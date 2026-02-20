Eldorado Gold: Ισχυρά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα το 2025 – Στόχος οι 140.000 ουγκιές χρυσού το χρόνο στις Σκουριές

Η Eldorado Gold Corporation ανακοίνωσε τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

4ο τρίμηνο 2025 και περίληψη ολόκληρου του έτους

Λειτουργία

Παραγωγή χρυσού: 416 ουγκιές το 4ο τρίμηνο του 2025. Παραγωγή για ολόκληρο το έτος 2025 488,268 ουγκιές, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη πρόβλεψη παραγωγής για το τέλος του 2025.

416 ουγκιές το 4ο τρίμηνο του 2025. Παραγωγή για ολόκληρο το έτος 2025 488,268 ουγκιές, επιτυγχάνοντας την υψηλότερη πρόβλεψη παραγωγής για το τέλος του 2025. Πωλήσεις χρυσού: 923 ουγκιές το 4ο τρίμηνο του 2025 με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγκιά (1) 4.251 $, με αποτέλεσμα 491.204 ουγκιές να πωληθούν το 2025 με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγκιά 3.505 $.

923 ουγκιές το 4ο τρίμηνο του 2025 με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγκιά 4.251 $, με αποτέλεσμα 491.204 ουγκιές να πωληθούν το 2025 με μέση πραγματοποιηθείσα τιμή χρυσού ανά πωληθείσα ουγκιά 3.505 $. Κόστος παραγωγής: 203,0 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 677,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

203,0 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 677,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Συνολικό κόστος μετρητών : 295 $ ανά πωληθείσα ουγκιά το 4ο τρίμηνο του 2025 και 1.176 $ ανά πωληθείσα ουγκιά το 2025, προσέγγισαν το χαμηλό όριο του αυστηρού εύρους της πρόβλεψής μας.

: 295 $ ανά πωληθείσα ουγκιά το 4ο τρίμηνο του 2025 και 1.176 $ ανά πωληθείσα ουγκιά το 2025, προσέγγισαν το χαμηλό όριο του αυστηρού εύρους της πρόβλεψής μας. Συνολικό κόστος διατήρησης (1) (“ AISC “): 894 $ ανά ουγκιά πωλήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2025 και 1.664 $ ανά ουγκιά πωλήθηκε το 2025, εντός του αυστηρότερου εύρους καθοδήγησης για το έτος.

894 $ ανά ουγκιά πωλήθηκε το 4ο τρίμηνο του 2025 και 1.664 $ ανά ουγκιά πωλήθηκε το 2025, εντός του αυστηρότερου εύρους καθοδήγησης για το έτος. Συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες: 309,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 978,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025, συμπεριλαμβανομένων 136,6 εκατομμυρίων δολαρίων και 475,2 εκατομμυρίων δολαρίων κεφαλαίου κατασκευαστικών έργων που επενδύθηκαν στο έργο μας στις Σκουριές τις αντίστοιχες περιόδους. Το κεφάλαιο ανάπτυξης(1) στα μεταλλεία που λειτουργούν ύψους 218,3 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025 επικεντρώθηκε κυρίως στο Kisladag, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης αποβλήτων για την υποστήριξη της παράτασης ζωής του μεταλλείου, της κατασκευής της δεύτερης φάσης του North Heap Leach Pad (“NHLP”) και πρόσθετης υποδομής στο North Adsorption-Desorption-Recovery (“ADR”). Το κεφάλαιο διατήρησης(1) σε λειτουργικά μεταλλεία ανήλθε συνολικά σε 169,1 εκατομμύρια δολάρια το 2025, συμπεριλαμβανομένων 94,1 εκατομμυρίων δολαρίων στο συγκρότημα Lamaque που σχετίζονται κυρίως με την υπόγεια ανάπτυξη, την ανακατασκευή εξοπλισμού και την επέκταση της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων.

Χρηματοοικονομικά

Έσοδα: 577,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 818,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

577,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 818,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Καθαρά μετρητά που παράγονται από λειτουργικές δραστηριότητες συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων: 283,7 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 742,5 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

283,7 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 742,5 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, πριν από αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης : 230,0 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 752,0 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

230,0 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 752,0 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών: 869,4 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 856,8 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2024.

