Ράλι επιστροφής στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι τράπεζες «απογειώθηκαν» και η Viohalco οδήγησε την αγορά

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίστηκε σημαντικά βελτιωμένο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλλαγής τάσης μετά το πρόσφατο διορθωτικό διάστημα. Οι αγοραστές ανέλαβαν δυναμικά την πρωτοβουλία των κινήσεων, βάζοντας «φρένο» στην πίεση των προηγούμενων συνεδριάσεων και οδηγώντας την αγορά στην καλύτερη επίδοση από τον Απρίλιο του 2025. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε ο όμιλος Viohalco, ο οποίος ηγήθηκε του ράλι, ενώ οι τραπεζικές μετοχές ενίσχυσαν καθοριστικά τη δυναμική της αγοράς, καταγράφοντας κέρδη άνω του 4%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Οι μετοχές της Εθνική Τράπεζα, της Τράπεζα Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank «εκτοξεύθηκαν» πάνω από το +4%, ενισχύοντας καταλυτικά τη συνολική εικόνα της αγοράς. Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε άνοδο άνω του 3%, στον απόηχο των ικανοποιητικών οικονομικών μεγεθών του 2025, ενώ θετική ήταν και η συμβολή της Crediabank, της Optima και της Τράπεζα της Ελλάδος.

Πέρα από τις τράπεζες, ξεχώρισαν έντονα και οι μετοχές του ομίλου Viohalco, οι οποίες κατέγραψαν συντονισμένο άλμα. Η μητρική εταιρεία σημείωσε διψήφια άνοδο, πλησιάζοντας για πρώτη φορά τα 14 ευρώ, ενώ η Cenergy διέσπασε το φράγμα των 21 ευρώ. Την ίδια στιγμή, η ElvalHalcor ενισχύθηκε περίπου κατά 8%, επιβεβαιώνοντας την εικόνα συνολικής αναβάθμισης του ομίλου.

Σε επίπεδο δεικτών, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 3,52% στις 5.934,41 μονάδες, ενώ ο Mid Cap ενισχύθηκε κατά 1,26% στις 2.803,90 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ξεχώρισε, κλείνοντας με κέρδη 5,08% στις 2.696,10 μονάδες. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ισχυρή άνοδο +3,3%, κλείνοντας στις 2.327 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.327,45 μονάδες και χαμηλό τις 2.273,39 μονάδες, αποτυπώνοντας τη δυναμική της αγοραστικής διάθεσης.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και η εικόνα των συναλλαγών, καθώς η αξία τους διαμορφώθηκε στα 320 εκατ. ευρώ, ενώ ο όγκος έφθασε τα 47,7 εκατ. τεμάχια, στοιχείο που επιβεβαιώνει την αυξημένη συμμετοχή των επενδυτών και την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην αγορά.

Στον τραπεζικό κλάδο, η Εθνική έκλεισε στα 14,80 ευρώ με άνοδο 5,71%, η Alpha Bank στα 3,89 ευρώ με κέρδη 4,6%, η Πειραιώς στα 8,54 ευρώ με άνοδο 5,87% και η Eurobank στα 4,08 ευρώ με ενίσχυση 4,48%. Η Τράπεζα Κύπρου διαμορφώθηκε στα 9,66 ευρώ με άνοδο 3,21%, ενώ η Crediabank και η Optima κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ενισχύοντας περαιτέρω το θετικό κλίμα.

