στις 30 Δεκεμβρίου 2025, της χρηματοοικονομικής ωρίμανσης της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού (900 χλμ.), με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στο 90% από 75% στη φάση υποβολής προσφοράς. Η κίνηση αυτή ενισχύει την έκθεση της εταιρείας σε μακροπρόθεσμες και προστατευμένες από τον πληθωρισμό ταμειακές ροές.

Μετά την αύξηση των διοδίων κατά 25% τον Ιανουάριο του 2026 (στα 0,04 ευρώ/χλμ.) και μια επιπλέον αύξηση περίπου 25% μετά το 2028 — συν την αναπροσαρμογή βάσει ΔΤΚ από το 2019 — η Pantelakis εκτιμά συνολικά μερίσματα 5,5 δισ. ευρώ (παρούσα αξία 1,1 δισ. ευρώ), που μεταφράζονται σε 11 ευρώ ανά μετοχή αξίας. Τα μερίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το 2031, καθώς προηγείται σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα 660 εκατ. ευρώ για αναβαθμίσεις την πρώτη πενταετία.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε μερική αποεπένδυση από τη σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ, μεταβιβάζοντας το 60% σε Aktor/Metlen, κίνηση που περιορίζει τον κίνδυνο και προσθέτει 0,4 ευρώ ανά μετοχή στην αποτίμηση.

Αναβάθμιση προβλέψεων κερδοφορίας

Η χρηματιστηριακή αναθεώρησε ανοδικά κατά 8% την πρόβλεψη για τα EBITDA του 2028, τα οποία πλέον εκτιμά στα 800 εκατ. ευρώ από 700 εκατ. ευρώ προηγουμένως, λόγω ταχύτερης εκτέλεσης του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου και των αυξήσεων διοδίων στην Εγνατία από το 2028 και μετά. Για το ίδιο έτος προβλέπει και 12% υψηλότερα μερίσματα προς τη μητρική.

Η νέα τιμή-στόχος των 42,4 ευρώ προκύπτει κυρίως από την αναβάθμιση της αποτίμησης της Εγνατίας (+4,4 ευρώ/μετοχή), της κατασκευής (+2,2 ευρώ/μετοχή) και από τη μείωση του holding discount στο 10% από 15% (+2,3 ευρώ/μετοχή). Ωστόσο, η Pantelakis διατηρεί ακόμη ένα μέρος του discount, εν αναμονή πιο απτών ενδείξεων για πιθανές μερικές αποεπενδύσεις κοντά στις αποτιμήσεις που η ίδια θεωρεί εύλογες.

Περιθώριο επιπλέον αξίας

Σημειώνεται ότι η βασική αποτίμηση δεν ενσωματώνει πιθανή υπεραξία από νέα έργα. Εφόσον αξιοποιηθεί πλήρως το διαθέσιμο «ταμείο» των 1,6 δισ. ευρώ, με βάση τις αποδόσεις προηγούμενων επενδύσεων, θα μπορούσε να δημιουργηθεί επιπλέον αξία έως και 1 δισ. ευρώ, προοπτική που δεν αποτυπώνεται στο βασικό σενάριο.

Η τιμή-στόχος προκύπτει από μοντέλο αποτίμησης SOTP (sum-of-the-parts), βασισμένο σε επιμέρους καθαρές παρούσες αξίες και πολλαπλασιαστές, ενώ επιβεβαιώνεται και από μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων της μητρικής, το οποίο αποδίδει εύλογη αξία 42,9 ευρώ ανά μετοχή.