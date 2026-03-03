Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες 5,75% για το ΓΔ – Στα 14 δισ. ευρώ η «ζημιά» 2 ημερών

Οι επενδυτικές πιέσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίστηκαν έντονα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από τις 24 Νοεμβρίου. Η συνολική απώλεια κεφαλαιοποίησης των τελευταίων δύο ημερών υπολογίζεται περίπου στα 14 δισ. ευρώ, εξέλιξη που αποτυπώνει την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.

Η αβεβαιότητα επηρέασε όχι μόνο τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης αλλά και τα χαρτοφυλάκια θεσμικών επενδυτών, με εκροές να καταγράφονται και από αμοιβαία κεφάλαια. Πολλοί επενδυτές επέλεξαν να αυξήσουν τα διαθέσιμα σε ρευστότητα ενόψει του αυξημένου γεωπολιτικού ρίσκου και της πιθανότητας παρατεταμένων στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις δέχθηκε ο τραπεζικός κλάδος. Ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε σε επιμέρους τίτλους απώλειες έως περίπου -8%, επιβαρύνοντας σημαντικά τον Γενικό Δείκτη.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 5,83% και διαμορφώθηκε στις 5.269,85 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 5,05% στις 2.546,37 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 6,90% στις 2.267,17 μονάδες.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση 5,75% στις 2.074,42 μονάδες, κινούμενος ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.064,30 μονάδων (-6,21%) και 2.166,45 μονάδων (-1,57%). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 679,6 εκατ. ευρώ, με τον όγκο συναλλαγών στα 110,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν περίπου 13,4 εκατ. τεμάχια αξίας 123,8 εκατ. ευρώ.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 12,48 ευρώ με πτώση 6,45%, η Alpha Bank στα 3,2880 ευρώ με απώλειες 6,03%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 7,1480 ευρώ με πτώση 5,57% και η Eurobank στα 3,4350 ευρώ με απώλειες 7,16%. Η μετοχή της Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 3,55% στα 8,70 ευρώ, ενώ η CrediaBank κατέγραψε πτώση 5,17% στα 1,1380 ευρώ. Η Optima Bank σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση στον κλάδο με 8,27% στα 8,43 ευρώ, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε στα 15,25 ευρώ με πτώση 2,87%.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η Coca-Cola υποχώρησε 2,22% στα 52,75 ευρώ, ο OTE έκλεισε στα 16,50 ευρώ με πτώση 4,62%, ενώ η ΔEH υποχώρησε 6,80% στα 17,00 ευρώ. Ο τίτλος του ΟΠΑΠ διαμορφώθηκε στα 14,76 ευρώ με πτώση 2,77%.

Στον βιομηχανικό και ενεργειακό τομέα, η Metlen έκλεισε στα 33,50 ευρώ με πτώση 4,29%, η Motor Oil Hellas στα 34,90 ευρώ με απώλειες 6,08%, ενώ η Titan υποχώρησε 5,34% στα 48,75 ευρώ. Βαριές απώλειες σημείωσαν η Viohalco με 8,68% στα 13,88 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 8,51% στα 32,26 ευρώ.

Η Jumbo περιορίστηκε σε πτώση 1,24%, ενώ στον ενεργειακό κλάδο η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,60 ευρώ με πτώση 3,32%. Η ΑΚΤΩΡ Group υποχώρησε 1,91%.

Ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ΕΥΔΑΠ, η οποία έκλεισε στα 7,41 ευρώ με πτώση 5,61%. Σημαντικό στοιχείο αποτέλεσαν δύο μεγάλα πακέτα συναλλαγών που αντιστοιχούσαν σε περίπου 9,7% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή εκτέλεσης στα 10 ευρώ ανά μετοχή.

Συνολικά, μόλις 7 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, ενώ 134 τίτλοι κινήθηκαν πτωτικά και 61 παρέμειναν αμετάβλητοι, με τη συνολική εικόνα της αγοράς να παραμένει έντονα αρνητική.