869,4 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2025, από 856,8 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2024. Καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες: 252,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 519,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

252,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 519,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (“Προσαρμοσμένο EBITDA “) (2): 265,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 836,2 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα υψηλότερα καθαρά κέρδη και στις δύο περιόδους. Το υψηλότερο προσαρμοσμένο EBITDA αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αφαίρεση 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθέντων κερδών από παράγωγα μέσα το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε με την προσθήκη 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθεισών ζημιών σε παράγωγα μέσα το 2025.

265,2 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 836,2 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Αυτές οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στα υψηλότερα καθαρά κέρδη και στις δύο περιόδους. Το υψηλότερο προσαρμοσμένο EBITDA αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αφαίρεση 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθέντων κερδών από παράγωγα μέσα το 4ο τρίμηνο του 2025, ενώ σε ετήσια βάση, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε με την προσθήκη 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων μη πραγματοποιηθεισών ζημιών σε παράγωγα μέσα το 2025. Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2): 126,1 εκατομμύρια δολάρια ή 0,63 δολάρια ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο του 2025 και 354,9 εκατομμύρια δολάρια ή 1,75 δολάρια ανά μετοχή το 2025. Οι προσαρμογές των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων το 2025 περιλαμβάνουν την αφαίρεση ανάκτησης 177,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, κέρδος 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων και μη πραγματοποιηθείσα ζημία 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράγωγα μέσα, μεταξύ άλλων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 4ο τρίμηνο του 2025 αφαιρούν μια ανάκτηση 104,2 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα μέσα και μια ζημία 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μεταξύ άλλων.

126,1 εκατομμύρια δολάρια ή 0,63 δολάρια ανά μετοχή το 4ο τρίμηνο του 2025 και 354,9 εκατομμύρια δολάρια ή 1,75 δολάρια ανά μετοχή το 2025. Οι προσαρμογές των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων το 2025 περιλαμβάνουν την αφαίρεση ανάκτησης 177,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, κέρδος 18,7 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω μετατροπής αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων και μη πραγματοποιηθείσα ζημία 39,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράγωγα μέσα, μεταξύ άλλων. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη το 4ο τρίμηνο του 2025 αφαιρούν μια ανάκτηση 104,2 εκατομμυρίων δολαρίων από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, ένα μη πραγματοποιηθέν κέρδος 27,4 εκατομμυρίων δολαρίων από παράγωγα μέσα και μια ζημία 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνάλλαγμα λόγω της μετατροπής των αναβαλλόμενων φορολογικών υπολοίπων, μεταξύ άλλων. Ελεύθερες ταμειακές ροές (2): Αρνητικές 54,5 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και αρνητικές 232,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές (2) ήταν 109,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 315,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025.

Αρνητικές 54,5 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και αρνητικές 232,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών στις Σκουριές ήταν 109,3 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 315,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Χρηματοδότηση Έργου Σκουριών: Οι αναλήψεις από τη Χρηματοδότηση Έργου των Σκουριών ήταν 238,8 εκατομμύρια ευρώ (278,5 εκατομμύρια δολάρια) το 2025, με τις σωρευτικές αναλήψεις στις 31 Δεκεμβρίου 2025 να ανέρχονται συνολικά σε 680,4 εκατομμύρια ευρώ (799,5 εκατομμύρια δολάρια), με το δάνειο της Χρηματοδότησης Έργου να έχει αντληθεί πλήρως.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ισχυρού αποτελέσματος και ουσιαστικής προόδου σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος. «Επιτύχαμε παραγωγή χρυσού στο υψηλότερο επίπεδο της πρόβλεψης παραγωγής μας με παραγωγή χρυσού για ολόκληρο το έτος 488,268 ουγκιές, υποστηριζόμενη από άλλη μια ισχυρή χρονιά στο Lamaque και σταθερή απόδοση από Kisladag και Efemcukuru. Η αποτελεσματική επιχειρησιακή λειτουργία, υποστηριζόμενη από ένα ευνοϊκό περιβάλλον τιμών χρυσού, μεταφράστηκε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων εσόδων 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθαρών μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες 743 εκατομμυρίων δολαρίων και ελεύθερων ταμειακών ροών 316 εκατομμυρίων δολαρίων, εξαιρουμένων των Σκουριών. Υποστηριζόμενοι από έναν ισχυρό ισολογισμό, έχουμε την οικονομική ικανότητα να προωθήσουμε τα αναπτυξιακά μας έργα, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία για την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους».

