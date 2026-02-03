Νόμος Κατσέλη: Ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου υπέρ των δανειοληπτών – Τόκοι στα κόκκινα δάνεια επί της μηνιαίας δόσης

Κομβικής και ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026. Το αντικείμενο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων για δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγησή του προς την Ολομέλεια, αναμένεται να ταχθεί υπέρ της λύσης που ευνοεί τους δανειολήπτες, προτείνοντας τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων επί της μηνιαίας δόσης αντί του συνολικού ποσού της οφειλής. Εάν η εισήγηση αυτή γίνει δεκτή, η διαφορά στα τελικά ποσά που θα κληθούν να καταβάλουν οι ωφελούμενοι δανειολήπτες θα είναι σημαντική.

Το ζήτημα αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, αλλά και τις εταιρείες διαχείρισης δανείων που έχουν στην κατοχή τους χιλιάδες κόκκινα δάνεια, προσδίδοντας στην επικείμενη απόφαση μεγάλη οικονομική και κοινωνική βαρύτητα. Η υπόθεση έφτασε στο ανώτατο δικαστήριο μετά από παραπομπή του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, ενώ κατά το προηγούμενο διάστημα δεκάδες δικαστήρια σε όλη τη χώρα είχαν εκδώσει αντικρουόμενες αποφάσεις για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.

Πριν από έναν χρόνο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη επίσης τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δόσης. Στην εισήγησή της είχε τονίσει ότι «βασικό κριτήριο συνιστά η διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του, ο συνδυασμός της μεγαλύτερης κατά το δυνατόν ικανοποίησης των πιστωτών με τη βασική προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και την εξασφάλιση στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης».

Η Ολομέλεια που θα αποφασίσει για το ζήτημα θα είναι πλήρης, καθώς θα συμμετάσχουν όλοι οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί του Αρείου Πάγου. Πρόεδρος της διάσκεψης θα είναι η αρχαιότερη αντιπρόεδρος Αγάπη Τζουλιαδάκη, καθώς η σημερινή πρόεδρος Αναστασία Παπαδοπούλου δεν συμμετείχε στην προηγούμενη δίκη.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι, σύμφωνα με συνηγόρους εταιρειών που έχουν αποκτήσει κόκκινα δάνεια, η απόφαση υπέρ του υπολογισμού των τόκων στη μηνιαία δόση θα οδηγούσε ουσιαστικά σε σχεδόν άτοκα δάνεια. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει νέες δικαστικές αντιδράσεις, ακόμη και αγωγές από δανειολήπτες που εξυπηρέτησαν κανονικά τα δάνειά τους με διαφορετικό υπολογισμό.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Ολομέλειας αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις και παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από το σύνολο των εμπλεκόμενων στο σύνθετο ζήτημα των κόκκινων δανείων, προσδίδοντας στην υπόθεση ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον των δανειοληπτών και της τραπεζικής αγοράς.