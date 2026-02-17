Ρύθμισαν δάνεια ύψους 6,8 δισ. ευρώ οι servicers το 2025 – Ο εξωδικαστικός στο επίκεντρο της πολιτικής

Σημαντική ενίσχυση των ρυθμίσεων μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, σε συνδυασμό με τη σταθερή παρουσία των διμερών διακανονισμών, καταγράφουν τα απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων κατά το 2025.

Τα δεδομένα αποτυπώνουν μια σαφή μετατόπιση προς πιο θεσμοθετημένες και διαφανείς διαδικασίες ρύθμισης, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό να αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο στήριξης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Διαχείριση χαρτοφυλακίων άνω των €92 δισ.

Οι εταιρίες-μέλη της Ένωσης διαχειρίζονται δάνεια που αφορούν περισσότερους από 2,6 εκατομμύρια οφειλέτες, συνολικής αξίας άνω των 92 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 44,5 δισ. ευρώ προέρχονται από τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Ηρακλής».

Το μέγεθος αυτό καταδεικνύει τη βαρύτητα του ρόλου των εταιριών διαχείρισης στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και τη σημασία των μηχανισμών ρύθμισης για τη συνολική σταθερότητα της οικονομίας.

Ρυθμίσεις €6,8 δισ. – Σημαντική ώθηση από τον εξωδικαστικό

Κατά το 2025, οι συνολικές ρυθμίσεις δανείων ανήλθαν σε 6,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το 2024. Η κατανομή τους αναδεικνύει τη δυναμική του εξωδικαστικού μηχανισμού:

Διμερείς ρυθμίσεις: 3,6 δισ. ευρώ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 1,6 δισ. ευρώ

Ρυθμίσεις βάσει Ν.3869/2010: 1,6 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι οι ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού κατέγραψαν αύξηση άνω του 50% σε ετήσια βάση, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη οφειλετών και διαχειριστών στο θεσμικό αυτό πλαίσιο.

Ο εξωδικαστικός ως βασικός πυλώνας βιώσιμης επανεκκίνησης

Η ενίσχυση του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν αποτελεί απλώς ποσοτικό μέγεθος, αλλά ποιοτική μεταβολή στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας και των αυτοματοποιημένων διαδικασιών:

επιταχύνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων,

διασφαλίζεται αντικειμενικότητα στους όρους ρύθμισης,

μειώνεται η ανάγκη δικαστικής προσφυγής,

ενισχύεται η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων.

Για χιλιάδες οφειλέτες, ο εξωδικαστικός μηχανισμός λειτουργεί πλέον ως η κύρια δίοδος εξόδου από τη μακροχρόνια υπερχρέωση, προσφέροντας πραγματικές δυνατότητες οικονομικής επανένταξης.

Βελτίωση εξυπηρέτησης και ενίσχυση διαφάνειας

Παράλληλα με τις ρυθμίσεις, οι εταιρίες επενδύουν συστηματικά στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους:

Πάνω από 100.000 τηλεφωνικές κλήσεις τον μήνα

32.500 αιτήματα σε μηνιαία βάση

Μέσος χρόνος απάντησης: 10 ημέρες

Μείωση χρόνου απάντησης σε παράπονα κατά 3 ημέρες

Επιπλέον, 122.000 δανειολήπτες έχουν ήδη εγγραφεί στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αποκτώντας συνεχή και ασφαλή πρόσβαση στην εικόνα των οφειλών τους.

Ετοιμότητα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σε σχέση με τη νέα ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι εταιρίες δηλώνουν πλήρως προετοιμασμένες για την ταχεία επεξεργασία των αιτήσεων, στο πλαίσιο του άρθρου 128 του Ν. 5264/2025.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του εξωδικαστικού μηχανισμού και σε αυτήν τη δύσκολη κατηγορία δανείων.

Θεσμική σταθερότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Φεβρουαρίου 2026, εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις και ο απολογισμός για τις χρήσεις 2024–2025, ενώ επικυρώθηκε και το νέο πρόγραμμα δράσης.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη θεσμική ωριμότητα του κλάδου και τη δέσμευση για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ο εξωδικαστικός στο επίκεντρο της πολιτικής για το ιδιωτικό χρέος

Τα στοιχεία του 2025 καταδεικνύουν ότι ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών έχει πλέον εδραιωθεί ως κεντρικός πυλώνας αντιμετώπισης της υπερχρέωσης.

Με ισχυρή αύξηση χρήσης, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και υψηλότερα ποσοστά βιώσιμων ρυθμίσεων, ο θεσμός συμβάλλει ουσιαστικά:

στη μείωση των «κόκκινων» δανείων,

στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων,

στη σταθεροποίηση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η περαιτέρω ενίσχυσή του αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και τα επόμενα χρόνια.