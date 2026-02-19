Ισχυρή διόρθωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών με αιχμή τις τράπεζες και γενικευμένες ρευστοποιήσεις

Με ισχυρές πιέσεις ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι πωλητές κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, εξανεμίζοντας το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της Τετάρτης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -2,22% στις 2.275 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ υψηλού 2.320,80 μονάδων και χαμηλού 2.270,70 μονάδων, διολισθαίνοντας εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2.300 μονάδων και επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της βραχυπρόθεσμης μεταβλητότητας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε στο -2,31% και τις 5.797,24 μονάδες, ο Mid Cap υποχώρησε κατά -1,91% στις 2.750,48 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες, κλείνοντας στο -3,11% και τις 2.612,33 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 246,2 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ανέρχεται σε 38,9 εκατ. τεμάχια, ένδειξη ότι οι ρευστοποιήσεις συνοδεύτηκαν από αυξημένη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε ο τραπεζικός κλάδος, ο οποίος διόρθωσε έντονα μετά το ράλι της προηγούμενης συνεδρίασης (+5%). Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στα 14,3950 ευρώ με πτώση -2,74%, η Alpha Bank στα 3,72 ευρώ με απώλειες -4,39%, η Τράπεζα Πειραιώς στα 8,18 ευρώ με πτώση -4,26% και η Eurobank στα 3,98 ευρώ με απώλειες -2,5%. Η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε στα 9,46 ευρώ (-2,07%), η Attica Bank (Crediabank) στα 1,3320 ευρώ (-3,48%), η Optima Bank στα 9,70 ευρώ (-0,51%), ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος έκλεισε στα 16,10 ευρώ με πτώση -0,62%.

Απώλειες καταγράφηκαν και στα περισσότερα blue chips. Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 54,00 ευρώ (-1,01%), ο ΟΤΕ στα 17,03 ευρώ (-0,41%), η ΔΕΗ στα 18,26 ευρώ (-3,74%), ο ΟΠΑΠ στα 16,10 ευρώ (-1,23%), η Metlen στα 35,50 ευρώ (-1,55%) και η Titan Cement International στα 52,40 ευρώ (-0,76%).

Η Motor Oil διαμορφώθηκε στα 36,00 ευρώ (-1,42%), η ΓΕΚ Τέρνα στα 34,80 ευρώ (-0,85%), η Viohalco στα 13,66 ευρώ (-0,44%), η Jumbo στα 24,70 ευρώ (-2,22%), τα ΕΛΠΕ στα 9,10 ευρώ (-0,11%), ο Aktor Group στα 10,62 ευρώ (-2,39%) και η ΕΥΔΑΠ στα 7,90 ευρώ (-0,75%).

Στον αντίποδα, ελάχιστοι τίτλοι κατόρθωσαν να διαφοροποιηθούν, με την ΕΧΑΕ να ξεχωρίζει, καθώς η δημοσίευση ισχυρών αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2025 οδήγησε τη μετοχή σε άνοδο +2%, κόντρα στο γενικευμένο αρνητικό κλίμα.

