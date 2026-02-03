Ερευνα ΕΥ: Οι CEOs επιμένουν στο AI, τον μετασχηματισμό και τις συγχωνεύσεις και εξαγορές για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση της τριμηνιαίας παγκόσμιας έρευνας CEO Outlook Survey της EY–Parthenon, που πραγματοποιήθηκε σε 1.200 διευθύνοντες συμβούλους από 21 χώρες, οι CEOs είναι περισσότερο αισιόδοξοι για τις προοπτικές των εταιρειών τους, παρά για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης που περιέχει η έρευνα, ο οποίος μετρά τις προσδοκίες των CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο γύρω από διάφορες εκφάνσεις του επιχειρείν, υποχώρησε από τους 83,0 βαθμούς το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε 78,5 το τέταρτο τρίμηνο του περασμένους έτους, σε κλίμακα 1-100. Αυτή η επιδείνωση του κλίματος αντανακλά την αυξανόμενη αβεβαιότητα στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρά τις συνεχιζόμενες εξωτερικές αντιξοότητες, εννέα στους δέκα CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν ότι η αύξηση των εσόδων και η βελτίωση της παραγωγικότητας θα στηρίξουν την κερδοφορία το 2026, ακόμη και αν το 61% προβλέπουν αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Αυτή η σιγουριά τροφοδοτείται από επενδύσεις που γίνονται σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, με τους διευθύνοντες συμβούλους να προωθούν έναν συνεχή, προληπτικό μετασχηματισμό για τη διατήρηση της ανάπτυξης. Το 40% των ερωτηθέντων δίνουν προτεραιότητα στη βελτίωση της αφοσίωσης των πελατών εν μέσω μεταβαλλόμενων καταναλωτικών συμπεριφορών, ενώ 37% επικεντρώνονται σε καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες.

Η έρευνα δείχνει ότι οι CEOs είναι πιο πρόθυμοι και ικανοί να δράσουν εν μέσω αβεβαιότητας: είναι πιο πιθανό να επιταχύνουν τις επενδύσεις ως απάντηση στις γεωπολιτικές ή εμπορικές εξελίξεις (40%), παρά να καθυστερήσουν (31%) ή να σταματήσουν (10%) την επενδυτική δραστηριότητα. Ακόμη, το 43% ανέφεραν ως κορυφαία προτεραιότητά τους για το επόμενο έτος, τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της ψηφιοποίησης.

AI και μετασχηματισμός δεξιοτήτων πυροδοτούν την ανάπτυξη

Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τις επενδύσεις στο ΑΙ, καθώς οι διευθύνοντες σύμβουλοι μεταβαίνουν από την πιλοτική εφαρμογή, στην επέκταση της χρήσης του σε εταιρική πρακτική. Το 58% των ερωτηθέντων CEOs αναμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ 32% πιστεύουν ότι θα αναδιαμορφώσει ριζικά τις λειτουργίες.

Σχεδόν όλοι οι CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ξεκινήσει (52%) ή σχεδιάζουν να ξεκινήσουν (45%) την υλοποίηση σημαντικών πρωτοβουλιών μετασχηματισμού φέτος, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν αξία. Οι CEOs θεωρούν όλο και περισσότερο το AI ως ένα αξιόπιστο εργαλείο παραγωγικότητας, αύξησης εσόδων, βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών και αποδοτικότητας. Ωστόσο, πολλοί δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, με μόνο το 20% να αναφέρουν ότι αυτή έχει υπερβεί σημαντικά τις προσδοκίες τους κατά το τελευταίο έτος.

Με φόντο τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας, το 79% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα της EY-Parthenon αισθάνονται αισιόδοξοι όσον αφορά την ικανότητά τους να προσελκύσουν και να διακρατήσουν κρίσιμα ταλέντα. Πάνω από τα δύο τρίτα (69%) πιστεύουν ότι οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα τους οδηγήσουν στη διατήρηση των σημερινών επιπέδων απασχόλησης ή στην πρόσληψη νέου ταλέντου, κατά το επόμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των CEOs που πιστεύουν ότι οι επενδύσεις στο ΑΙ θα οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων μειώθηκε, από 46% τον Ιανουάριο του 2025, σε 24% τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές παράγοντας επιτάχυνσης του μετασχηματισμού

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) αναμένεται να παραμείνουν βασικό εργαλείο για τους διευθύνοντες συμβούλους, με πολλούς από τους ερωτηθέντες να επιδιώκουν εξαγορές για να επιταχύνουν τις προσπάθειες μετασχηματισμού και να ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την ψηφιοποίηση και την ανάπτυξη το 2026. Ενώ η γεωπολιτική ρευστότητα αναδιαμορφώνει τη στρατηγική των συμφωνιών, η επενδυτική διάθεση παραμένει ανθεκτική, αλλά με αυξανόμενη προτίμηση για εγχώριες και περιφερειακές συμφωνίες.

Οι CEOs επικεντρώνονται όλο και περισσότερο σε συμφωνίες που μπορούν γρήγορα να ανταποκριθούν στις προτεραιότητές τους, σε τομείς όπως η τεχνολογία, το ταλέντο και οι κρίσιμες δυνατότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 79% των ερωτηθέντων σχεδιάζουν κοινοπραξίες ή στρατηγικές συμμαχίες το 2026, σε σύγκριση με 62% το 2025, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε νέες δυνατότητες και τεχνολογίες, μέσω πιο ευέλικτων και λιγότερο περίπλοκων συμφωνιών. Ακόμη, το 83% έχουν προσαρμόσει τις στρατηγικές επενδύσεις τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ως απάντηση στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις μεταβολές στην εμπορική πολιτική, ενώ 40% ανέφεραν ότι επιτάχυναν τις επενδύσεις τους ως επακόλουθο.

Στους επόμενους 12 μήνες, το 53% των CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα, σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε εξαγορές που συνάδουν με τους στόχους ανάπτυξης των εταιρειών τους, όπως η ψηφιοποίηση, η βελτιστοποίηση των λειτουργιών, η βελτίωση της παραγωγικότητας και η επιτάχυνση της ανάπτυξης – μία αύξηση 5% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο κορυφαίος παγκόσμιος επενδυτικός προορισμός, ακολουθούμενες από τον Καναδά, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία, αποκαλύπτοντας ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοι μοιράζουν τις επενδύσεις σε όλες τις αγορές, καθώς αναπροσαρμόζουν τους στόχους ανάπτυξης σε σχέση με τους μεταβαλλόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, δήλωσε: «Οι CEOs γνωρίζουν ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά έντονης αβεβαιότητας, εν μέσω γεωπολιτικών αναδιατάξεων, αυξανόμενου κόστους και υποτονικών αγορών. Παραμένουν, ωστόσο, αισιόδοξοι ότι μπορούν να δημιουργήσουν αξία επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στις δεξιότητες του ανθρώπινου κεφαλαίου τους. Συγχρόνως, επικεντρώνονται στις συγχωνεύσεις και εξαγορές με τεχνολογικό προσανατολισμό, προκειμένου να διαμορφώσουν ευέλικτα και ανθεκτικά χαρτοφυλάκια, σχεδιασμένα όχι μόνο να απορροφούν πιθανούς μελλοντικούς κραδασμούς της αγοράς, αλλά να μεγιστοποιούν και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα».