Eldorado Gold: Εξαγορά της μεταλλευτικής εταιρείας Foran – Ο θετικός αντίκτυπος στην Ελλάδα

Την εξαγορά της καναδικής εταιρείας Foran Mining Corporation ανακοίνωσε η Eldorado Gold, κίνηση από την οποία αναμένονται θετικές συνέπειες για την ελληνική θυγατρική Ελληνικός Χρυσός.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που περιλαμβάνει και ανταλλαγή μετοχών, οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Eldorado και της Foran θα κατέχουν περίπου το 76% και το 24% της ενοποιημένης εταιρείας, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Eldorado η εξέλιξη θα έχει θετικό αντίκτυπο για την Ελλάδα, καθώς “η ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης της Eldorado ενδυναμώνει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική της παρουσία στη χώρα μας και ενισχύει τη στρατηγική θέση της Ελλάδας στη μεταλλευτική βιομηχανία και την αγορά των κρίσιμων μετάλλων, με σταθερή συνεισφορά στην τοπική απασχόληση και στην τοπική & εθνική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία”. Επισημαίνεται ακόμη ότι το έργο των Σκουριών, μαζί με το McIlvenna Bay στον Καναδά-, αποτελούν τα δύο βασικά υπό ανάπτυξη έργα χαλκού-χρυσού με καταλυτικό ρόλο στο μέλλον της εταιρείας.

Ο George Burns, Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado σχολίασε : «Η ενοποίηση αυτή δημιουργεί μια ισχυρότερη εταιρεία ανάπτυξης χρυσού και χαλκού, με χαρακτηριστικά την άμεση δημιουργία ταμειακών ροών και πολλαπλούς καταλύτες ανάπτυξης. Υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων μεγάλης διάρκειας ζωής, σημαντικές προοπτικές από την έρευνα και ουσιαστική έκθεση σε κρίσιμα ορυκτά σε ένα καλά ισορροπημένο γεωγραφικά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. Με τις Σκουριές και το McIlvenna Bay να αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, η ενοποιημένη επιχείρηση είναι τοποθετημένη για μια ριζική αναβάθμιση στην παραγωγή, τις ταμειακές ροές και το διεθνές της εκτόπισμα. Η αύξηση της έκθεσής μας στον Καναδά, μέσω ενός έργου στο Σασκάτσουαν, που αναγνωρίζεται σταθερά ως μία από τις πιο ελκυστικές περιοχές εξόρυξης στον κόσμο, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό μας. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη συνεχή επιτυχία της καναδικής επαρχίας. Η ισχυρή πολιτισμική και βιώσιμη ευθυγράμμιση, σε συνδυασμό με δραστηριότητες στον Καναδά, την Ελλάδα και την Τουρκία, δημιουργούν μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική πλατφόρμα με προοπτική δεκαετιών».

Share