Στις Σκουριές, η κατασκευή και η προετοιμασία για λειτουργία προχώρησαν σημαντικά. Ενώ ο βραχυπρόθεσμος χρόνος της πρώτης παραγωγής συμπυκνώματος στις Σκουριές έχει μετατοπιστεί στις αρχές του 3ου τριμήνου, τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου παραμένουν ισχυρά. Μαζί με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας της Ολυμπιάδας και την πρόοδο στο έργο του Περάματος, η Ελλάδα είναι σε θέση να πετύχει μια ουσιαστική αλλαγή στη συμβολή της καθώς εισερχόμαστε στην επόμενη φάση ανάπτυξής μας. Αυτό συμπληρώνεται από το συγκρότημα Lamaque, όπου το Ormaque και μία εκτενής σειρά ερευνητικών στόχων υψηλής ποιότητας συνεχίζουν να ενισχύουν την μακροπρόθεσμη προοπτική της διάρκειας ζωής του μεταλλείου, και από τις δραστηριότητές μας στην Τουρκία, οι οποίες συνεχίζουν να παρέχουν μια σταθερή βάση ρευστότητας.

Τα αποτελέσματά μας το 2025 αντικατοπτρίζουν άμεσα τη δέσμευση και την ικανότητα των εργαζομένων και των εργολάβων μας σε ολόκληρο τον οργανισμό. Θέλω να ευχαριστήσω τις ομάδες μας για την εστίασή τους στην ασφάλεια, την επιχειρησιακή πειθαρχία και τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κοιτάζοντας μπροστά στο 2026, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην ασφαλή παράδοση των Σκουριών, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας βάσης και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας».

Βασικά σημεία Σκουριών

Το Έργο στις Σκουριές, μέρος των Μεταλλείων Κασσάνδρας, βρίσκεται στη χερσόνησο της Χαλκιδικής στη Βόρεια Ελλάδα και είναι ένα έργο χαλκού-χρυσού υψηλής ποιότητας. Τον Ιανουάριο του 2022, η Eldorado δημοσίευσε τα αποτελέσματα της Μελέτης Σκοπιμότητας του Έργου με 20ετή διάρκεια ζωής του μεταλλείου και αναμενόμενη μέση ετήσια παραγωγή κατά τη διάρκεια ζωής του ορυχείου 140.000 ουγκιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού, ή περίπου 240.000 ουγκιές ισοδύναμου χρυσού.

Η πρώτη παραγωγή του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού αναμένεται στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2026 και η εμπορική παραγωγή αναμένεται το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους, με την παραγωγή χρυσού το 2026 να προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 60.000 και 100.000 ουγκιών και την παραγωγή χαλκού να προβλέπεται μεταξύ 20 και 40 εκατομμυρίων λιβρών.

Επικέντρωση στις εμπορικές συμφωνίες

Οι εμπορικοί όροι που έχουν συμφωνηθεί με τους αντισυμβαλλομένους για την απορρόφηση των προϊόντων (συμπυκνωμάτων) και η εκτέλεση της σύμβασης αναμένεται πριν από το τέλος του 1ου τριμήνου. Οι διαπραγματευόμενες συμφωνίες απορρόφησης συμπυκνωμάτων θα καλύπτουν περίπου το 80% του συμπυκνώματος χαλκού για διάρκεια δύο έως τριών ετών ανάλογα με τη συμφωνία και αναμένουμε να επιτύχουμε σημαντικά καλύτερους οικονομικούς όρους από αυτούς που προβλέπονται στις παραδοχές της μελέτης σκοπιμότητας του 2022, ως αποτέλεσμα των καλύτερων συνθηκών τιμολόγησης και χρέωσης επεξεργασίας στην τρέχουσα αγορά.

