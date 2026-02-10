Fitch για Metlen: Ανθεκτικός ισολογισμός και θετικές προοπτικές από το 2026

Σταθερή διατηρεί την αξιολόγηση της Metlen Energy & Metals ο οίκος Fitch Ratings, στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των προβλέψεών του, επιβεβαιώνοντας ότι τα θεμελιώδη μεγέθη του ομίλου παραμένουν ισχυρά.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η Metlen έκλεισε το 2025 με ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και την υψηλή χρηματοοικονομική ευελιξία για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κινδύνων. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η σταθερή απόδοση των βασικών δραστηριοτήτων και η επαναβεβαίωση των μεσοπρόθεσμων στόχων κερδοφορίας.

Η Metlen έχει ανακοινώσει ότι το EBITDA του 2025 αναμένεται περίπου 25% χαμηλότερο σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, κυρίως λόγω απρόβλεπτων υπερβάσεων κόστους, καθυστερήσεων στα έργα Power Projects (MPP) και μεταγενέστερης ολοκλήρωσης asset rotations στον τομέα των ΑΠΕ. Τα κέρδη από τις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται στο EBITDA, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα της χρήσης.

Στο μικροσκόπιο της Fitch η εκτέλεση των έργων

Ο οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι θα παρακολουθεί στενά την ικανότητα της Metlen να αποκαταστήσει την πειθαρχία στην υλοποίηση των έργων, να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και να επιδείξει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στη δημιουργία κερδών.

Σύμφωνα με τη Fitch, η επιτυχής διόρθωση των αδυναμιών και η διατήρηση της ισχυρής λειτουργικής απόδοσης θα στηρίξουν τη σημερινή αξιολόγηση και το Outlook της εταιρείας.

Οι 7 λόγοι εμπιστοσύνης της Fitch για τη Metlen

Παρά τις προκλήσεις του 2025, η Fitch εντοπίζει επτά βασικούς παράγοντες που ενισχύουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τις προοπτικές της Metlen.

Καταρχάς, η ισχυρή ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ ενισχύει την ανθεκτικότητα του ισολογισμού και την ικανότητα της εταιρείας να αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Επιπλέον, τα προβλήματα του 2025 χαρακτηρίζονται ως project-specific και όχι δομικά, καθώς χωρίς τις δυσκολίες στα έργα MPP η κερδοφορία θα πλησίαζε τον αρχικό στόχο EBITDA του 1 δισ. ευρώ.

Παρά τις αναταράξεις, οι βασικές δραστηριότητες του ομίλου συνεχίζουν να εμφανίζουν σταθερή απόδοση. Παράλληλα, η διοίκηση έχει επαναβεβαιώσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA 1,9–2,1 δισ. ευρώ, στηριζόμενη στην οργανική ανάπτυξη και σε κινήσεις εξαγορών στη Δυτική Ευρώπη.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο σαφές πλάνο βελτίωσης της εκτέλεσης έργων, με ενισχυμένους ελέγχους και καλύτερη εποπτεία, καθώς και στην πλήρη ενσωμάτωση του MPP στις δραστηριότητες ΑΠΕ. Ταυτόχρονα, οι asset rotations παραμένουν βασικό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας.

Τέλος, η Fitch εκτιμά ότι, παρά την αύξηση της μόχλευσης το 2025, από το 2026 θα ξεκινήσει η σταδιακή ομαλοποίηση κοντά στο επίπεδο των 2,0x, μέσω της βελτίωσης των κερδών και των ταμειακών ροών.

Συνολικά, η Fitch καταλήγει ότι η Metlen Energy & Metals διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, ανθεκτικές βασικές δραστηριότητες και σαφές πλάνο βελτίωσης της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας.

Τα στοιχεία αυτά στηρίζουν τη διατήρηση της τρέχουσας πιστοληπτικής αξιολόγησης και των θετικών προοπτικών, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις του 2025.

