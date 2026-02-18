Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

Το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίστηκε σημαντικά βελτιωμένο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλλαγής τάσης μετά το πρόσφατο διορθωτικό διάστημα. Οι αγοραστές ανέλαβαν δυναμικά την πρωτοβουλία των κινήσεων, βάζοντας «φρένο» στην πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων και οδηγώντας την αγορά στην καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο όμιλος Viohalco, ο οποίος ηγήθηκε του ράλι, ενώ οι τραπεζικές μετοχές ενίσχυσαν καθοριστικά τη δυναμική της αγοράς, καταγράφοντας κέρδη άνω του 4%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Οι μετοχές της Εθνική Τράπεζα, της Τράπεζα Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank «εκτοξεύθηκαν» πάνω από το +4%, ενισχύοντας καταλυτικά τη συνολική εικόνα της αγοράς. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε άνοδο άνω του 3%, στον απόηχο των ικανοποιητικών οικονομικών μεγεθών του 2025, ενώ θετική ήταν και η συμβολή της Crediabank, της Optima και της Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέρα από τις τράπεζες, ξεχώρισαν έντονα και οι μετοχές του ομίλου Viohalco, οι οποίες κατέγραψαν συντονισμένο άλμα. Η μητρική εταιρεία σημείωσε διψήφια άνοδο, πλησιάζοντας για πρώτη φορά τα 14 ευρώ, ενώ η Cenergy διέσπασε το φράγμα των 21 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ElvalHalcor ενισχύθηκε περίπου κατά 8%, επιβεβαιώνοντας την εικόνα συνολικής αναβάθμισης του ομίλου.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,52% στις 5.934,41 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά 1,26% στις 2.803,90 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ξεχώρισε, κλείνοντας με κέρδη 5,08% στις 2.696,10 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ισχυρή άνοδο +3,3%, κλείνοντας στις 2.327 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.327,45 μονάδες και χαμηλό τις 2.273,39 μονάδες, αποτυπώνοντας τη δυναμική της αγοραστικής διάθεσης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και η εικόνα των συναλλαγών, καθώς η αξία τους διαμορφώθηκε στα 320 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε τα 47,7 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυξημένη συμμετοχή των επενδυτών και την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική έκλεισε στα 14,80 ευρώ με άνοδο 5,71%, η Alpha Bank στα 3,89 ευρώ με κέρδη 4,6%, η Πειραιώς στα 8,54 ευρώ με άνοδο 5,87% και η Eurobank στα 4,08 ευρώ με ενίσχυση 4,48%. Η Τράπεζα Κύπρου διαμορφώθηκε στα 9,66 ευρώ με άνοδο 3,21%, ενώ η Crediabank και η Optima κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενισχύοντας περαιτέρω το θετικό κλίμα.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και τα blue chips, με τη Coca-Cola HBC να κλείνει στα 54,55 ευρώ με άνοδο +1,39%, τη ΔΕΗ στα 18,97 ευρώ με κέρδη +2,49%, τον ΟΤΕ στα 17,10 ευρώ με άνοδο +0,71% και τον ΟΠΑΠ στα 16,30 ευρώ με ενίσχυση +2,52%. Η Metlen έκλεισε στα 36,06 ευρώ με άνοδο +0,78%, ενώ η Titan Cement International διαμορφώθηκε στα 52,80 ευρώ με κέρδη +0,38%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα της Motor Oil, η οποία έκλεισε στα 36,52 ευρώ με άνοδο +4,94%, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσε στα 35,10 ευρώ με κέρδη +3,11%. Η Viohalco ξεχώρισε, κλείνοντας στα 13,72 ευρώ με εντυπωσιακή άνοδο +10,11%, ενώ η Jumbo διαμορφώθηκε στα 25,26 ευρώ με άνοδο +1,85%. Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν στα 9,11 ευρώ με κέρδη +2,47%, η Aktor στα 10,88 ευρώ με άνοδο +1,3%, ενώ η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,96 ευρώ με οριακή ενίσχυση +0,25%, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη ανοδική τάση.