Εκτίμηση κεφαλαίου και χρονοδιάγραμμα

Η εκτίμηση του κόστους κεφαλαίου για τις Σκουριές είναι 1,16 δισεκατομμύρια δολάρια (συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατα ανακοινωθέντων συναλλαγματικών επιπτώσεων ύψους 43 εκατομμυρίων δολαρίων και επιπλέον 50 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις του χρονοδιαγράμματος μετά από καθυστέρηση στην παραγωγή του πρώτου συμπυκνώματος). Το έργο εξακολουθεί να χρηματοδοτείται πλήρως μέσω των προβλεπόμενων εισφορών ιδίων κεφαλαίων, όσο και της χρηματοδότησης έργου, συνολικού ύψους 680,4 εκατομμυρίων ευρώ (799,5 εκατομμύρια δολάρια), η οποία έχει εκταμιευθεί πλήρως.

Το κεφάλαιο του έργου ανήλθε συνολικά σε 136,6 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 475,2 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό κεφάλαιο του έργου που επενδύθηκε στη φάση 2 της κατασκευής ανήλθε συνολικά σε 980,0 εκατομμύρια δολάρια.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κόστος ύψους 178 εκατομμυρίων δολαρίων (συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατα ανακοινωθείσας αύξησης 24 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με την επιτάχυνση της υπόγειας ανάπτυξης και τα αυξημένα πλάτη μετώπων) περιλαμβάνει πρόσθετη προεμπορική υπόγεια και ανοιχτή εξόρυξη και επιταχύνει την αγορά κινητού εξοπλισμού εξόρυξης μεγαλύτερης χωρητικότητας.

Το επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ήταν 34,8 εκατομμύρια δολάρια το 4ο τρίμηνο του 2025 και 86,1 εκατομμύρια δολάρια για το 2025. Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, το σωρευτικό επιταχυνόμενο λειτουργικό κεφάλαιο ανήλθε συνολικά σε 93,1 εκατομμύρια δολάρια.

Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική πρόοδος του έργου ήταν 90% συμπεριλαμβανομένης της πρώτης φάσης κατασκευής και 78% για τη 2η φάση κατασκευής (τρέχουσα).

Κτίριο Πρωτογενούς Θραυστήρα

Συνεχίζεται η πρόοδος στην κατασκευή της κτιριακής δομής του θραυστήρα με το σκυρόδεμα να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Ο πρωτογενής θραυστήρας είναι μηχανικά πλήρης και τοποθετημένος στη θέση του, με τις εργασίες να συνεχίζονται για την ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Έχουν εγκατασταθεί μεταφορικοί ταινιόδρομοι από τον πρωτογενή θραυστήρα, μέσω του θόλου απόθεσης χονδρόκοκκου μεταλλεύματος, στο εργοστάσιο επεξεργασίας μεταλλεύματος, με τις εγκαταστάσεις των ιμάντων των ταινιόδρομων να ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2026.

Η θεμελίωση του θόλου στέγασης προθραυσμένου μεταλλεύματος έχει ολοκληρωθεί και η συναρμολόγηση της δομής του θόλου προχωρά. Δύο από τους τρεις τροφοδότες ανάκτησης και οι σχετικές εργασίες της σήραγγας ανάκτησης προθραυσμένου μεταλλεύματος έχουν εγκατασταθεί, με την προσυναρμολόγηση να βρίσκεται σε εξέλιξη στον εναπομείναντα τροφοδότη ανάκτησης. Η εγκατάσταση του προκατασκευασμένου κέντρου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2026 με την εγκατάσταση και τις απολήξεις των ηλεκτρικών καλωδίων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μονάδα κατεργασίας μεταλλεύματος

Οι εργασίες στη μονάδα επεξεργασίας παραμένουν επικεντρωμένες στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις σωληνώσεις, καλωδιόδρομους και τις καλωδιώσεις για την προετοιμασία του πρώτου μεταλλεύματος.