Θετική εικόνα παρουσίασαν και τα blue chips, με τη Coca-Cola HBC να κλείνει στα 54,55 ευρώ με άνοδο +1,39%, τη ΔΕΗ στα 18,97 ευρώ με κέρδη +2,49%, τον ΟΤΕ στα 17,10 ευρώ με άνοδο +0,71% και τον ΟΠΑΠ στα 16,30 ευρώ με ενίσχυση +2,52%. Η Metlen έκλεισε στα 36,06 ευρώ με άνοδο +0,78%, ενώ η Titan Cement International διαμορφώθηκε στα 52,80 ευρώ με κέρδη +0,38%. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εικόνα της Motor Oil, η οποία έκλεισε στα 36,52 ευρώ με άνοδο +4,94%, ενώ η ΓΕΚ Τέρνα ολοκλήρωσε στα 35,10 ευρώ με κέρδη +3,11%. Η Viohalco ξεχώρισε, κλείνοντας στα 13,72 ευρώ με εντυπωσιακή άνοδο +10,11%, ενώ η Jumbo διαμορφώθηκε στα 25,26 ευρώ με άνοδο +1,85%. Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν στα 9,11 ευρώ με κέρδη +2,47%, η Aktor στα 10,88 ευρώ με άνοδο +1,3%, ενώ η ΕΥΔΑΠ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 7,96 ευρώ με οριακή ενίσχυση +0,25%, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη ανοδική τάση.

Κοινοποίηση
Facebook X LinkedIn WhatsApp Email Copy Link

Tags:

You May Also Like

Θετική η Alpha Finance για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Η Titan Cement στις βασικές επιλογές
ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

ΑΧΙΑ: «Ταύρος» για το Χρηματιστήριο Αθηνών – “Βλέπει” άνοδο έως 20% το 2026 – Τα 5 top picks

18.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

Χρηματιστήριο: Πτώση στις 2.253 μονάδες με τράπεζες και blue chips υπό πίεση – Αντοχές για Coca-Cola HBC και ΕΥΔΑΠ

17.02.20261 λεπτ.
Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να μαζέψω ένα εκατομμύριο ευρώ;

17.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

Χρηματιστήριο: Συνεχίστηκε η διόρθωση με πιέσεις στις τράπεζες – Αντέδρασαν TITAN και Metlen

16.02.20261 λεπτ.
Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

Παρατηρητήριο ακρίβειας: Αυτά είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις τον Ιανουάριο

16.02.20261 λεπτ.
Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

Ψήφος εμπιστοσύνης από Citi στις ελληνικές τράπεζες – Ανεβάζει τις τιμές στόχο

16.02.20261 λεπτ.
Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

Εταιρικά Ομόλογα: Ισχυρή ανάπτυξη και επενδυτικές ευκαιρίες το 2025

15.02.20261 λεπτ.
Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

Βαρύ κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ρευστοποιήσεις και πτώση κάτω από τις 2.300 μονάδες

13.02.20261 λεπτ.
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και Blue Chips Οδηγούν τον Γενικό Δείκτη Πάνω από τις 2.350 Μονάδες

12.02.20261 λεπτ.
Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

Alpha Bank: Ανεβάζει τη τιμή στόχο στα 5,10 ευρώ με σύσταση “buy” η Goldman Sachs – Aυξανόμενες αποδόσεις έως το 2028

12.02.20261 λεπτ.
JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

JP Morgan: Ανεπτυγμένη Αγορά ξανά η Ελλάδα το 2026 – Οι δείκτες, οι ροές και το στοίχημα

12.02.20261 λεπτ.
Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

Goldman Sachs: Ισχυρή κερδοφορία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές στόχος

12.02.20261 λεπτ.
EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

EFG Outlook 2026: Οι 10 βασικές θεματικές που αναμένεται να διαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία το 2026

12.02.20261 λεπτ.
Χ.Α.: Αντοχές στο ταμπλό – Oριακά θετικό κλείσιμο παρά τις πιέσεις στις τράπεζες

Χ.Α.: Αντοχές στο ταμπλό – Oριακά θετικό κλείσιμο παρά τις πιέσεις στις τράπεζες

11.02.20261 λεπτ.
BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

BofA: Στο επίκεντρο των διεθνών κεφαλαίων η Ελλάδα – Κορεσμένες οι τράπεζες, ανοίγει ο δρόμος για Metlen και ΔΕΗ

11.02.20261 λεπτ.
Share
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com