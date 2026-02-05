BofA: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque – Στα 64 η τιμή-στόχος και σύσταση «αγορά»

Η Bank of America εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές της Metlen Energy & Metals, εκτιμώντας ότι η μετοχή διαθέτει περιθώριο ανόδου της τάξης του 44%, με τιμή-στόχο τα 64 ευρώ και σύσταση «Αγορά».

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η ειδησεογραφία γύρω από τον όμιλο εντείνεται εκ νέου, δημιουργώντας προϋποθέσεις για αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζουν τόσο οι πρόσφατες κινήσεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όσο και οι πιθανές στρατηγικές επεκτάσεις στον κλάδο των μετάλλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Metlen ανακοίνωσε πρόσφατα την πώληση χαρτοφυλακίου επτά φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 283 MW, στη Schroders Greencoat, στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου «asset turn», το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη και στη συνέχεια στη ρευστοποίηση έργων ΑΠΕ. Αν και το τίμημα της συναλλαγής δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί, η Bank of America, με βάση συγκρίσιμες συναλλαγές, εκτιμά ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί μεταξύ 200 και 250 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Δεκέμβριο η εταιρεία ολοκλήρωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Χιλή, ισχύος 588 MW, σε συνδυασμό με αποθήκευση ενέργειας 1.610 MWh, έναντι τιμήματος 865 εκατ. δολαρίων, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να δημιουργεί αξία μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Bank of America στο ενδεχόμενο απόκτησης του εργοστασίου αλουμινίου της Dunkerque στη Γαλλία, δυναμικότητας περίπου 285 χιλιάδων τόνων ετησίως, όπως έχει αναφερθεί σε δημοσιεύματα της γαλλικής εφημερίδας Les Echos. Σύμφωνα με την τράπεζα, εφόσον επιβεβαιωθεί το ενδιαφέρον της Metlen και η εταιρεία αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής, η συγκεκριμένη κίνηση θα μπορούσε να αποδειχθεί μετασχηματιστική, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό της παραγωγής αλουμινίου του ομίλου.

Με βάση εκτιμήσεις κόστους της Wood Mackenzie, η Bank of America υπολογίζει ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να αποφέρει ετήσιο EBITDA της τάξης των 200 έως 300 εκατ. δολαρίων, ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα για την τελική έκβαση του διαγωνισμού, η τράπεζα επισημαίνει ότι μια ενδεχόμενη εξαγορά θα σηματοδοτούσε περαιτέρω στροφή της Metlen προς τον κλάδο των μετάλλων, εξέλιξη που αξιολογείται θετικά από την επενδυτική κοινότητα, καθώς ενισχύει τη διαφοροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Bank of America σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα με πολλαπλασιαστή περίπου 7,3 φορές το EBITDA του 2026 και 7 φορές το EBITDA του 2027, επίπεδα που θεωρούνται ελκυστικά σε σχέση με τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Όπως τονίζει, οι συγκεκριμένοι δείκτες αφήνουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ιδίως εφόσον υλοποιηθούν τα στρατηγικά σχέδια της διοίκησης.

Συνολικά, η Bank of America εκτιμά ότι η Metlen βρίσκεται σε κομβικό σημείο, με ισχυρή παρουσία τόσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας όσο και στα μέταλλα, σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας αξίας και προοπτικές ενίσχυσης της κερδοφορίας, στοιχεία που στηρίζουν τη θετική της στάση απέναντι στη μετοχή.