Πρόσφατες επιθεωρήσεις εντόπισαν την ανάγκη αντικατάστασης των πυκνωτών μεταβλητής ταχύτητας της αντλίας τροφοδοσίας του κυκλώνα στην κύρια εκκένωση του εργοστασίου επεξεργασίας, οι οποίοι υπέστησαν ζημιά λόγω υγρασίας κατά την αποθήκευσή τους. Έχει παραγγελθεί προσωρινός εξοπλισμός αντικατάστασης, ο οποίος αναμένεται να εγκατασταθεί το 2ο τρίμηνο του 2026, ενώ ο μόνιμος εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί το 3ο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής και μέσης τάσης από πολλαπλούς υποσταθμούς εντός του δικτύου του εργοστασίου επεξεργασίας προχωράει, ενώ η κατασκευή του κτιρίου ελέγχου έχει ολοκληρωθεί και οι ηλεκτρολογικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Ο προκατασκευασμένος χώρος διανομής ηλεκτρικού ρεύματος για τους συμπιεστές έχει εγκατασταθεί, ενώ η καλωδίωση και οι τερματικές συνδέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι χώροι των αντιδραστηρίων προχωρούν σύμφωνα με το σχέδιο θέσης σε λειτουργία, μέσω διαφόρων σταδίων μηχανικών, σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Πυκνωτές – δεξαμενές καθίζησης

Δύο από τους τρεις πυκνωτές τελμάτων έχουν ολοκληρωθεί από μηχανικής άποψης, ενώ η εγκατάσταση των ηλεκτρικών καλωδίων και των οργάνων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο τρίτος πυκνωτής δεν απαιτείται για την εκκίνηση του έργου και προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο. Οι δοκιμές νερού έχουν ολοκληρωθεί και οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων έχουν προχωρήσει καθώς ολοκληρώνονται οι εγκαταστάσεις των ραφιών σωληνώσεων. Οι εργασίες προχωρούν στις σχετικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων του κτιρίου του αντλιοστασίου και των ηλεκτρολογικών εργασιών, καθώς και των εγκαταστάσεων δεξαμενών στο κτίριο του κροκιδωτικού υλικού. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και η εγκατάσταση καλωδίων στο δευτερεύον κτίριο του υποσταθμού των πυκνωτών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μονάδα αφύγρανσης

Οι εργασίες συνεχίζονται στη μονάδα αφύγρανσης τελμάτων η οποία παραμένει σε κρίσιμη διαδρομή, με την ηλεκτρική εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία να είναι το τελευταίο βήμα. Η επένδυση στο μεταλλικό κτίριο της μονάδας ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι μηχανικές εργασίες προχώρησαν με την ολοκλήρωση και των έξι φίλτρων και των σχετικών περιστρεφόμενων θυρών, τροφοδοτικών και μεταφορέων. Η εγκατάσταση σωλήνων και καλωδιόδρομων προχωρά. Η χαλύβδινη κατασκευή του κτιρίου του συμπιεστή έχει ολοκληρωθεί και οι έξι συμπιεστές και οι δέκτες αέρα είναι μηχανικά πλήρεις.

Η κατασκευή του συγκροτήματος δεξαμενών έχει προχωρήσει, με τρεις δεξαμενές να έχουν ολοκληρωθεί και τις υπόλοιπες δύο δεξαμενές να έχουν συναρμολογηθεί και να έχουν δοκιμαστεί με νερό, με τις εργασίες εσωτερικής επίστρωσης να βρίσκονται σε εξέλιξη. Η κατασκευή της δεξαμενής νερού διαυγαστή προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο.

Έχει εγκατασταθεί ο προκατασκευασμένος ηλεκτρικός χώρος διανομής, με τους καλωδιόδρομους και την ηλεκτρική εγκατάσταση να προχωρούν.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την υποδομή χειρισμού τελμάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος μεταφοράς οριζόντιας στοίβαξης και καθοδικής κλίσης.

Οι εργασίες στην υποδομή έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες κυμάνθηκαν πάνω από τα ιστορικά φυσιολογικά επίπεδα και επηρεάζουν την προσβασιμότητα και την παραγωγικότητα ορισμένων κατασκευών.

