UBS: Η Eurobank στα κορυφαία picks, εκτός λίστας η Πειραιώς – Ελκυστικές ακόμη οι αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών

Σε αναδιάταξη των κορυφαίων επιλογών της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο προχώρησε η UBS, εντάσσοντας πλέον τη Eurobank στα top picks της και αφαιρώντας από τη σχετική λίστα την Τράπεζα Πειραιώς. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ελβετικό επενδυτικό οίκο, βασίζεται κυρίως στη σχετική αποτίμηση των δύο τραπεζών, στα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας αλλά και στις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στους επενδυτές από τη Eurobank.

Η UBS επισημαίνει ότι η αλλαγή στις κορυφαίες επιλογές της αντανακλά την πιο ελκυστική αποτίμηση της Eurobank, σε συνδυασμό με τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση και τα θετικά μηνύματα που προέκυψαν από το πρόσφατο Capital Markets Day της τράπεζας. Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο οίκος θεωρεί ότι η Eurobank εμφανίζει πλέον ισχυρότερο επενδυτικό προφίλ συγκριτικά με άλλες επιλογές στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, γεγονός που οδήγησε στην αναβάθμιση της θέσης της στη λίστα των προτιμώμενων μετοχών.

Παράλληλα, η UBS τονίζει ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στους πιθανούς καθοδικούς κινδύνους για τις βασικές προβλέψεις του κλάδου. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για επιτάχυνση της αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) και βελτίωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROTE), ωστόσο οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν προσεκτικά τις πιθανές προκλήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία αυτή.

Όπως σημειώνει η UBS, κατά τη διάρκεια του έτους οι συζητήσεις με επενδυτές επικεντρώθηκαν σε διαφορετικές πηγές κινδύνου ανά περίοδο. Τον Ιανουάριο το ενδιαφέρον στράφηκε στις πιθανές πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια λόγω αυξημένου ανταγωνισμού, τον Φεβρουάριο στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και του σκιώδους τραπεζικού τομέα (NBFI), ενώ τον Μάρτιο η προσοχή μετατοπίστηκε στις μακροοικονομικές συνέπειες της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον επενδυτικό οίκο, σε ένα περιβάλλον όπου έχουν καταγραφεί σημαντικά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές και υψηλά επίπεδα μόχλευσης από πλευράς επενδυτών, η διαδικασία απομόχλευσης ή μείωσης θέσεων μπορεί να χρειαστεί χρόνο, εξέλιξη που ενδέχεται να ενισχύσει προσωρινά τη μεταβλητότητα στις αγορές.

Παρά τις ανησυχίες αυτές, τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρά. Η UBS επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2025 κινήθηκαν καλύτερα των προσδοκιών, καθώς το 81% των τραπεζών που καλύπτει κατέγραψε υψηλότερα προ προβλέψεων κέρδη από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ το 73% ξεπέρασε τις προβλέψεις σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν κατά περίπου 1,9% υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ και τα έσοδα εκτός τόκων κινήθηκαν καλύτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών. Την ίδια στιγμή, η ποιότητα ενεργητικού συνέχισε να βελτιώνεται, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν στο 1,9% των συνολικών χορηγήσεων. Η UBS επισημαίνει ότι οι αυξημένες προβλέψεις που καταγράφηκαν στο τρίμηνο συνδέονται κυρίως με λογιστική εκκαθάριση χαρτοφυλακίων και όχι με πραγματική επιδείνωση της ποιότητας των δανείων.

Παρά τη σημαντική άνοδο των τραπεζικών μετοχών το τελευταίο διάστημα, ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο παραμένουν ελκυστικές. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 1,5 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (TNAV) και περίπου 8,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, επίπεδα που εξακολουθούν να είναι αισθητά χαμηλότερα τόσο από τον ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δείκτη συνολικά όσο και από τις αποτιμήσεις των αμερικανικών τραπεζών.

Η UBS αναγνωρίζει ότι ο χρονισμός των επενδυτικών τοποθετήσεων παραμένει δύσκολος, κυρίως λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, εκτιμά ότι στα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης δημιουργούνται ενδιαφέρουσες επενδυτικές ευκαιρίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Τέλος, ο οίκος υπογραμμίζει ότι οι επαφές των επενδυτών με τις διοικήσεις των τραπεζών το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα και τη δυναμική του κλάδου, ακόμη και σε ένα πιθανό σενάριο πιο αδύναμου μακροοικονομικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη.