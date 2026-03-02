Βαριές ρευστοποιήσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Πίεση σε τράπεζες και blue chips λόγω έντασης στη Μέση Ανατολή

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών χαρακτηρίστηκε από έντονες πιέσεις και αυξημένη μεταβλητότητα, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνέχισε να επιβαρύνει το διεθνές επενδυτικό κλίμα. Ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιανουαρίου, με το κύμα ρευστοποιήσεων να οδηγεί σε συνολικό sell off άνω των 5 δισ. ευρώ σε κεφαλαιοποίηση, αποτυπώνοντας τη διάχυση του αρνητικού κλίματος και στην ελληνική αγορά.

Η πίεση ήταν καθολική, καθώς μόλις 7 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των φετινών κερδών της αγοράς περιορίστηκε σημαντικά. Η απόδοση του χρηματιστηρίου από την αρχή του έτους διαμορφώνεται πλέον στο +3,7%, γεγονός που αναδεικνύει την ευαισθησία της εγχώριας αγοράς στις γεωπολιτικές εξελίξεις και στις διακυμάνσεις των ενεργειακών τιμών. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι ρευστοποιήσεις στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι απώλειες ξεπέρασαν ακόμη και το -6%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του τραπεζικού δείκτη ως βασικού μηχανισμού μετάδοσης της μεταβλητότητας.

Στον κλάδο των μεταφορών και της βαριάς βιομηχανίας καταγράφηκαν επίσης ισχυρές πιέσεις. Η μετοχή της Aegean . υποχώρησε έως και -7% στα 12,76 ευρώ, χαμηλό έξι μηνών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για το αυξημένο κόστος καυσίμων και τις πιθανές επιπτώσεις στη ζήτηση αεροπορικών ταξιδιών. Αντίστοιχα, η μετοχή της ElvalHalco κατέγραψε πτώση έως -7%, επηρεαζόμενη από τις διεθνείς πιέσεις στις τιμές πρώτων υλών και στην παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή.

Αντίθετα, δύο ενεργειακοί όμιλοι αποτέλεσαν τις ελάχιστες θετικές εξαιρέσεις της ημέρας. Η μετοχή της Motor Oil ενισχύθηκε κατά περίπου +1,31% και διαμορφώθηκε στα 37,16 ευρώ, πλησιάζοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η μετοχή της HELLENiQ ENERGY έκλεισε στα 8,8950 ευρώ με άνοδο +0,96%, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου ενίσχυσε την αποτίμηση των αποθεμάτων των εταιρειών του κλάδου.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 3,51% στις 5.596,12 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 2,98% στις 2.681,78 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη πίεση, κλείνοντας με απώλειες 5,01% στις 2.435,27 μονάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει την ισχυρή έκθεση του κλάδου στο διεθνές ρίσκο.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -3,36% και διαμορφώθηκε στις 2.200 μονάδες, έχοντας ενδοσυνεδριακό υψηλό τις 2.271,25 μονάδες και χαμηλό τις 2.187,29 μονάδες. Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,67 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό όγκο να ανέρχεται στα 58,8 εκατ. τεμάχια, υποδηλώνοντας σχετικά αυξημένη κινητικότητα παρά το αρνητικό κλίμα.

Στο μέτωπο των τραπεζικών μετοχών καταγράφηκε έντονο sell off με αυξημένες συναλλαγές. Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 13,34 ευρώ με πτώση -3,23%, η Alpha Bank στα 3,50 ευρώ με πτώση -5,91%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώ σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες στον κλάδο στο -6,77% και τα 7,57 ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 3,70 ευρώ (-5,61%), ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε κατά -2,59% στα 9,02 ευρώ. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η CrediBank (-4,76%), η Optima bank (-6,03%) και η Τράπεζα της Ελλάδο (-2,79%).

Στα blue chips, η εικόνα παρέμεινε αρνητική παρά τις ικανοποιητικές συναλλαγές. Η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 53,95 ευρώ (-1,01%), ο ΟΤΕ στα 17,30 ευρώ (-1,14%), ενώ η ΔΕΗ στα 18,24 ευρώ (-3,49%). Ο ΟΠΑΠ υποχώρησε στα 15,18 ευρώ (-3,92%), ενώ η Metlen στα 35,00 ευρώ (-2,23%).

Από τις θετικές εξαιρέσεις ξεχώρισαν η Motor Oil που έκλεισε στα 37,16 ευρώ (+1,31%), και η HELLENiQ ENERGY στα 8,8950 ευρώ (+0,96%). Μικρές ανοδικές κινήσεις σημείωσαν επίσης η ΕΥΔΑΠ στα 7,85 ευρώ (+0,13%) και η Aktor η οποία έκλεισε στα 10,48 ευρώ (-0,57%).

Η συνεδρίαση συνολικά επιβεβαίωσε το εύθραυστο επενδυτικό κλίμα, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η πορεία της αγοράς θα παραμείνει άμεσα συνδεδεμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις ενεργειακές τιμές και τις διεθνείς ροές κεφαλαίων προς ασφαλέστερα επενδυτικά καταφύγια.