Γραμμή ισχύος και υποσταθμοί

Οι υποσταθμοί της γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος, οι κύριοι και οι δευτερεύοντες υποσταθμοί προχωρούν για να υποστηρίξουν την εκκίνηση στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2026. Οι καθυστερήσεις στη σύνδεση της γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος οφείλονται σε μια πιο αργή από την αναμενόμενη έγκριση των τεχνικών μελετών εφαρμογής, η οποία με τη σειρά της καθυστέρησε την πρόοδο του υπεργολάβου. Πριν από τη θέση σε λειτουργία, η τελική έγκριση από την αρμόδια ρυθμιστική αρχή απαιτεί την ολοκλήρωση των πρωτοκόλλων επιθεώρησης και ενεργοποίησης.

Δραστηριότητες θέσης σε λειτουργία

Η προ-θέση σε λειτουργία των φιλτροπρεσών συμπυκνωμάτων έχει ολοκληρωθεί, μαζί με όλες τις δοκιμές νερού στις κυψέλες και τις δεξαμενές επίπλευσης. Η προ-θέση σε λειτουργία του θραυστήρα έχει ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων γεμίσεων και της ολοκλήρωσης των λιστών διάτρησης κατασκευής. Η περιοχή του θραυστήρα έχει ενεργοποιηθεί και η θέση σε λειτουργία εν θερμώ των συστημάτων μεταφοράς και ελέγχου διεργασιών έχει ολοκληρωθεί. Η προ-θέση σε λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας, κοινής ωφέλειας και διεργασιών νερού έχει ξεκινήσει. Οι εγκαταστάσεις σωληνώσεων και καλωδίων συνέχισαν να ενισχύονται κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με έμφαση στην επίπλευση, την άλεση, τη διήθηση των υπολειμμάτων και την πρωτογενή σύνθλιψη. Η θέση σε λειτουργία αυτών των περιοχών αναμένεται να ξεκινήσει καθώς τα υποσυστήματα θα ολοκληρώνονται από την ομάδα κατασκευής.

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων ( IEWMF )

Η κατασκευή του φράγματος Καρατζά Λάκκου (KL) προχώρησε σταθερά, με συνεχή πρόοδο της εγκατάστασης υπόγειας αποστράγγισης, έναρξη της μηχανικής ανύψωσης πλήρωσης του φράγματος και προπαρασκευαστικές εργασίες για την επόμενη φάση κατασκευής της τάφρου αποκοπής.

Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη διαμόρφωση ενός ειδικού χώρου, για την αρχική τοποθέτηση απορριμμάτων, ωστόσο, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει επηρεαστεί από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν και ήταν άνω του ιστορικού μέσου όρου.

Η κατασκευή του χώρου (αναχώματος) απόθεσης μεταλλεύματος χαμηλής ποιότητας (LGO) συνεχίστηκε, με το κάτω τμήμα να προχωρά πέρα από το υψόμετρο ορόσημο των 340 RL.

Έγιναν βελτιώσεις στην κατασκευή του Συστήματος Διαχείρισης Υδάτων, ιδίως με την ολοκλήρωση του προφράγματος και την εφαρμογή ενός προγράμματος πασσάλων για τη διασφάλιση της δομικής ακεραιότητας του καναλιού εκτροπής υδάτων KT2.

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις της ενδιάμεσης μονάδας επεξεργασίας νερού (IWTP) βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι εργασίες θεμελίωσης της μονάδας επεξεργασίας νερού (WTP) ξεκίνησαν όπως είχε προγραμματιστεί.

Επιταχυνόμενη Επιχειρησιακή Ετοιμότητα

Επιφανειακή εξόρυξη

Το ανοιχτό όρυγμα συνέχισε να καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, κατά το 4ο τρίμηνο του 2025 με τέσσερα συνεργεία να λειτουργούν νωρίτερα από τον προγραμματισμό για την δημιουργία αποθεμάτων μεταλλεύματος ενόψει της έναρξης λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας. Στο τέλος του 4ου τριμήνου του 2025, υπήρχαν περίπου 1,2 εκατομμύρια τόνοι ανοιχτού και υπόγειου μεταλλεύματος σε αποθέματα που περιείχαν περίπου 47,3 χιλιάδες ουγκιές χρυσού και 12,5 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Η γεώτρηση ελέγχου περιεκτικότητας που καλύπτει το 95% της 1ης φάσης ανοιχτής εξόρυξης ολοκληρώθηκε και επιβεβαίωσε τα τρία πρώτα χρόνια παραγωγής.

Υπόγεια Ανάπτυξη

Οι ρυθμοί ανάπτυξης του υπόγειου μεταλλείου συνέχισαν να επιταχύνονται. Συνολικά 1.155 μέτρα υπόγειας ανάπτυξης ολοκληρώθηκαν το 4ο τρίμηνο του 2025. Κατά τη διάρκεια του 2025, η υπόγεια ανάπτυξη ανήλθε συνολικά σε 3.092 μέτρα, δηλαδή περίπου 900 μέτρα περισσότερα από ό,τι είχε προϋπολογιστεί κατά τη διάρκεια του έτους.

Το πρόγραμμα δοκιμαστικών μετώπων παραγωγής απέδωσε υψηλής ποιότητας αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Το πρώτο από τα δύο δοκιμαστικά μέτωπα παραγωγής εξορύχθηκε πλήρως και η δεύτερη δοκιμαστική εξόρυξη θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2026. Κάθε δοκιμαστικό μέτωπο που έχει εξορυχθεί μέχρι σήμερα αναμένεται να παρέχει περίπου 72 kt μεταλλεύματος, με διαστάσεις 60 μέτρα ύψος και εμβαδόν 30 επί 15 μέτρα. Ο κατακερματισμός του μεταλλεύματος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες και η παρακολούθηση και η εξόρυξη της κοιλότητας του μετώπου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Αυτή η επιτυχία αύξησε την εμπιστοσύνη μας στην προγραμματισμένη δοκιμή τεσσάρων μεγαλύτερων δοκιμαστικών μετώπων το 2026, καθεμία σχεδιασμένη σε περίπου 97kt ανά στάση με διαστάσεις 60 μέτρα ύψος και εμβαδόν 30 επί 20 μέτρα ανά στάση.

Η ημιαυτόνομη απομακρυσμένη φόρτωση μεταλλεύματος και η απομακρυσμένη διάτρηση, με χειριστές στην επιφάνεια (χωρίς επί τόπου παρουσία χειριστή στον εξοπλισμό), χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία κατά την εξόρυξη αυτών των δύο δοκιμαστικών μετώπων. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει σε έναν μόνο χειριστή να ελέγχει πολλά κομμάτια εξοπλισμού ταυτόχρονα, αυξάνοντας την ασφάλεια, την ακρίβεια και την παραγωγικότητα του τρυπανιού, μειώνοντας τον χρόνο αδράνειας μεταξύ των βαρδιών και κατά τη διάρκεια του ξεσκαρώματος, μειώνοντας το σχετικό κόστος.

Επεξεργασία

Πρόσθετες δοκιμές των υφασμάτων του φίλτρου τελμάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη για το πρόγραμμα επαναπλήρωσης των στοών από χύδην αποθηκευμένα δείγματα μεταλλεύματος που έχουν εξορυχθεί από το ανοιχτό όρυγμα. Έχει καθοριστεί μια αρχική στρατηγική απογραφής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας και της συνέχειας της προμήθειας φιλτροϋφασμάτων. Αυτή η στρατηγική περιλαμβάνει τη διατήρηση έξι πλήρων σετ που προέρχονται από τρεις διαφορετικούς προμηθευτές.

Οι προσπάθειες μηχανικής και τεχνικής βελτιστοποίησης συνεχίστηκαν για την αρχική περιοχή τοποθέτησης τελμάτων, καθώς και οι δραστηριότητες επιχειρησιακής ετοιμότητας για τη στοίβαξή τους.

Εργατικό δυναμικό

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, υπήρχαν συνολικά περίπου 2.350 άτομα προσωπικό που εργάζονταν στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων 415 εργαζομένων της εταιρείας στο έργο των Σκουριών.